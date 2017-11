Os melhores restaurantes japoneses em Fortaleza

O roteiro a seguir, com treze endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2017/2018:

Misaki: eleito melhor restaurante oriental pelo júri

Uma porta de madeira com quase 4 metros de altura dá acesso ao salão enfeitado por vasos de plantas e um estreito aquário com carpas que se estende ao longo de uma das paredes. O classudo ambiente, contudo, não é o único chamariz do restaurante, eleito o melhor de sua especialidade pela quarta vez. Fazem sucesso por ali as sugestões criativas do sushiman Edson Nakada, cujo trabalho pode ser observado através de um vidro. Uma delas, chamada de pirulito de salmão crocante (R$ 19,00, com quatro unidades), costuma abrir os pedidos da maior parte dos clientes cativos. A invenção consiste em um bastão do peixe empanado envolto em uma lâmina do pescado com cream cheese e molho de acerola. Outra criação incomum do chef é o gunkan de tilápia coberto com camarão, shimeji e geleia de jabuticaba (R$ 15,50, com duas unidades). De domingo a quarta-feira na hora do jantar e diariamente durante o almoço, o restaurante serve um festival que inclui entrada, prato quente e combinado com catorze sushis por R$ 69,00. O cardápio lista ainda entradas como a lula recheada com shimeji e camarão ao molho tarê (R$ 56,00) e receitas que vão além da cozinha oriental, caso da lagosta umai, com molho cremoso de manteiga, arroz de espinafre e batata assada com parmesão e orégano (R$ 125,00). Para fãs de saquê, a dica é o leve e adocicado Gekkeikan Silver (R$ 49,00 a dose). Jardins Open Mall, Avenida Desembargador Moreira, 1011, Aldeota, ☎ 3433-1050 (72 lugares). 11h/0h. Aberto em 2009. Aqui tem iFood. $$$

2º lugar: Soho

A decoração rica, em luminárias, traz um clima intimista ao ambiente. Uma das entradas mais solicitadas são os mexilhões soho, cozidos com saquê (R$ 54,90, para duas pessoas). Depois, pode vir à mesa o makimono especial, composto de doze peças (R$ 64,90). O prato reúne enrolados de camarão com salmão flambado, acelga com salmão grelhado e Doritos, hot philadelphia, entre outros. Para acompanhar, a caipirosca de lichia pode ser preparada com vodca Smirnoff (R$ 24,90) ou Cîroc (R$ 39,90). A sobremesa suspiro gelado intercala-se de camadas de sorvete de frutas vermelhas, suspiro de limão e calda de morango (R$ 19,90). Shopping RioMar, Papicu, ☎ 3099-1167 (120 lugares). 12h/15h e 18h/22h (qui. e sex. até 23h, sáb. sem intervalo até 23h, dom. sem intervalo até 22h30). Aberto em 2009. $$$

3º lugar: Fuji Sushi Lounge

Dividido em áreas externa e interna, o ambiente a meia-luz pode sediar a happy hour, das 18h às 20h, e o jantar. Servido como entrada, o ceviche de frutos do mar (R$ 39,00) é uma boa pedida. Para a etapa principal, o prato mais procurado é o combinado de quarenta peças, entre sushis e sashimis criados pelo chef (R$ 189,00, para quatro pessoas). Os morangos no vinho tinto com sorvete de creme (R$ 19,00) podem arrematar a refeição. Rua Leonardo Mota, 774, Aldeota, ☎ 3067-7352 (100 lugares). 18h/0h. Aberto em 2013. $$$

Casa do Frango Sushibar

Além do restaurante oriental, a marca também tem uma padaria. A porção de shimeji (R$ 39,90, 200 gramas) é a entrada mais desejada entre os clientes e pode preceder o ebiten, dez rolinhos de arroz recheados com camarão empanado e cream cheese, cobertos com salmão e azeite quente (R$ 39,90). A seleção de bebidas inclui o vinho português EA 2014 (R$ 79,90) e a long neck de Devassa (R$ 7,50). Para encerrar, peça o brownie aquecido com sorvete de creme e calda de chocolate (R$ 18,90). Avenida Barão de Studart, 777, Aldeota, ☎ 3433-1110 (220 lugares). 11h/23h (dom. a partir de 17h). Aberto em 1999. $$

Conimaki

A refeição pode começar com a porção de trouxinhas de camarão (R$ 19,90, quatro unidades). Em seguida, o menu sugere pedidas como o ebi shimeji croc concept, feito com lâmina de salmão flambada e enrolada com arroz, camarão, shimeji, cream cheese e couve frita (R$ 37,90), uma novidade. Assim como o conimaki ft concept, lâmina de salmão flambada e recheada com quinoa, camarão, salmão, gergelim e molho de ervas (R$ 37,90). Entre os temakis há o salmão cream, com pedaços do peixe, cream cheese e cebolinha (R$ 18,90), e o de polvo com tarê e gergelim (R$ 20,90). Rua Canuto de Aguiar, 1368, Meireles, ☎ 3242-4041 (70 lugares). 11h30/0h (seg. e ter. a partir das 16h, sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2008. Aqui tem iFood. $$

Guararapes Sushi

O menu japonês traz sunomono de salmão (R$ 37,00) entre as entradas. Também há a opção de cobrança por quilo de sushi (R$ 89,90) e sashimi (R$ 129,90). À la carte, o sushi agamaki consiste em salmão recheado de camarão empanado, ovas de massagô, cenoura frita, queijo e cebolinha (R$ 30,00, quatro unidades). Entre os combinados, os de niguiri, hossomaki e uramaki podem conter vinte (R$ 40,75) e quarenta peças (R$ 73,65). Avenida Engenheiro Santana Jr., 2277, Cocó, ☎ 3244-6933 (100 lugares). 18h/0h (dom. até 23h30, fecha seg.). Aberto em 2001. Aqui tem iFood. $$

Hokkaido

A casa também privilegia receitas chinesas no menu. Entre os combinados, o de vinte peças permite que o cliente escolha até cinco opções de hot rolls, niguiris, makis e uramakis (R$ 30,90). Na seção de pratos quentes faz sucesso o yakissoba de carne e frango (R$ 30,00, para duas pessoas). Antes do pedido principal, muitos clientes esperam saboreando o tapaky, entrada de filé de salmão com molho de soja, temperado com gengibre e limão (R$ 18,90), entre doses de saquê Azuma Kirin (R$ 14,00). Rua Torres Câmara, 425, Aldeota, ☎ 3264-1777 (200 lugares). 11h/23h. Aberto em 1995. Aqui tem iFood. $

Hong Kong

Há quase cinquenta anos em funcionamento, o restaurante faz a cobrança por peso em três de seus pratos. O sushi sai a R$ 69,90 o quilo, enquanto o sashimi e os temakis de salmão, atum e camarão custam R$ 139,00 o quilo. O restante das opções é oferecido à la carte e inclui pedidas como o rolinho primavera (R$ 4,90 a unidade) e o yakissoba misto de carne e frango (R$ 29,90, para duas pessoas). Na hora da sobremesa, a banana caramelada chega à mesa em porções de oito unidades (R$ 16,00). Avenida Beira-Mar, 4544, Meireles, ☎ 3263-6404 (100 lugares). 18h/23h30 (sex. e sáb. 11h/15h e 18h/23h30, dom. 11h/16h e 18h/23h30, fecha seg.). Aberto em 1968. $

Kazu

O festival da casa (R$ 59,90 no almoço, R$ 69,90 no jantar e R$ 49,90 para estudantes) oferece de entrada temaki à vontade, sunomono e missoshiro. A rodada de pratos quentes traz yakissoba de carne e frango e teppan yaki (frango ou carne grelhados escoltados por arroz e legumes). Depois, chegam à mesa os sushis especiais, como o feito com massa de rolinho primavera, coberto por camarão e salmão batidos e tarê. À la carte, o salmão grelhado em redução de cenoura e cardamomo vem escoltado por risoto de espinafre (R$ 72,00). Rua Ana Bilhar, 1111, Meireles, ☎ 3242-0020 (76 lugares). 11h30/15h e 18h/23h (sex. e sáb. sem intervalo até 1h). Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $$

Konibaa Food & Art

As mesas na calçada convidam para uma saquerinha de morango com limão (R$ 12,00) acompanhada de ceviche de peixe branco (R$ 23,00). Na etapa principal, uma das criações da casa é o ebi shake, camarão empanado com cream cheese envolto em salmão maçaricado (R$ 24,00, quatro unidades). Ainda na ala dos pratos quentes, o sakurajima consiste em salmão flambado com shimeji e serve duas pessoas (R$ 35,90). O brownie com sorvete de creme (R$ 14,00) dá o toque final. Avenida Julio Abreu, 160, Varjota, ☎ 3267-2572 (80 lugares). 17h/0h. Aberto em 2008. Aqui tem iFood. $$

Mangostin

O salão com iluminação indireta é cenário para jantares como o que inclui camarão crocante com molho agridoce apimentado (R$ 72,00), servido de entrada. Depois, o combinado de salmão reúne 23 peças de sushis e sashimis do peixe (R$ 108,00). Entre os pratos quentes, há camarão ao curry do chef, acompanhado de arroz indiano (R$ 88,00), e yakissoba de legumes, frango e camarão (R$ 65,00). Avenida Beira-Mar, 3980, Hotel Gran Marquise, Mucuripe, ☎ 4006-5000 (55 lugares). 19h/0h. Aberto em 1992. Aqui tem iFood. $$$

Mikado

Na ativa há 34 anos, a casa foi aberta pelo japonês Shoei Kimura. De entrada, uma dica para duas pessoas é o minifrai de camarão (R$ 21,90), que leva o crustáceo mais cebola e pimentão empanados e espetados em doze palitinhos. Carro-chefe, o steak house satisfaz duas pessoas com carne, frango, peixe e linguiça bovina acompanhados de arroz yakimeshi e legumes refogados (R$ 56,90). Entre os combinados, os que misturam uramaki, hossomaki e hot roll podem conter vinte (R$ 28,00) e 32 peças (R$ 38,00). Rua Tenente Benévolo, 1785, Aldeota, ☎ 3244 2024 (120 lugares). 11h/14h e 18h30/22h30; Rua José Anastácio Dias, 236, Seis Bocas, ☎ 3278-7598 (120 lugares). 17h30/23h (sáb., dom. e feriados 11h30/14h e 18h/23h). Aberto em 1983. Aqui tem iFood. $

Ryori Sushi Lounge

Elementos orientais e contemporâneos compõem a decoração do salão, de dois andares. Entre as entradas mais pedidas, o rock shrimp traz camarões empanados com molho apimentado e cebolinha (R$ 49,00). Por R$ 56,00, prova-se a mini experience, nove enrolados criados pelo sushiman e chef Ralfo Ifanger. O vinho chileno Ventisquero Classico Chardonnay 2017 (R$ 95,00), um dos oitenta rótulos da carta, pode acompanhar os pedidos. De sobremesa, a taiko consiste em biscoito recheado com amendoim caramelizado e coberto por chocolate (R$ 20,00). Avenida Dom Luís, 1113, Meireles, ☎ 3224-9997 (114 lugares). 12h/15h30 e 18h/23h. Aberto em 2003. Aqui tem iFood. $$