Os melhores restaurantes japoneses de Cuiabá

O roteiro a seguir, com dez endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018:

Haru Cozinha Oriental

Foi eleito o melhor restaurante japonês de Cuiabá pelo júri de VEJA COMER & BEBER. No meio do burburinho da Praça Popular, está entre os restaurantes mais elegantes da cidade. A iluminação baixa, vinda de luminárias bojudas, as paredes de cimento queimado e as estátuas de Buda ajudam a sinalizar a especialidade da casa: culinária oriental contemporânea, na definição dos sócios Reinaldo Spinelli e Lucas Trevisan Bongiovanni. O extenso cardápio – com influências que vão da cozinha nipo-peruana à tailandesa – privilegia a gastronomia japonesa, ainda que com intervenções ocidentais (sim, tem receitas com cream cheese). No salão ou no deque da varanda, de onde é melhor observar o vaivém, a refeição pode ter início com o ceviche nipo-peruano, que mistura salmão, camarão, polvo, peixe branco, atum, limão, cebolinha, cebola-roxa e pimenta, mais chips de batata-doce (R$ 41,90, para dois). O clássico shimeji na manteiga (R$ 35,90) também é boa pedida para compartilhar, enquanto se beberica o drinque yakuza, de vodca, gengibre e limão-siciliano (R$ 21,90). Três vezes por semana, salmão chileno e atum chegam do Ceagesp, em São Paulo, para abastecer a cozinha. Eles dão origem às duplas e combinados, preferidos do público como prato principal. O de doze peças, com oito sushis e quatro fatias de sashimi, sai a R$ 69,90, enquanto o de 24 (dezesseis sushis e oito sashimis), a R$ 129,90. O balcão também libera duplas com ingredientes gourmet, como a de vieira com trufas negras (R$ 23,90) e a de atum com foie gras (R$ 24,90). Da cozinha quente sai o salmão okawa, marinado no missô e grelhado com crosta de shimeji e purê de abóbora (R$ 64,90). Inspirado na sobremesa do restaurante paulistano Paris 6, o haru grand gâteau leva chocolates amargo e ao leite, ganache de Nutella, morango, lascas de chocolate e picolé Magnum branco (R$ 29,90).Rua Senador Vilas Boas, 94, Praça Popular, Popular, 65-3027-7171 (80 lugares). 18h30/0h30 (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2009. $$$

Itiban

O restaurante ficou em segundo lugar na eleição de melhor restaurante japonês segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. O rodízio da casa, a R$ 82,00 por pessoa, é um sucesso. O serviço contempla itens frios da especialidade, a exemplo de sashimis, sushis e temakis, além de ceviches e pratos quentes orientais, como hot roll, yakisoba, misoshiru, tempurá, salmão grelhado e shimeji. Feito na mesa diante do cliente, o sukiyaki de carne, frango ou misto combina alface, repolho, agrião, moyashi, acelga, couve-flor, brócolis e macarrão. É uma refeição completa, que sai a R$ 86,00, para duas pessoas. Mais simples, o udon tradicional (R$ 20,50) também é bem requisitado. Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 111, Popular, 65-3023-7263 (160 lugares). 18h/23h (dom. fechado).

Japidinho

A praticidade e os bons preços ajudaram a popularizar a culinária oriental em Cuiabá e transformaram os restaurantes da rede comandada por Fernando Medeiros em um destino querido pelos cuiabanos. A cada mês, cerca de 20 000 clientes passam pelas três unidades do Japidinho – a do centro, funciona 24 horas. Em sistema de bufê (R$ 62,90 o quilo) é oferecida uma boa variedade de sushis, além de ceviche. Também tem destaque o cardápio de temakis, com quinze sugestões. As opções vão do cone de salmão simples, com cebolinha e cubos do peixe (R$ 18,90), à mistura de banana com Nutella e arroz (R$ 19,90). Outra pedida certeira são as tiras de salmão empanadas na farinha panko mais arroz e cream cheese (R$ 29,90). Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856, Edifício Cuiabá Office Tower, Jardim Aclimação, 65-99690-8900 (60 lugares). 18h/23h. Avenida Getúlio Vargas, 1301, centro, 65-99690-8900 (75 pessoas). 24 horas. Avenida Presidente Arthur Bernardes s/n, Jardim Aeroporto, Várzea Grande, 65-99690-8900 (80 lugares). 18h/23h. Aberto em 2013. $

Japô Casa

O restaurante ficou em segundo lugar na eleição de melhor restaurante japonês segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. Com iluminação baixa e velas nas mesas, a casa mantém um cardápio oriental com várias influências. Um dos pratos mais pedidos é o ceviche japô casa style, feito com atum, salmão, peixe branco, lula, polvo, e vieira, ervas frescas, pimenta dedo-de-moça e óleo de semente de uva (R$ 55,00). Para uma refeição completa, a maioria escolhe o festival que inclui 36 pratos frios, entre sushis e sashimis, e oito quentes, como o harumaki de pato desfiado (R$ 87,00 por pessoa). A saquerinha de lichia, limão-siciliano ou frutas vermelhas custa R$ 28,00. Rua João Bento, 132, Quilombo, 65-3623-3003 (70 pessoas). 18h30/23h (fecha dom.). Aberto em 2015.$$

Kenshi

Faz sucesso com a variedade de opções mais sofisticadas e comuns no cardápio. O rodízio (R$ 82,90) funciona em sistema de fichas, em que o cliente marca o que quer e em qual quantidade. Ceviches de camarão, sushis de barriga de salmão, temakis e sashimis variados, tempurá e hot rolls estão entre os mais pedidos. A sobresema está inclusa: doce de banana com sorvete de creme e chantili. À la carte, a dupla de niguiri de vieiras (R$ 30,00) é queridinha da clientela, assim como o carpaccio de salmão (R$ 38,00). Para quem prefere prato quente, o pintado kenshi, com filé de pintado grelhado, arroz, shimeji e legumes é a pedida (R$ 52,00). Para beber, tem mojito e caipirinha de saquê com frutas vermelhas (R$ 20,00 cada um). Rua 24 de outubro, 968, Popular. 65-3052-3070 (74 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h30; dom. até 23h30; fecha seg). $$

Mirai

Com estilo moderninho, a casa oferece cardápio variado. O usuzukuri, com finas fatias de salmão ou polvo, molho do chef e furikake (R$ 37,90) aparece na sessão de entradas. A lula recheada por salmão grelhado, camarão, tomate seco, cream cheese com molho mascarpone (R$ 42,00) pode ser dividida por dois, assim como o combinado com 24 peças, entre gunkans com geleia, atum maçaricado com gergelim, niguiris, uramakis, hossomakis e sashimis variados (R$ 98,00). O salmão mirai, grelhado com risoto de alho-poró e shimeji é um dos pratos principais (R$ 62,00). Às quartas-feiras e aos sábados, o chope (R$ 8,50) sai em dobro do balcão. Avenida dos Florais, 678, Galeria Arya Florais Mall, 65-2127-4344. 18h/23h.$$

Santô Oriental & Healthy

A casa sustenta o novo nome há quase dois anos. As influências japonesas misturam-se com as tailandesas. O combinado premium, com dez peças entre sushis, gunkans e sashimis faz sucesso, assim como o pad thai, macarrão de arroz com camarão, molho de tamarindo, amendoim, coentro e pimenta (R$ 59,90 cada um). O usuzukuri de barriga de salmão com azeite trufado (R$ 39,90) e o ceviche de frutos do mar (R$ 34,90) abrem a refeição. Vodca, abacaxi, cardamomo, espuma de hortelã e pimenta aparecem em uma caneca de cobre em formato de abacaxi no pineapple mug (R$ 26,90). O crepe de doce de leite argentino chega à mesa com sorvete de baunilha (R$ 19,90). Rua Buenos Aires, 1458, Jardim das Américas. 65-3027-1858 (70 lugares). 18h/0h. $$

Sushi Box by Toshio

O bufê por quilo enche os olhos dos apaixonados pela culinária japonesa. Por R$ 69,90 o quilo, encontram-se anéis de lula empanados, hot roll, sashimis variados, niguiri de salmão com açúcar selado e rolinhos doces, como o de banana com Nutella. Aos finais de semana, o valor sobe para R$ 79,90 o quilo. O cardápio disponibiliza opções como o ceviche de salmão com cebola roxa, pimenta dedo-de-moça, azeite, limão e tempero da casa (R$ 17,90) e o combinado big boat, com 42 peças entre uramakis, hosomakis, niguiris e sashimi (R$ 109,90). O suco natural de limão com gengibre finaliza com frescor (R$ 5,90). Goiabeiras Shopping, Duque de Caxias. 11h/22h, 65-3054-7975. $$

Vila Sushi

No agradável ambiente repleto de luminárias japonesas, o rodízio é servido todos os dias. Ele contempla 23 opções a R$ 74,90 e inclui alguns pratos que também fazem sucesso à la carte, caso do ceviche com iscas de salmão, peixe branco ou polvo – opção disponível no dia. Uramakis, niguiris, temakis e sushi doces antecedem os pratos quentes, como guioza de salmão, shimeji na manteiga e mínis yakissoba, teppan e tempurá. Os combinados atraem grupos de amigos e família. Um dos mais em conta, reúne dezenove peças a R$ 69,90. Para a refeição ficar completa, tem tempurá de sorvete (R$ 19,90) e saquerinha (R$ 19,90). Avenida Filinto Muller, 1385, Quilombo, 65-3621-8968 (80 lugares). 19h/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha dom.). Aberto em 2012. $$

Yakissoba Grill

No restaurante bem arejado e simples, tudo é feito na hora e o cliente acompanha a agitação da cozinha à vista de todos. O chef, Anselmo Ogawa, deixou a matriz em Cuiabá aos cuidados do filho Flávio e abriu filial em Sinop. Entre suas receitas estão o yakissoba tradicional que com três opções de carne (peito de frango, coxão mole e lombinho de porco), que custa R$ 45,00, e o filé de tilápia frito na manteiga com alho, gengibre e molho de ervas ou maracujá, acompanhado de arroz e batata sautée. Para beber, além das cervejas tradicionais, há sucos detox e de tamarindo. Avenida Djalma Ferreira de Souza, 11, Morada do Ouro, 65-3644-1723 (100 lugares). 18h30/23h (fecha dom). Aberto em 2008. $