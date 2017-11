Os melhores restaurantes variados e contemporâneos de Fortaleza

O roteiro a seguir, com 54 endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2017/2018:

L’Ô Restaurante: eleito o melhor variado/contemporâneo pelo júri

Se houvesse uma categoria para eleger o restaurante mais elegante da cidade, o L’Ô provavelmente seria o vencedor. Instalado num amplo imóvel com pé-direito alto e mezanino, ele é decorado com diversos vasos de plantas, pinturas figurativas de impacto e lustres suntuosos. À frente da operação estão Agustín Herrero, barcelonês radicado em Fortaleza há onze anos, e sua mulher, a paulista Cecilia Seligmann. Já a cozinha é território de Junior Souza, cearense de Tauá que foi eleito o melhor chef da cidade na VEJA COMER & BEBER 2014/2015. Para abrir o apetite, ele sugere o carpaccio de polvo confitado e folhas verdes regadas de azeite de ervas (R$ 36,00) ou a salada de brie quente, aspargos, pera laminada e um leve molho de mostarda (R$ 33,00). Os maiores sucessos entre os pratos principais são a lagosta grelhada com creme de três cogumelos e arroz negro (R$ 103,00) e o bombom de filé-mignon ladeado por ravioloni preenchido com abóbora e batata mais molho de vinho tinto e queijo gruyère (R$ 65,00). Outro hit, o camarão grelhado com gengibre e molho de curry ganha a escolta de nhoque de mandioquinha recheado com purê de banana-da-terra (R$ 87,00). Para fechar a refeição à altura, peça a casquinha de tuile de amêndoa preenchida por creme de banana. Pequenas esferas de caramelo e sorvete de pipoca caramelada completam o doce, que custa R$ 26,00. Avenida Pessoa Anta, 217, Praia de Iracema, ☎ 3265-2288 (140 lugares). 19h/0h (sex. 12h/15h e 19h/1h; sáb. 19h1h; fecha dom.). Aberto em 2008. $$$

2º lugar: O Banquete

Em agosto de 2017, a casa da chef Liliane Pereira se mudou para o Meireles. Suas receitas continuam homenageando peças e óperas famosas, como O Fantasma da Ópera. O prato batizado pelo musical consiste em filé-mignon com queijo brie maçaricado e risoto de cogumelos (R$ 72,00). Enquanto espera o prato principal ao som de música clássica, a clientela pode provar a cestinha crocante de parmesão com camarões regados com molho pesto (R$ 55,00, para quatro pessoas), ao lado do malbec argentino Alfredo Roca 2016 (R$ 124,00). Aos domingos, há menu especial ao som de apresentações artísticas. Avenida da Abolição, 3340, Meireles, ☎ 3182-7880 (150 lugares). 12h/15h e 19h30/23h30 (sáb. e dom. almoço até 16h; fecha seg. no jantar). Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $$$

3º lugar: Moranga Bistrô

O revestimento de taipa na fachada e objetos antigos no salão dão o tom da decoração. Para dar início ao jantar, uma degustação de entradinhas inclui cubos de filé ao molho roquefort, queijos, polvo grelhado e patês de alho e de atum (R$ 54,00). Prato mais famoso da casa, a torre de lagosta é elaborada com o crustáceo grelhado na casca e puxado na manteiga de ervas, acompanhado de risoto de parmesão (R$ 95,00). Outra especialidade, o spätzle pode escoltar camarão com molho de queijo fundido (R$ 81,00) ou filé-mignon alto grelhado no mesmo molho (R$ 69,00). Rua Xavier de Castro, 100, Praia de Iracema, ☎ 3219-7078 (80 lugares). 18h30/0h. Aberto em 2002. $$$

Alpendre da Villa

A decoração desta casa privilegia o artesanato da região, mas a cozinha expede preparos de variadas nacionalidades. No almoço, o bufê dispõe receitas como o pargo ao forno e o estrogonofe de carne (R$ 58,00 o quilo). À noite, entram em cena opções à la carte. Fazem sucesso o flé de sirigado ao molho de maracujá com arroz (R$ 61,00) e a carne de sol refogada na manteiga da terra com baião de dois e macaxeira frita (R$ 56,00), ambos para duas pessoas. Rua Armando Monteiro, 555, Vila União, ☎ 3272-5555 (800 lugares). 11h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha seg.). Aberto em 2004. $

Balcony Bistrô

Da cozinha comandada pelo chef Vladimir Ponte saem pratos como o filé-mignon ao molho de chocolate com risoto de alho-poró (R$ 59,00), o filé suíno com perfume de maracujá, conft de abacaxi e purê de batata (R$ 51,00) e o pargo com banana mais molho de tomate e bolinho de arroz (R$ 37,00). A carta de vinhos traz cerca de cinquenta rótulos, como o chileno Leyda Reserv Cabernet Sauvignon 2015 (R$ 129,00). Para a sobremesa, a porção de churros com doce de leite, calda de caramelo e sorvete de capim-santo sai por R$ 19,00. Rua Frederico Borges, 616, Meireles, ☎ 3267-1601 (40 lugares). 19h/0h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2013. $$

Bistrô D’Europa

O menu foi reformulado e ganhou receitas como o brie à l’abricot, feito com o queijo gratinado finalizado com amêndoas, geleia de damasco e torradas (R$ 37,90). Depois, podem vir à mesa o entrecôte, miolo do contrafilé ao molho de mostarda e ervas com batata frita (R$ 59,90), e o risoto al mare, com lula, camarão, polvo e mexilhão (R$ 62,90). Para acompanhar, há jarra de clericot (R$ 36,00, 600 mililitros). Rua Maria Tomásia, 531, Aldeota, ☎ 3016-9660 (90 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sáb. almoço até 16h; dom. 12h/17h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $$

Brazão

Querido pelos boêmios, já que funciona diariamente até a madrugada, o endereço faz as vezes de bar e restaurante há duas décadas. Quem procura a casa para matar a sede pode tomar uma cerveja Brahma (RS 6,90) enquanto petisca uma porção de bolinha de bacalhau (R$ 18,90). Para uma refeição mais caprichada, a típica peixada cearense com pargo vem com arroz e pirão (R$ 86,90, para duas pessoas). O flé à cearense, acompanhado de baião de dois, macaxeira, farofa e vinagrete, também serve uma dupla de clientes (R$ 48,90). Rua João Cordeiro, 43, Praia de Iracema, ☎ 3219-9795 (150 lugares). 10h/5h. Aberto em 1997. $

Brigita Bistrô

A chef e proprietária Adriana Ximenes só atende com reserva. Para o almoço, ela propõe o PF português, bacalhau à braz guarnecido de arroz com tomates e pudim de claras de sobremesa (R$ 52,00). O menu degustação do jantar, com entrada, principal e sobremesa, custa R$ 84,00 e pode incluir o tartare de atum com palmito pupunha na primeira etapa. Depois, estão entre as especialidades o porco assado com tamarindo e repolho agridoce e o peixe à escabeche, refogado com pimentão vermelho assado, alho, alcaparras e azeitona. A torta de chocolate com zabaione e creme de limão-siciliano pode finalizar a refeição. Rua General Dutra, 1, Varjota, ☎ 3023-2379 e 99169-2708 (43 lugares). 11h30/15h e 19h30/23h (fecha dom.). Aberto em 2009. $$

Castelli

A porção de minipastel de bacalhau com geleia de pimenta (R$ 19,90, oito unidades) abre a refeição. Em seguida, o penne à carbonara (R$ 37,90) e a lasanha à bolonhesa (R$ 38,90) são as massas mais pedidas. O salmão grelhado ao molho de alcaparras com batata recheada e arroz e o filé-mignon ao poivre, com pimenta-do-reino, arroz e brócolis (R$ 46,90 cada um), também figuram no menu. Para adoçar e finalizar o pedido, tem cocada com sorvete de tapioca (R$ 19,90). Rua A, 71, Água Fria, ☎ 3274-8380 (170 lugares). 12h/0h (fecha seg.). Aberto em 2011. $$

Cavalieri Confraria

O novo endereço reúne tabacaria, barbearia, restaurante e wine bar. Para petiscar, o carpaccio mediterrâneo é servido com torradas, molho de mostarda e alcaparras (R$ 30,00). A espera pelo prato principal pode ser acompanhada ainda pelo gim citrus, drinque com gim, água tônica e limão-siciliano (R$ 22,00). Receitas como o sirigado à belle meunière, com arroz cremoso de cogumelos, e o bife cavalieri, feito com flé de angus e acompanhado de arroz e batata frita (R$ 69,90 cada um), figuram no menu, assim como o brownie com merengue (R$ 18,00). Rua Maria Tomásia, 545, Aldeota, ☎ 3099-0124 (70 lugares). 12h/15h e 18h/23h (fecha dom.). Aberto em 2017. $$$

Chez Onofre

Acomodada na varanda, um dos espaços da casa, a clientela pode começar com o escondidinho de carne de sol (R$ 28,90). Em seguida, o camarão à thermidor traz os crustáceos refogados em azeite com molho de bechamel e requeijão e gratinados com parmesão (R$ 86,90, para duas pessoas). Outra alternativa do menu, o flé de sirigado grelhado leva molho rosé, pimentão e camarões (R$ 79,90, para duas pessoas). Estes dois pratos principais vêm com arroz. O pudim de leite condensado sai por R$ 11,00. Avenida Viena Weyne, 310, Cidade dos Funcionários, ☎ 3271-1844 (280 lugares). 11h/0h (fecha seg.). Aberto em 2005. Aqui tem iFood. $$

Coco Bambu

Diferentemente da unidade da Avenida Beira-Mar, os endereços do Meireles e do Parque Manibura têm cardápio variado. Os anéis de lula à dorê com molho tártaro (R$ 39,00, para duas pessoas) podem aliviar a espera pelo prato principal ao lado da caipimorango com vodca (R$ 19,00). Suficiente para cinco pessoas, a carne de sol do maranhão inclui 1 quilo da carne salgada, baião de dois com feijão-verde, purê de macaxeira, farofa de ovo, banana à milanesa, vinagrete e cebola-roxa refogada na manteiga (R$ 173,00). Por fm, a cocada assada com sorvete (R$ 25,00) faz sucesso no arremate. Rua Canuto de Aguiar, 1317, Meireles, ☎ 3242-7557 (670 lugares). 11h/0h (sex. e sáb. até 1h). Rua República da Armênia, 1154, Parque Manibura, ☎ 3023-7777 (630 lugares). 11h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2001. Aqui tem iFood. $$$

Confraria La Bombonera

Com quatro mesas de sinuca no andar superior, a casa traz opções para happy hour e refeições. A bolinha de carne de sol (R$ 17,90, doze unidades) abre o apetite ao lado da cerveja Itaipava (R$ 6,90). O flé de frango à milanesa e a batata recheada com creme de requeijão e bacon são opções do bufê liberado por R$ 14,90 no almoço de segunda a sexta. No fim de semana, a forma de cobrança é alterada (R$ 45,90 o quilo). À la carte, há picanha na brasa com baião de dois, batata frita, vinagrete e farofa (R$ 69,90, para duas pessoas). Avenida José do Patrocínio, 1334, Montese, ☎ 3491-7878 (300 lugares). 11h/23h (qui. a sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2008. Aqui tem iFood. $

D’Abelle Bistrô

No salão ou na varanda ao ar livre do antigo casarão, muitos clientes abrem a refeição com o ceviche de abadejo com toque de tomate (R$ 29,90). Entre os pratos principais, o medalhão de flé na crosta de amêndoa e risoto de cogumelos (R$ 72,00) disputa a preferência com o mar e terra, que reúne camarões grelhados na manteiga da terra e risoto de abóbora com queijo de coalho (R$ 95,00). Para harmonizar, o espumante Chandon Rosé sai por R$ 128,00. De sobremesa, há sorvete de tapioca com cocada quente (R$ 18,00). Rua Antônio Augusto, 799, Meireles. ☎ 3226-0121 (65 lugares). 18h/0h (sáb. até 1h; dom. 12h/15h30). Aberto em 2008. $$$

Geppos

Diariamente no almoço é servido um bufê de saladas à vontade, acompanhado de uma proteína grelhada à escolha do cliente, como frango (R$ 36,90), filé-mignon (R$ 49,00) e salmão (R$ 49,50). Entre as opções à la carte há o nhoque de banana-da-terra com camarão (R$ 89,00, para duas pessoas), o capellini com camarão e molho de vinho branco (R$ 64,00) e o risoto de coco com salmão (R$ 59,00). A goiabada com sorvete de tapioca (R$ 22,00) encerra a refeição. Avenida Desembargador Moreira, 1011, Aldeota, ☎ 3433-1048 (70 lugares). 12h/0h; Avenida Beira-Mar, 3222, Meireles, ☎ 3433-1047 (220 lugares). 12/0h. Aberto em 1989. Aqui tem iFood. $$

Grazie!

Servida no salão climatizado a meia-luz, a porção de camarão à milanesa com molho tártaro funciona como entrada (R$ 42,60). Entre os pratos principais, são bastante solicitados o escalope de filé-mignon com fettuccine caseiro aos quatro queijos (R$ 105,00, para duas pessoas) e a lagosta grazie, grelhada com molho de alcaparras e escoltada por bolinho de mandioquinha (R$ 95,00). De sobremesa, a torta de limão custa R$ 12,00. Salinas Casa Shopping. Avenida Washington Soares, 909, Edson Queiroz, ☎ 3241-1018 (180 lugares). 12h/15h e 19h/0h (dom. só almoço até 15h30). Aberto em 2012. Aqui tem iFood. $$

Iate Clube

Enquanto aprecia a vista para o mar, a clientela pode abrir a refeição com porções de bolinho de bacalhau (R$ 18,00, seis unidades) e de camarão ao alho e óleo (R$ 56,00). Suficientes para duas pessoas, o arroz de mariscos, feito com lagosta e camarão (R$ 161,00), e o peixe à belle meunière, sirigado no molho de camarão e alcaparras com arroz branco e purê de batata (R$ 75,00), são as sugestões principais. Para harmonizar, o espumante Chandon Reserva Brut (R$ 120,00 a garrafa) pode ser boa pedida. Avenida da Abolição, 4813, Mucuripe, ☎ 3263-1744 (700 lugares). 11h/22h (dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 1954. $$

Ideal Clube

Inaugurado em 1931, o tradicional clube tem um restaurante aberto a não sócios. Lá são servidos pratos como o salmão grelhado à moda do presidente, feito com o filé do peixe em crosta de gergelim e molho de espinafre, acompanhado de arroz de brócolis e legumes no vapor (R$ 55,00), e a salada de camarões grelhados, alface-americana, rúcula, tomate, palmito e molho de mostarda (R$ 52,00). A sugestão regional é representada pela carne de sol maria bonita e lampião, com queijo de coalho e cebola-roxa puxados na manteiga da terra com baião de dois, purê de macaxeira e paçoca (R$ 44,00). Na espera pelo prato principal, o coquetel ideal clube, combinação de suco de laranja, licor curaçau blue, vodca nacional e xarope de maçã verde (R$ 15,00), é uma pedida. Avenida Monsenhor Tabosa, 1381, Meireles, ☎ 3248-5688 (140 lugares). 12h/0h (dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 1996. $$

Indie Café Bistrô

Uma casa antiga, com clima intimista, abriga o restaurante. Quem comanda a cozinha é o chef Bruno Modolo, responsável por receitas como o trio nordestino, que reúne carne de sol de filé-mignon, feijão-verde com nata e chips de macaxeira (R$ 53,00). A pedida é boa companhia para o vinho chileno Yali Reserva Pinot Noir 2015 (R$ 82,00), um dos cinquenta rótulos da carta. Antes do prato principal, Modolo sugere o goujon de salmão, iscas do peixe grelhadas com alcaparras, acompanhadas de torradas e batata frita (R$ 42,00, para duas pessoas). Vila Bachá, 5, Meireles. ☎ 3231-6341 (60 lugares). 18h/0h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2010. $$$

Le Cuisinier

Formado pela renomada escola de gastronomia Le Cordon Bleu, o chef e proprietário Juarez Santana responde pelo menu. No almoço, há a opção de prato executivo com um grelhado mais salada verde e dois acompanhamentos, como o filé de sirigado com ratatouille e purê de batata (R$ 49,80). À noite, o menu apresenta pratos como o salmão negro, que reúne o peixe grelhado com alho-poró, arroz negro e molho holandaise (R$ 72,80), e o filé-mignon ao molho de vinho com batata dauphinoise, geleia de cebola-roxa, espinafre e cenoura glaceada (R$ 71,80). Para harmonizar, o tinto português Quinta de Bons Ventos 2014 (R$ 102,00) figura na carta de vinhos. Rua Antenor Rocha Alexandre, 650, Parque Manibura, ☎ 3025-5239 (90 lugares). 12h/16h e 19h/0h (fecha seg.). Aberto em 2015. $$$

Medit Bistrô

Em novo endereço desde abril de 2017, a casa diminuiu o tamanho e ganhou um ambiente mais intimista. O chef Valdenir Gomes, o Pará, no comando da cozinha desde o início, propõe receitas com influência mediterrânea. Para começar, o polvo e lula à provençal (R$ 54,00) pode acompanhar um dos oitenta rótulos da carta de vinhos, como o alentejano Adega D. Afonso (R$ 99,00). O camarão norte a sul, um dos pratos principais, é escoltado por purê de mandioquinha, creme de espinafre, ratatouille e molho holandês, à base de manteiga (R$ 66,00). Entre as carnes, há filé-mignon de cordeiro em tiras ao molho cítrico com risoto de tomate seco (R$ 65,00). Rua Ana Bilhar, 1125, Meireles, ☎ 3879-0554 (42 lugares). 18h30/23h30 (sex. e dom. só almoço 12h/15h). Aberto em 2010. $$$

Moana Gastronomia & Arte

Mistura de restaurante e galeria de arte, o endereço ganhou novo chef, o gaúcho Eduardo Stigger. Sua repaginada no cardápio inclui o ravióli de cabrito, com recheio da carne confitada e desfiada mais queijo boursin, parmesão e coentro frito em manteiga da terra (R$ 66,00). Outra sugestão, o camarão anysio inclui os crustáceos flambados em cachaça envelhecida e acompanhados de nhoque de batata-doce ao molho de queijo gruyère (R$ 89,00 ). Antes dos pratos principais, pode vir à mesa a costelinha caramelizada com molho de cachaça e rapadura mais raspas de limão (R$ 44,00). Durante o dia, serve almoço executivo. São dezesseis opções, como o risoto de baião, com feijão-verde e carne de sol desfiada mais entrada e sobremesa (R$ 47,90). Avenida Dom Luís, 55, Meireles, ☎ 3181-7001 (72 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. e sáb. almoço até 16h e jantar até 0h; dom. só almoço até 16h; fecha seg). Aberto em 1995. Aqui tem iFood. $$$

Oui Bistrô

Louças e quadros com capas de jornais antigos dão um tom nostálgico ao salão. O chef Gilvan Lopes propõe, para começar, tentáculos de polvo em aroma de geleia de malbec servidos com batata noisette, tomates confitados e vinagrete de ervas (R$ 41,00, para duas pessoas). Depois pode vir à mesa o abadejo em crosta de rapadura e queijo de coalho com risoto de banana-da-terra (R$ 75,00). O branco chileno Dogma Reserva Chardonnay 2015 (R$ 96,00) harmoniza com o jantar. Rua Nunes Valente, 1100, Aldeota, ☎ 3268-4141 (90 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. só almoço 12h/16h). Aberto em 2009. Aqui tem iFood. $$$

Picanha do Jonas

As duas unidades têm salão climatizado, mas as áreas ao ar livre são mais amplas. Enquanto aguarda o prato principal, boa parte da clientela pede a costelinha de carneiro na brasa (R$ 71,15 o quilo) acompanhada da cerveja Serra Malte (R$ 10,60). A campeã de pedidos é a picanha completa para duas pessoas, 400 gramas da carne mais baião de dois, batata frita, farofa e vinagrete (R$ 61,20). Produzido na casa, o pudim de leite (R$ 6,95) é a pedida para encerrar a refeição. Rua Graciliano Ramos, 429, Bairro de Fátima, ☎ 3257-7575, (332 lugares). 11h/0h (sex e sáb. até 1h); Rua Tibúrcio Cavalcante, 1876, Aldeota, ☎ 3491-7892 (400 lugares). 11h/0h (sex e sáb. até 1h). Aberto em 1998. $$

Pipo Restaurante

O restaurante une gastronomia e arte, paixões do proprietário Pedro Gurjão, o Pipo. Cercado por um jardim e um lago, o salão decorado com quadros tem arquitetura moderna, com materiais como concreto e vidro. Na cozinha, o chef argentino Diego Gastón prepara a tábua de mariscos, entrada com camarões, polvo e lagosta salteados na manteiga temperada (R$ 68,00). De prato principal, o carré de cordeiro é regado com molho de vinho malbec e acompanha cuscuz com menta e castanha-do-pará mais purê de mandioquinha (R$ 84,00). Para a sobremesa, o bolinho de castanha chega escoltado por sorvete de uísque, calda de chocolate, rúcula e curry (R$ 22,00). Rua São Gabriel, 421, São João do Tauape, ☎ 3051-1340 (150 lugares). 11h/2h (dom. até 17h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2014. $$$$



Quintal

A casa fca na área de estacionamento do Empório Delitalia. Com a assinatura do chef português Marco Gil, o menu privilegia ingredientes regionais e sazonais. Uma das sugestões, a canela de carneiro é cozida lentamente no vinho e é acompanhada de polenta e legumes (R$ 58,00). Já o camarão grelhado chega à mesa coberto por molho cremoso de coco e jerimum e escoltado por farofa de castanhas, pesto de coentro e macarrão de arroz (R$ 68,00). Na espera pelo prato principal, vale petiscar os nachos de carne de sol com chips de macaxeira, pimentas de cheiro e dedo-de-moça, guacamole e molho de queijo manteiga (R$ 28,00). Durante a semana, no almoço, há bufê com oito tipos de carne, como o filé-mignon ao molho de queijo manteiga, saladas, quinoa e arroz integral (R$ 78,00 o quilo). A extensa carta de vinhos, com mais de 400 rótulos, lista o tinto português Cartuxa EA (R$ 85,00). Avenida Desembargador Moreira, 533, Meireles, ☎ 3133-5010 (90 lugares). 11h30/15h (sex. e sáb. também jantar 18h/23h). Aberto em 2015. $$$

Quintal da Varjota

Uma árvore no centro do salão e mesas ao ar livre deixam o ambiente agradável. Como entrada, a chef Camila Moura indica o polvo confitado no azeite com páprica defumada e purê de mandioquinha (R$ 59,00). Depois pode vir o risoto marítimo, com camarão, lula, mexilhões e polvo (R$ 59,00). Um dos oito drinques da casa, freshsunset mistura vinho rosé, vodca, essência de baunilha, suco de morango, hibisco, morango e cereja em uma jarra de 500 mililitros (R$ 36,00). Aos sábados, há bufê de feijoada (R$ 39,90 por pessoa). Avenida Antônio Justa, 3525, Meireles. ☎ 3109-3333 (320 lugares). 11h/1h (sex. e sáb. até 2h; dom. até 0h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $$$

Restaurante Frederico

Seja na varanda ao ar livre, seja no salão climatizado, a refeição pode ser iniciada com a porção de piabinha frita (R$ 21,80). Em seguida, podem vir à mesa o filé com ervas, acrescido de especiarias e acompanhado de arroz de brócolis (R$ 89,90, para duas pessoas), a peixada cearense de pargo, com arroz e pirão (R$ 104,00, para quatro pessoas), e o pato ao vinho do porto com purê de batata (R$ 26,00). Entre as bebidas, a mais pedida é a caipirosca de limão (R$ 10,20). Rua Frederico Borges, 368, Varjota, ☎ 3044-2539 (180 lugares). 11h/0h (fecha seg.). Aberto em 2013. Aqui tem iFood. $

Restaurante Zena

Há quase cinquenta anos, a casa no centro serve pratos brasileiros com toque caseiro. A receita de bolinha de carne com farofa de torresmo (R$ 8,00 a unidade) preparada por Zenilda Lopes, a Zena, é famosa e já apareceu em programas de TV. O menu de pratos principais varia no decorrer do semana: às quartas, sextas e sábados há feijoada, servida em três tamanhos, com arroz, farofa de torresmo e couve refogada (R$ 30,00 a individual). Quinta é dia de vatapá com peixe camurupim e camarão (R$ 25,00). Rua Meton de Alencar, 549, Centro, ☎ 3226-3690 (300 lugares). 8h/15h (fecha dom). Aberto em 1969. $

Sobreiro

A casa tinha como foco as receitas portuguesas, mas hoje se dedica à cozinha variada. Como entrada, o menu lista a casquinha de lagosta gratinada com parmesão (R$ 21,90). Ela pode anteceder o filé-mignon sobreiro, grelhado com molho de mostarda e ervas e acompanhado de arroz salteado no molho e batata frita (R$ 89,90, para duas pessoas). Entre os pescados, destacam-se o camarão ao molho de champagne com noisette de maçã e arroz (R$ 105,90, para duas pessoas) e o bacalhau à portuguesa, grelhado e guarnecido de brócolis, cebola, batata cozida e arroz (R$ 110,00, para duas pessoas). Rua Manoel Queiroz, 511, Papicu. Não tem telefone (150 lugares). 12h/0h (dom. só almoço até 17h; fecha seg.). Aberto em 2010. $$

Soul Gourmet

Após uma reforma, a casa ganhou três salões climatizados e uma varanda ao ar livre. O minigratin de bacalhau, que leva o peixe mais molho cremoso, alho-poró, mussarela e parmesão gratinados (R$ 19,50), pode abrir a refeição. Entre os pratos principais, os mais pedidos são o peixe do dia com crosta de castanha e risoto ao perfume de limão-siciliano (R$ 59,00) e o joelho de porco marinado em vinho, cozido lentamente na própria gordura e finalizado com mel, cerveja escura e mostarda de Dijon (R$ 69,00, 1,5 quilo). O sorvete de coco com crumble de amêndoas e lâminas de coco queimado está entre as sobremesas (R$ 16,00). Avenida Edílson Brasil Soares, 100, Parque Manibura, ☎ 3032-6767 (225 lugares). 11h30/16h e 18h30/23h (seg. e ter. só almoço). Aberto em 2014. $$

Tio Armênio

A franquia chegou à capital com duas unidades em shoppings. Entre as entradas mais pedidas estão os croquetes de pato e jamón (R$ 28,00, oito unidades) e o carpaccio (R$ 22,00). O bacalhau à gomes de sá, feito com lascas do peixe puxadas em azeite, com cebola, azeitonas e ovos cozidos, vem com arroz e purê de batata (R$ 74,00, para duas pessoas). Outra alternativa de pescado, a tilápia ao balsâmico chega escoltada por arroz de brócolis integral e farofa de camarão (R$ 61,00, para duas pessoas). A intitulada sobremesa das freiras alterna camadas de biscoito champanhe e sorvete de creme e é regada por chocolate quente (R$ 14,00). Shopping RioMar, Espaço Gourmet, ☎ 3265-5803 (120 lugares). 11h/23h; Shopping Iguatemi, L3, ☎ 3241-5610 (120 lugares). 11h/23h. Aberto em 2015. $$

Tomate Cereja

Diariamente são servidos cerca de 25 pratos no bufê, que custa R$ 65,90 o quilo. São opções o filé-mignon ao molho madeira, o camarão ao molho branco e o arroz de mariscos. Às sextas, há pratos regionais, como carne de sol e baião de dois, e, aos sábados, feijoada. Entre as sobremesas, também levadas à balança, há pudim de leite condensado e cheesecake de morango (R$ 67,90 o quilo). Rua Luiza Miranda Coelho, 1555, Luciano Cavalcante, ☎ 3044-3161 (75 lugares). 11h30/15h (fecha dom.). Aberto em 2016. $

Villa Alexandrini

Os clientes se acomodam no pequeno salão climatizado ou na varanda externa. Entre os pratos elaborados pelo chef gaúcho Charles Alexandrini, as bruschettas com molho de tomate rústico, linguiça e parmesão servem até duas pessoas como entrada (R$ 25,90). De prato principal, o filé-mignon com risoto de parmesão (R$ 61,90) harmoniza com o tinto alentejano EA 2015 (R$ 102,90), um dos cinquenta rótulos de vinho mantidos na adega climatizada. Rua Frederico Borges, 81, Varjota, ☎ 3267-1049 (42 lugares). 12h/14h30 e 19h/23h (fecha. dom). Aberto em 2009. $$

ALEMÃO

O Alemão

Salsichas e linguiças são as especialidades da casa. O mistão alemão familiar, por exemplo, serve duas pessoas e traz salsichas rústica suína, branca de vitela, de frango com peperone, vermelha bovina defumada e vermelha bovina picante com peperone e queijo. Acompanha mostarda e pão alemão (R$ 78,80). Outra receita germânica de sucesso é o eisbein, joelho de porco defumado

servido com purê de batatas e chucrute (R$ 89,00). A refeição pode terminar com a käsetorte, torta alemã de queijo caseira (R$ 17,80 a fatia). Rua Frederico Borges, 584, Meireles, ☎ 3267-1923 (200 lugares). 17h30/23h30 (sex. e sáb. 12h/0h, dom. 12h/16h, fecha seg.). Aberto em 2009. $$

COREANO

K-BaB

O restaurante familiar serve pratos como o japchae, macarrão feito de batata-doce com carne trinchada, legumes e fatias de omelete, e o korean fried chicken, coxinhas de frango fritas com molhos picante, de gergelim e de shoyu (R$ 39,00 cada um). Suficiente para duas pessoas, o bulgogi é um tipo de churrasco coreano com tiras de carne e legumes com molho shoyu acompanhados por arroz coreano (R$ 54,00). De sobremesa, há pão recheado com doce de feijão-azuqui (R$ 19,00). Avenida Desembargador Moreira, 90, Meireles, ☎ 3085-1760 (32 lugares). 12h/22h. Aberto em 2015. Aqui tem iFood. $

ESPANHÓIS

El Molino Paellas y Tortillas

A viagem gastronômica à Península Ibérica começa com os calamares rebozados, porção de anéis de lula crocantes (R$ 40,00). Entre as versões de paella, a mista reúne arroz, açafrão, camarão, mexilhão, lula, frango e lagosta ou lagostim, dependendo da época do ano (R$ 75,00). Para acompanhar, há jarra de sangria (R$ 65,00). Rua Ana Bilhar, 1129, Varjota, ☎ 3044-1077 (30 lugares). 18h/23h (sex. a partir das 19h, sáb. também almoço 11h30/14h30 e dom. só almoço 11h30/15h30, fecha de seg. a qua.). Aberto em 2014. Aqui tem iFood. $

Paella Don Pepe

Filho de espanhol, o proprietário, Juan Barbazán, propõe receitas do país ibérico, representadas por quatro versões de paella. A mais pedida reúne arroz, lagosta, camarão, polvo, mexilhão, lula, sururu, amêijoa, bacalhau e frango (R$ 90,00, individual, R$ 165,00, para duas pessoas). Antes do prato, pode vir à mesa o polvo à vinagrete com batata cozida e azeite (R$ 45,00), ao lado de uma jarra de sangria (R$ 21,00). De sobremesa, a casa oferece uma abrasileirada musse de chocolate (R$ 9,00). Rua Ildefonso Albano, 603, Meireles, ☎ 3219-8873 (44 lugares). 11h/23h (sex. e sáb. até 0h, dom. até 16h, fecha seg.). Aberto em 2006. $

FRANCESES

L’assiette

A casa nasceu em Búzios (RJ) em 1980 antes de se mudar para Fortaleza. Para abrir a refeição, dois casais podem bater papo enquanto petiscam o couvert, que reúne pães, azeitonas pretas e patê de fígado, entre outros itens (R$ 55,00, para quatro pessoas). Como prato principal, o peito de pato chega à mesa malpassado com molho de laranja e pimenta-rosa (R$ 77,00). A sobremesa mais pedida é a torta de maçã, à base da fruta mais farinha e manteiga, escoltada por sorvete de creme (R$ 25,00). Clientes que trazem o próprio vinho são bem-vindos — o restaurante serve até duas rolhas por mesa sem cobrar. Rua Antônio Augusto, 754, Meireles, ☎ 98889-2355 (24 lugares). 20h/0h (fecha de dom. a qua.). Reservar. Aberto em 2008. $$$

Le Marché

Em frente ao Mercado dos Pinhões, o restaurante, comandado pela chef francesa Marie Anne Bauer, tem agradáveis mesinhas na calçada. Como entrada, o escargot na manteiga de ervas (R$ 49,00, seis unidades) disputa a preferência com o polvo confitado em azeite (R$ 43,00). Ambos chegam à mesa com uma cestinha de pães. O risoto de queijo gruyère gratinado e coroado por camarões flambados (R$ 89,00) está entre os pratos principais de maior sucesso, assim como o sirigado grelhado na manteiga de alcaparras com purê de batata (R$ 79,00). Entre os oitenta rótulos da adega fgura o chileno Missiones de Rengo Reserva Carmenère 2016 (R$ 111,00). Praça Visconde de Pelotas, 41, centro, ☎ 3181-6059 (100 lugares). 18h/0h (dom. 12h/16h, fecha seg.). Aberto em 2012. $$$

Marcel

O chef suíço Max Keller comanda a cozinha deste restaurante, instalado no hotel Holiday Inn. De quinta a sábado, pianistas completam a atmosfera clássica do salão. Bastante solicitada para abrir a refeição, a porção de escargot é finalizada apenas com manteiga de alho e ervas (R$ 83,00, seis unidades). Em seguida, o camarão monte carlo reúne crustáceos grandes gratinados com catupiry e risoto à base do próprio molho do cozimento (R$ 138,00). Entre os 300 rótulos de vinho da carta, sendo dez em taça, um dos mais procurados é o argentino Catena Malbec 2015 (R$ 188,00). De sobremesa, o sufê de frutas selvagens é preparado com morango, amora, blueberry e framboesa (R$ 38,00). Avenida Historiador Raimundo Girão, 800, Praia de Iracema, ☎ 3219-7246 (65 lugares). 12h/14h30 e 19h/0h (sáb. até 1h, dom. 12h/16h). Aberto em 2000. Aqui tem iFood. $$$$

NATURAIS

Maison Plume

O andar superior do salão, de onde é possível ver o céu, é bastante agradável. A chef francesa Krysten Keller propõe algumas receitas veganas, sem glúten e sem lactose. Como entrada, ela sugere tentáculos de polvo grelhados com açafrão-da-terra mais maionese roxa, pimentão amarelo confitado e ervas frescas (R$ 43,90, para dois). Eles são uma boa pedida ao lado do basílico smash, drinque com gim, Schweppes Citrus, cardamomo e xarope de manjericão (R$ 27,00). O salmão tropical, com purê de banana-da-terra, nibs de cacau e chips de banana (R$ 65,90), pode vir em seguida. Aos domingos, a casa serve brunch. Rua Osvaldo Cruz, 1318, Aldeota, ☎ 3224-2383 (90 lugares). 12h/15h e 19h/22h30 (qua. só almoço; sex. jantar 18h/23h; sáb. jantar 17h/23h; dom. só brunch 9h/15h, fecha seg. e ter.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $$

Mandir

O clima oriental que reina no salão é reforçado pela decoração com referências indianas e pela trilha sonora movida a mantras. Ao optar pelo deque, o cliente deve tirar os sapatos e acomodar-se em mesas baixas. A proposta segue no menu, com pratos executivos veganos. Por R$ 17,00, a refeição inclui arroz integral, salada verde, dois tipos de leguminosas, como feijão e lentilha, e mais duas das três receitas que variam durante a semana. Fazem sucesso a torta de jerimum com tomate seco e cogumelos, a quiche de farinha de coco com cenoura e ricota de couve-for e a panqueca de massa de grão-de-bico recheada com cenoura e ricota de castanha. O prato dá direito a suco ou chá mate com tamarindo à vontade. Rua Padre Francisco Pinto, 257, Benfica, ☎ 3023-3563 (142 lugares). 11h/14h30 (fecha dom.). Aberto em 2007. $

Sabores Orgânicos

O restaurante mudou de endereço no início de 2016, mas manteve a decoração rústica com mesas ao ar livre. Diariamente, o bufê de almoço dispõe receitas com ingredientes orgânicos e integrais (R$ 59,80 o quilo durante a semana e R$ 64,80 aos sábados e domingos). Faz sucesso o filé de salmão ao molho de maracujá. À noite, entram em cena opções à la carte de massas, pizzas e

saladas. As torradas integrais com pastas de tomate seco, chutney de manga e caponata de berinjela (R$ 19,50, para três pessoas) podem abrir o apetite para o espaguete à bolonhesa (R$ 29,90). Rua Monsenhor Bruno, 1300, Meireles, ☎ 3055-8793 (240 lugares). 11h30/14h30 e 18h/23h30. Aberto em 2012. Aqui tem iFood. $$

Verdelima

O restaurante oferece um bufê com refeições saudáveis preparadas com ingredientes integrais. Entre as receitas estão a farofa de soja e a lasanha do mar, feita com massa integral intercalada por bacalhau e molho branco. Aos sábados, são feitas pizza integral de queijo e feijoada vegetariana. O quilo sai por R$ 63,90 na sede de Fátima e R$ 68,90 na Aldeota. As sobremesas são pagas à parte, como o sorvete de banana e abacaxi, produzido na casa sem lactose e sem açúcar (R$ 6,80). Rua Joaquim Nabuco, 1283, Aldeota, ☎ 3224-4807 (77 lugares). 11h30/14h30 (sáb. e dom. também 7h/10h30); Rua Dom Sebastião Leme, 825, Fátima, ☎ 3257-7013 (70 lugares). 11h30/14h30 (fecha dom. e feriados). Aberto em 2006. $

PEIXES E FRUTOS DO MAR

Alfredo, o Rei da Peixada

Prestes a completar seis décadas de funcionamento, a casa serve as especialidades em uma varanda com vista para o mar. Uma delas, a peixada alfredo consiste na tradicional receita cearense com pargo ou cioba (R$ 89,90). O pargo inteiro pode ainda ser grelhado na chapa, frito ou assado e acompanhar legumes, arroz e batata sautée (R$ 129,90). Na seção de crustáceos, o camarão tropical é servido ao molho branco no abacaxi e gratinado com mussarela. É acompanhado de risoto do próprio molho (R$ 105,90). Todos os pratos servem duas pessoas. Avenida Beira- Mar, 4616, Mucuripe, ☎ 3263-1188. (250 lugares) 10h30/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 1958. $$

Coco Bambu Frutos do Mar

Com cardápio assinado pela chef Daniela Barreira, a unidade dedicada aos pescados tem vista para o mar na disputada varanda. De entrada, a receita do camarão recife traz os crustáceos marinados na cerveja e refogados com cebola e alho (R$ 49,90). Em seguida pode vir o pargo assado, marinado em tempero à base de alho, limão e especiarias, antes de ir ao forno. Chega acompanhado por legumes no vapor, arroz e farofa de banana (R$ 163,00, para três pessoas). A caipi sertanejo, feita com limão-siciliano, lima-da-pérsia, rapadura e vodca Absolut traz o sabor regional (R$ 22,00), assim como a cocada de forno servida quente na sobremesa (R$ 24,00). Avenida Beira-Mar, 3698, Mucuripe, ☎ 3198-6000 (600 lugares). 11h30/15h e 17h/0h (sáb. sem intervalo até 1h; dom. sem intervalo). Aberto em 2008. $$$

La France

A chef portuguesa Zinda Carvalho estudou e trabalhou na França por cinco anos. De lá, além do conhecimento culinário, ela trouxe alguns dos quadros que decoram o restaurante. No salão ou na varanda, o cliente pode começar com a porção de escargots na manteiga e alho ou em molho roquefort (R$ 48,00, doze unidades). O salmão grelhado com crosta de gergelim e regado com molho agridoce vai à mesa com batata cozida, chips de batata, salada verde e arroz (R$102,00, para duas pessoas). De sobremesa, o folhado recheado com creme pâtissier é finalizado com calda de framboesa e frutas vermelhas (R$ 21,00). Rua Silva Jatahy, 982, Aldeota, ☎ 3242-5095 (100 lugares). 11h30/15h30 e 18h30/0h (dom. até 17h). Aberto em 2001. $$

La Vilani

O endereço simples, na subida do Morro Santa Teresinha, é comandado desde o início por Vilani Rodrigues. Ela cuida do serviço e da cozinha, que libera pratos para duas pessoas. Entre as entradas, há casquinha de caranguejo (R$ 18,00) e farofa de sururu (R$ 25,00). Na etapa principal, são boas pedidas a peixada cearense de sirigado com arroz e pirão (R$ 68,00) e o arroz com

frutos do mar, que reúne camarão, lagosta e carne de caranguejo (R$ 85,00). Rua Olga Barroso, 331, Mucuripe, ☎ 3263-5056 (45 lugares). 11h/14h30 e 18h/22h (ter. só almoço; sáb. sem intervalo; dom. 11h/17h; fecha seg.). Aberto em 1993. $

Mercado de Peixes

Reinaugurada no início de 2016, a atração reúne vista privilegiada e pescados frescos, para compra ou consumo no local. O cliente pode escolher peixes e frutos do mar nos 42 boxes e então solicitar o preparo em uma das quatro barracas de fritura. Na Dona Lourdinha, na ativa há quarenta anos, o cliente paga R$ 40,00 pelo quilo de camarão-rosa ao alho e óleo (cerca de R$ 30,00 pelo crustáceo mais R$ 10,00 do preparo). Por R$ 25,00, o boxe libera peixada de pargo com arroz e pirão. A esse valor, acrescenta-se o do peixe (em média, R$ 27,00 o quilo). Avenida Beira-Mar, 3998, Mucuripe, ☎ 98692-7331 (200 lugares). 10h/22h. Aberto em 1977. $

Sabor de Mar

A casa tem o diferencial de oferecer caranguejo todos os dias. Cozido, o crustáceo é vendido por unidade e é acompanhado de molho de coco e farofa (R$ 9,00). Outra alternativa é prová-lo na casquinha, com limão e farofa (R$ 22,00), ao lado de cerveja Skol (R$ 10,00). A peixada cearense com arroz e pirão satisfaz até quatro pessoas (R$ 99,00). Conhecido como “atolado”, o arroz com camarão e queijo chega gratinado e serve três clientes (R$ 80,00). Avenida Desembargador Moreira, 256, Meireles, ☎ 3242-8180 (180 lugares). 16h/0h (sáb. a partir de 9h; dom. 9h/17h30). Aberto em 2001. Aqui tem iFood. $$

Sirigado da Barão

O peixe que dá nome ao restaurante é vendido por peso, na churrasqueira (R$ 133,00 o quilo), e na forma de moqueca com camarão mais lagosta, acompanhado de arroz e pirão (R$ 176,60, para três pessoas). Afora os pescados, o cardápio lista pernil de cordeiro, servido ao lado de arroz com carne de sol, queijo de coalho, ovo de codorna e batata palha (R$ 92,00, para quatro pessoas), e picanha grelhada (R$ 115,00 o quilo). O pudim de leite condensado (R$ 9,60 a fatia) é a sobremesa mais pedida. Avenida Barão de Studart, 825, Aldeota, ☎ 3261-7272 (500 lugares). 11h/23h. Aberto em 1998. Aqui tem iFood. $$

PORTUGUESES

João do Bacalhau

O chef João Oliveira nasceu em Angola e desembarcou em Fortaleza para abrir a casa especializada em receitas do peixe. A porção de bolinho de bacalhau sai por R$ 29,90 (seis unidades). Para a etapa principal, têm boa saída o bacalhau entre rios, assado com azeite e cubos de batata e servido com arroz branco ou de alho (R$ 149,00), e o bacalhau com natas mais batata palha e arroz (R$ 89,90). Ambos satisfazem duas pessoas. O vinho verde português Casal Garcia (R$ 73,00) é a sugestão de harmonização. Rua República do Líbano, 1079, Varjota, ☎ 3267-3029 (300 lugares). 11h/0h. Aberto em 2006. $$$

Marquês da Varjota

A decoração do salão remete aos restaurantes tradicionais portugueses. Lá é possível começar com o polvo à valdemir paiva, que consiste no molusco refogado com azeite, cebola e coentro e guarnecido de pão rústico português (R$ 42,20). A portuguesa Berta Lopes também assina pratos, como o bacalhau na telha, feito com o peixe no forno mais tomate, pimentão, purê de batata e arroz branco (R$ 127,50, para duas pessoas). Outra sugestão é a cataplana de frutos do mar, que reúne lagosta, camarão e polvo e chega à mesa com escolta de arroz branco e batatas grelhadas (R$ 185,00, para duas pessoas). A tarte de amêndoas encerra a refeição (R$ 19,50). Rua Frederico Borges, 426, Varjota, ☎ 3023-5120 (75 lugares). 11h/0h. Aberto em 1999. $$