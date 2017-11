Os melhores restaurantes variados em Manaus

O roteiro a seguir, com 27 estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Manaus 2017/2018:

Barollo: eleito pelo júri o melhor variado

O ar formal do salão, com revestimento de madeira, lustres de cristal e bonito jardim vertical, nem de longe entrega a animação dos jantares da casa, inaugurada no fim de 2015. Em alguns fins de semana do mês, a luz diminui e entra em cena o som ambiente com música eletrônica; às quintas tem jazz ao vivo. Eventualmente, são promovidas festas com DJ. Esse clima de badalação talvez se deva, em parte, ao time à frente do restaurante — gerente, sommelier e bartender têm menos de 30 anos. A proposta jovem, no entanto, não atrapalha o desempenho da cozinha capitaneada por Henrique Alves. Ao contrário: com experiências em São Paulo e na Inglaterra, o chef entrega receitas bem elaboradas, que conquistaram o paladar do júri da presente edição. Entre suas criações estão o pirarucu crocante com molho de castanha e palmito pupunha grelhado (R$ 58,00) e o carré de javali com risoto de alecrim e redução de laranja (R$ 54,00). A caprichada seleção de bebidas, abastecida por dois bares e adega para 2 000 garrafas, contempla drinques como o barollo, de rum, licor de cupuaçu, limão-siciliano, xarope de cumaru e clara em neve (R$ 26,00). Na carta de vinhos, com 140 rótulos, figura o sauvignon blanc chileno Mancura Etnia 2016 (R$ 89,00). Enquanto escolhe o prato principal, a clientela petisca dadinhos de tapioca com geleia de pimenta (R$ 22,00) e vieiras com tomate-cereja confitado e espuma de limão (R$ 52,00, cinco unidades). Sobremesa mais pedida, a cheesecake de tangerina (R$ 24,00) pode finalizar a refeição. Rua Rio Ituxi, 290, Vieiralves, ☎ 3083-8149 (140 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (sex. e sáb. sem intervalo até 1h, dom. 12h/15h e 19h/23h, fecha seg.). Aberto em 2015. $$$

2º lugar: Felicori Gastronomia

No começo, o drinque scott lemon (R$ 25,00), preparado com Johnnie Walker, limão-siciliano e açúcar mascavo, faz dueto com o cigarrete, entrada de massa folhada com recheio de pato e redução de tucupi (R$ 22,00, seis unidades). Para escoltar o carré de cordeiro ao molho de alho-poró, abobrinha e geleia de hortelã, servido com legumes (R$ 72,00), a pedida é o tinto argentino Alamos Malbec (R$ 148,00). Assada por oito horas, a costela bovina vai à mesa com purê de batata-baroa (R$ 60,00). Amantes de frutos do mar não dispensam o espaguete nero (R$ 81,00) — colorida com tinta de lula, a massa recebe molho de tomate com camarão, polvo, lula e mexilhão. Na sobremesa, a escolha recai sobre o escondidinho de cupuaçu e brigadeiro (R$ 16,00). Rua Natal, 191, Adrianópolis, ☎ 3342-3013 (144 lugares). 11h30/15h30 e 19h/0h (dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$

3º lugar: Batelão Brasserie

Depois do brinde com bardot (R$ 23,00), à base de vinho tinto, saquê infusionado com zimbro, Cointreau, limão, açúcar de baunilha e essência de laranja, é hora de provar os dadinhos de tapioca com geleia de pimenta (R$ 25,00, nove unidades) e o pastel de carne-seca e queijo de coalho (R$ 28,00, quatro unidades). Servido com pupunha assado, o pirarucu crispy ao molho de castanha-de-caju (R$ 58,00) vai bem na companhia das cervejas Erdinger Dunkel (R$ 33,00, 500 mililitros) ou Eisenbahn Pilsen (R$ 12,00, long neck). Na hora do doce, escolhe-se entre a cocada quente com goiabada cascão (R$ 28,00) e o trio de brûlés com sorvetes de cumaru, uxuri e banana-da-terra (R$ 28,00, para três pessoas). No almoço de sexta e durante todo o sábado, tem bossa nova, MPB, rock e pop ao vivo. Avenida João Valério, 551, Nossa Senhora das Graças, ☎ 3213-7643 (100 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (sex. e sáb. sem intervalo até 0h; fecha dom.). Aberto em 2017. $$$

Belle Époque Bistrô

No menu assinado pelo chef francês Erick Jacquin, o steak tartare (R$ 51,00) com fritas abre alas para o filé ao poivre (R$ 65,00), guarnecido de purê de batata. O tinto chileno Morandé Pionero Cabernet Sauvignon (R$ 93,00) escolta os dois pedidos. Também há espaço para ingredientes regionais, a exemplo do filé de pirarucu ao molho de tucupi, servido com purê de banana-da-terra (R$ 63,00). Entre os drinques preparados pelo barman Rogério Simioni, faz sucesso o moscow mule (R$ 19,00), de vodca, limão e espuma de gengibre, servido em caneca de bronze. O petit gâteau com sorvete de creme (R$ 22,00) aparece no fim. De segunda a sexta, o almoço executivo (R$ 49,90) inclui entrada, principal e sobremesa. Shopping Ponta Negra, ☎ 98413-2428 (60 lugares). 12h/0h. Aberto em 2013. $$$$

Cantina La Farruca

O chef Luiz Fernando Guterres recebe os clientes com berinjela gratinada ao molho de tomate e queijo (R$ 12,00) e bruschetta de tomate, mussarela e parmesão (R$ 10,00, sete unidades). A refeição segue com o frango de leite recheado com miúdos, escoltado por arroz, salada de maionese, vinagrete e farofa (R$ 44,00), ou com o filé à parmigiana acompanhado de arroz e purê de batata (R$ 84,00, para dois). Na carta de vinhos, o tinto gaúcho Cordelier Equilibrium custa R$ 85,00. O fondue de frutas com calda de chocolate (R$ 25,00) é o mais requisitado para fechar o serviço. Rua Pará, 415, Nossa Senhora das Graças, ☎ 3584-6853 (180 lugares). 11h30/15h30 e 19h/23h (dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 2008. $$

Crêpe Bistrô

No romântico salão, músicos embalam o jantar. O piano impera de segunda a sexta, enquanto os sábados alternam apresentações de violino, violoncelo, harpa e sax. Amigos dos donos são homenageados no menu, assinado pelo chef Allison Oliveira. Na entrada, as paniers a la elenildo aguiar (R$ 19,90, oito unidades), cestinhas com recheio de frango cremoso ao tomilho e lâminas de alho curado no azeite, acompanham o brinde com kir royal (R$ 22,90), à base de espumante e licor de cassis. Dá para dois o fondue de queijo luís e juliana vital (R$ 124,90), acompanhado de pão italiano, brócolis, cenoura, batata sautée e goiabada. A galette kelene passos (R$ 35,90), com recheio de peito de peru defumado e alho-poró, pede a escolta do vinho tinto Casa Valduga Naturelle (R$ 99,00). Encerra o jantar o crepe segredos de alice gomes (R$ 22,90), de banana e chocolate, servido quente com sorvete de creme. Rua Rio Içá, 12, Nossa Senhora das Graças, ☎ 98455-3030 (120 lugares). 11h/15h e 18h30/23h (sex. e sáb. jantar até 0h). Aberto em 2013. $$$

Domus

No salão principal ou nas salas reservadas, a clientela abre a refeição com um dos vinhos expostos na entrada. Na carta com cerca de 150 rótulos, o argentino Catena Malbec custa R$ 240,00 e o chileno Carmen Insigne Carménère, R$ 135,00. Criação da chef Fabíola Tavares, a salada tahiti, de alface americana, radicchio, vieira, camarão flambado e amêndoa laminada (R$ 62,00, para dois), chega antes do bife ancho com batata dourada e mostarda de Dijon (R$ 58,00). O fettuccine com camarão grelhado e molho cremoso de parmesão sai por R$ 86,00. No encerramento, tem petit gâteau com sorvete de creme (R$ 25,00). Rua Rio Madeira, 128, Vieiralves, Nossa Senhora das Graças, ☎ 3584-1065 (70 lugares). 12h/15h e 19h/22h (fecha dom.). Aberto em 2008. $$

Fiorentina

A casa, que foi de cozinha italiana por 36 anos, adota cardápio variado desde o ano passado. Os bufês de almoço têm preços diferentes conforme a unidade: R$ 54,80 o quilo no Amazonas Shopping, R$ 69,80 no centro. Terças e quintas são dias dedicados à culinária árabe, quarta tem comida italiana e, às sextas, é a vez dos pratos amazônicos. À noite, vigora serviço à la carte. O filé chateaubriand à diplomata, com arroz à grega, fritas, legumes salteados no alho e molho madeira (R$ 46,00), e o filé de frango à parmigiana, com arroz e purê de batata gratinado (R$ 48,00), servem duas pessoas. Hit do lugar, o petit gâteau sai por R$ 18,00. Amazonas Shopping, ☎ 3216-5240 (280 lugares). 10h/22h (dom. 12h/21h); Rua José Paranaguá, 44, centro, ☎ 3215-2233 (250 lugares). 9h/21h (fecha dom.). $$

Fitz Carraldo Bistrô

Instalado no hotel Villa Amazônia, em um casarão do centro histórico, o bistrô tem como especialidade os pratos regionais. Entrada das mais pedidas, o ceviche de pirarucu, frutos do mar e chips de banana-pacovã (R$ 40,00, para duas pessoas) faz par com o aperol spritz (R$ 34,00). Empanadas, as costelas de tambaqui (R$ 58,00, para dois) recebem risoto de camarão como guarnição. Preferido pelos carnívoros, o bife ancho sai da parrilla ao lado de fritas, arroz e farofa de castanha-da-amazônia e bacon (R$ 54,00, para duas pessoas). A Cerpa Tijuca, em long neck, custa R$ 15,00. O mil-folhas de castanha-da-amazônia (R$ 24,00) encerra com louvor. Rua 10 de Julho, 316, centro (Hotel Villa Amazônia), ☎ 3347-7832 (45 lugares). 12h/15h e 19h/23h. Aberto em 2016. $$

La Finca

O colombiano Jorge Molina comanda a cozinha, onde brilham pratos latinos com ingredientes amazônicos. O ceviche de pirarucu leva camarão, lula, cebola-roxa, batata-doce, macaxeira e milho peruano (R$ 30,00). Com massa de milho e recheio de carne, a empanada (R$ 4,00) abre o apetite para o chicharrón de pirarucu, peixe empanado com arroz e salada (R$ 40,00, para dois). A cerveja Itaipava (R$ 10,00) concorre com a piña colada (R$ 15,00). Na sobremesa, vai à mesa o aborrajado, banana com goiabada, coberta com queijo de coalho (R$ 15,00). Aos sábados, o jantar é embalado por ritmos latinos ao vivo. Rua Diogo de Mendonça Furtado, 143, Dom Pedro, ☎ 99430-2424 (400 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 4h; dom. 11h/4h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2007. $

Lo de Maria

A casa, que funciona também como café, serve um concorrido almoço. Apesar do cardápio fixo, fazem sucesso os pratos do dia anunciados no quadro-negro. A entrada pode ser a cestinha de salaminho, queijo minas e pepino em conserva (R$ 6,50), seguida do picadinho do copa, com arroz, farofa, ovo frito, feijão e ervilha fresca (R$ 39,90). O filé de pirarucu grelhado é guarnecido de abóbora assada com páprica, arepas de aipim (espécie de panqueca, de origem latina) e salada de abacate, cebola e tomate (R$ 44,00). Na hora da sobremesa, a torta de tapioca com doce de leite e amêndoas passa pela balança (R$ 75,00 o quilo). Rua Acre, 108, Vieiralves, ☎ 3347-6349 (30 lugares). 11h/19h (sáb. 12h/16h; fecha dom.). Aberto em 2015. $$

Maison Gomes

O carpaccio maison guarnecido com salada verde e uma cesta de crostini (R$ 29,00, para dois) abre o apetite para as massas preparadas pelo chef Ramiro Hitotuzi Gomes. Entre elas, o espaguete à carbonara (R$ 39,00) e o fettuccine du mer (R$ 78,00), com camarão flambado em vinho branco, vão à mesa na companhia do chileno Vistamar Brisa Chardonnay (R$ 105,00). O creme brûlé (R$ 18,00) põe o ponto final doce na refeição. Rua Coronel Salgado, 25, Aparecida, ☎ 98122-9241 (30 lugares). 11h/14h (sex., também jantar 20h/23h; sáb., só jantar 20h/23h; fecha dom.). Aberto em 2010. $$

Nero

Inaugurado em setembro de 2017, tem menu assinado pelo chef Hugo Grassi. Na entrada, a burrata feita com ragu de tomate, pesto, rúcula e raspas de limão-siciliano (R$ 49,00, para duas pessoas) disputa a preferência com o ovo mollet, empanado e servido com musseline de mandioquinha e pasta de trufa (R$ 42,00). Na carta de vinhos com setenta rótulos, sobressai o tinto chileno Leon de Taparaca Cabernet Sauvignon (R$ 98,00). A título de prato principal, o tortellini de cordeiro ao funghi (R$ 68,00) e o filé-mignon, escoltado por nhoque ao molho de gorgonzola e crocante de alho-poró, cumprem bem o papel. Fecha o banquete o suflê de doce de leite e flor de sal (R$ 33, 00). Rua Pará, 300, Nossa Senhora das Graças, ☎ 3877-2012 (84 lugares). 12h/16h e 19h/0h (ter. e qua. jantar até 23h; dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$

Precioska

Das mãos do chef Fábio Nascimento sai a porção de camarão precioska (R$ 53,00, seis unidades), que traz o crustáceo empanado com dois molhos: chimichurri e de cupuaçu com maracujá e pimenta dedo-de-moça. Na sequência, entra em cena o risoto de pato com tucupi e jambu (R$ 47,00) ou o filé-mignon ao molho de cerveja e especiarias, guarnecido de risoto alfredo, à base de manteiga e parmesão (R$ 59,00). O carré de cordeiro (R$ 75,00) vai à mesa com purê de ervilha e coulis de kiwi com hortelã e pimenta dedo-de-moça. Hits do bar, o moscow mule (R$ 22,00) e o mojito (R$ 16,00), servidos em canecas de alumínio de 240 mililitros, são requisitados às sextas e sábados, quando há música ao vivo. O almoço executivo (R$ 49,90) inclui entrada, prato principal e sobremesa. Rua Rio Jamary, 28, Nossa Senhora das Graças, ☎ 99479-2526 (63 lugares). 12h/15h e 19h/23h30 (sex. e sáb. almoço até 15h30 e jantar até 2h; dom. só almoço). Aberto em 2015. $$$

Saladelíce

Abre-alas substanciosos, a exemplo do wrap camponês, com recheio de frango, rúcula, cebola-roxa ao mel, tomate seco e cream cheese (R$ 28,50), vão bem com o tinto argentino Alamos Cabernet Sauvignon (R$ 133,00), uma das sugestões da carta. Outra opção, a salada madeiro, com frutos do mar confitados, folhas e molho de iogurte (R$ 36,00), antecede o salmão ao molho de maracujá com arroz negro (R$ 59,00). O mesmo peixe pode ir à mesa sob crosta de mel, guarnecido de arroz de brócolis (R$ 39,00). A panacota com coulis de morango (R$ 15,00) é a sobremesa mais pedida do menu. Rua Rio Purus, 5, Quadra 36, Vieiralves, ☎ 3347-6390 (40 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (fecha dom.). Aberto em 2016. $$$

Village

Na cozinha do chef Idelfonso Franco, receitas de origem europeia convivem com pratos regionais. Escolhe-se entre pato com laranja, guarnecido de arroz crocante (R$ 65,90), e pirarucu em crosta de castanha-da-amazônia, com arroz de tucupi e jambu e banana-da-terra empanada (R$ 59,90). Como entrada, ao lado de uma cesta de pães de alho, o pirarucu aparece em lâminas, assado com gergelim, sob molho de limão e manjericão (R$ 33,90). Recheado de queijo brie, o filé-mignon guarnecido de risoto de tomate seco e mussarela de búfala (R$ 72,90) faz dupla com o tinto chileno Yali Carménère Reserva (R$ 119,00). O gâteau village, bolo de chocolate quente com calda de Nutella, morangos picados, amêndoas caramelizadas e sorvete de creme (R$ 29,90), finaliza o banquete. Avenida Mário Ypiranga (antiga Rua Recife), 948, Adrianópolis, ☎ 98833-1948 e 3234-3642 (145 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sex. e sáb. jantar até 1h; dom. só almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 1996. $$$

ÁRABES

Najua

O quibe com molho picante (R$ 5,00), entre goles de cerveja Original (R$ 13,00), abre alas para a cafta com arroz sírio (R$ 35,00, para duas pessoas). Os clientes podem optar pelo bufê (R$ 49,90 por pessoa), montado durante a semana no horário do almoço, ou pelo rodízio (R$ 35,90), que vigora de quinta a sábado no jantar. Ambos incluem especialidades árabes, como charuto de couve, berinjela recheada, quibes, esfihas, homus e babaganuche, além de sobremesas de sotaque brasileiro, a exemplo do pudim de leite e do brigadeirão. Avenida Tancredo Neves, 2, Parque 10 de Novembro, ☎ 98223-1951 (150 lugares). 11h/14h30 e 19h/23h (de seg. a qua. só almoço). Aberto em 1993. $

Sarah

Sob uma tenda, onde acontecem shows de dança do ventre toda quinta, a partir das 21h30, o jantar começa com pão árabe acompanhado de homus, quibe cru ou pasta de berinjela (R$ 45,00, para dois), na escolta de uma dose de áraque (R$ 18,00). Para três comensais, o carneiro guisado no vinho (R$ 120,00) vem com arroz sírio. A cerveja Heineken long neck (R$ 8,00) aplaca a sede. Quem opta pelo rodízio, que vigora às quintas e aos sábados (R$ 70,00 por pessoa), tem direito a entradas e pratos quentes à vontade. Sobremesas são pagas à parte. O belewa (R$ 10,00), doce folhado de castanha-da-amazônia e amêndoas, põe o ponto final. Rua Rio Itannana, 116, Vieiralves, Nossa Senhora das Graças, ☎ 98196-5654 e 3086-1000 (80 lugares). 17h/1h (fecha dom.). Aberto em 1987. $$

BRASILEIROS

Coqueiro Verde

O contrafilé de carne de sol, matéria-prima de todos os pedidos, é preparado com temperos nordestinos. No novo cardápio, repaginado em março após 33 anos, ele aparece na forma de almôndega com recheio de queijo de coalho (R$ 60,00) ou dentro da moranga (R$ 65,00). Os pratos servem duas pessoas e dão direito a três acompanhamentos à escolha do freguês — pode ser baião de dois

gratinado, farofa e maionese de batata com cenoura. Nos copos, a cerveja Original (R$ 10,00) é a mais requisitada. Rua Ramos Ferreira, 1920, centro, ☎ 3627-8000 (200 lugares). 11h/23h. Aberto em 1984. $

Recanto Baiano

O único representante da cozinha baiana na cidade é tocado por Rosalva dos Santos, a Mainha, que comanda a cozinha, e sua filha, Rose Baiana, responsável pelo salão. Aberta somente aos sábados, a casa ganhou fama pelo acarajé de mainha (R$ 15,00), que leva caruru, vatapá, camarão seco e tomate verde. A moqueca (R$ 80,00, para dois), preparada com peixes locais, como tambaqui e pirarucu, tem escolta de cerveja em lata (R$ 5,00). Cocada caseira (R$ 5,00) finaliza a refeição. Rua Dom Milton Correia Pereira, 1038, Parque 10 de Novembro, ☎ 98409-1010 e 98112-4817 (36 lugares). 17h/21h (sáb.). Aberto em 2003. $

COREANO

Ara

Especializado na culinária coreana, o restaurante não economiza pimenta na caldeirada picante de carne suína, que leva acelga e tofu (R$ 150,00, para dois). O mesmo preço é cobrado pelo bulgogui, contrafilé assado na chapa e levemente adocicado, que vem com sete acompanhamentos em pequenas porções. Para dois, o phajeun, espécie de panqueca com legumes e frutos do mar (R$ 120,00), vai bem ao lado da cerveja Heineken (R$ 10,00). Na saída, a clientela é presenteada com fatias de melancia, que ajudam a refrescar o paladar. Avenida Mário Ypiranga (antiga Rua

Recife), 1005, Adrianópolis, ☎ 3635-3815, 3234-2650 e 99265-7102 (100 lugares). 11h30/14h30 e 17h/22h (dom. só jantar). Aberto em 2002. $$

FRANCÊS

La Coquette

Preparado pelo chef Leonardo Fagundes, o steak tartare com fritas (R$ 47,00) abre alas para pratos clássicos, como filé wellington (R$ 60,00), envolto em massa folhada com molho de cogumelos e legumes, ou filé ao poivre (R$ 60,00), guarnecido de gratinado de batata com queijo brie, cebola caramelada e bacon. O vinho argentino Familia Gascón Malbec (R$ 128,00) acompanha os pedidos. Se a escolha recair sobre o salmão com arroz negro e aspargo (R$ 57,00), a sugestão é o branco chileno Morandé Pionero Sauvignon Blanc (R$ 102,00). No encerramento, o creme brûlé (R$ 19,00) é quase unanimidade. Avenida Ephigênio Salles, 2145, Aleixo, ☎ 3345-0774 (150 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sex. e sáb. almoço até 16h e jantar até 1h; dom. só almoço até 17h). Aberto em 2015. $$$

NATURAL

Casa da Pamonha

Às quartas e sábados, a feijoada vegetariana é o maior atrativo do bufê (R$ 42,90 o quilo), onde também são enfileirados arroz integral, feijão, saladas e quiches. Sobremesas como a torta de banana (R$ 10,00) e o creme de cupuaçu (R$ 8,00) são pagas à parte. No café da manhã regional, faz sucesso o x-caboquinho, preenchido com tucumã e queijo de coalho no pão francês (R$ 6,00). À tarde, a tapioca com tucumã e queijo de coalho (R$ 10,00) e a pamonha (R$ 8,00) são os hits do lanche. Rua Barroso, 375, centro, ☎ 3234-7086 (45 lugares). 7h/19h (sáb. até 14h; fecha dom.).

Aberto em 2002. $

PEIXES E FRUTOS DO MAR

Coco Bambu

Inaugurada em agosto, a casa pertence à rede cearense, que mantém 28 endereços no país e um em Miami. O público faz fila diante do Shopping Ponta Negra para provar o espetinho de camarão com crosta de pão de alho (R$ 74,00, para duas pessoas) na companhia da batida capi coco (R$ 16,00), à base de vodca ou cachaça. No rol dos pratos principais, dá para quatro o farto rede de pescador, com lagosta, camarão, mexilhão, peixe e lula grelhados ao molho provençal, com arroz de açafrão (R$ 294,00). O fettuccine com camarões flambados no vinho branco com ervas, molho de tomate fresco e creme de leite também serve quatro pessoas (R$ 195,00). Hit em toda a rede, a cocada de forno com leite condensado, servida quente com sorvete (R$ 25,00, para dois), encerra o banquete. Shopping Ponta Negra, ☎ 3667-7430 (80 lugares). 11h30/1h (dom. até 0h). Aberto em 2017. $$$

PORTUGUESES

Alentejo

Servidos como entrada, os bolinhos de bacalhau (R$ 6,00 a unidade) abrem alas para o bacalhau alentejano, gratinado no molho branco com mussarela, escoltado por arroz (R$ 190,00, para duas pessoas). Também tem fãs o arroz de polvo (R$ 210,00, para dois). Do Alentejo vem o vinho tinto Chaminé (R$ 150,00), que acompanha a refeição. Na finalização, o pastel de nata concorre com a queijadinha (R$ 16,00 cada um). Rua Pará, 555, Nossa Senhora das Graças, Conjunto Vieiralves, ☎ 3233-7300 (200 lugares). 19h/23h (sex. também almoço 12h/15h; dom. só almoço 12h/15h). Aberto em 1996. $$$

Calçada Alta

Inaugurada como lanchonete, a casa mudou de perfil um ano depois e ainda ganhou uma filial. Filho de português, o proprietário Marco Antônio da Silva põe mesas na calçada para atrair a clientela na happy hour — às sextas, tem MPB, bossa nova e rock nacional ao vivo a partir das 18h. O lombo de bacalhau, preparado no forno com brócolis, cebola e azeitona preta, vai à mesa com arroz e batata sautée (R$ 155,00, para dois), na companhia do tinto português Monte Velho (R$ 120,00). Para três pessoas, a paella valenciana sai por R$ 180,00. O pastel de nata (R$ 8,00) é a sobremesa mais pedida. Rua Costa Azevedo, 96, centro, ☎ 3234-4081 (80 lugares). 8h/23h (seg. só almoço até 15h; fecha dom.); Shopping Parque Dez Mall, Parque 10 de Novembro, ☎ 99417-3269 (48 lugares). 9h/22h30 (dom. só almoço até 16h). Aberto em 1988. $$$

Portucale

Uma das especialidades do chef José Guerra, o bacalhau portucale traz postas grelhadas guarnecidas de batata, cebola, grão-de-bico, brócolis no azeite e chips de alho (R$ 169,00, para duas pessoas). Cozido em vinho e ervas, o cordeiro à moda da aldeia vai à mesa com batatas coradas, brócolis e arroz pilaf (R$ 115,00, para dois). O tinto português Cartuxa EA (R$ 130,00) é um dos setenta rótulos da carta de vinhos. Hit entre as sobremesas, o pastel de nata custa R$ 10,00. Rua Rio Madeira, 746, Nossa Senhora das Graças, Vieiralves, ☎ 3584-3986 (80 lugares). 11h30/16h e 18h30/23h30 (fecha seg.). Aberto em 1996. $$$