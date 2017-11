Os melhores restaurantes italianos em Fortaleza

O roteiro a seguir, com dez endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2017/2018:

La Bella Italia: eleito melhor restaurante italiano pelo júri

Dá para dizer que são dois restaurantes em um só, um requintado e o outro mais despojado. Esse último ocupa o andar térreo, no qual se avista um forno a lenha, e é decorado com cadeiras de vime, lustres de cipó e ventiladores de parede. Nada mais distinto do elegante salão acima, com paredes de tijolinhos à mostra, ar refrigerado, mesas cobertas com toalhas brancas e uma bela adega envidraçada. O que importa é que o cardápio dos dois ambientes é o mesmo. Para começar, têm boa saída o tartare de salmão com toque de mascarpone, guarnecido de salada de folhas mais tomate-cereja (R$ 38,00), e os anéis de lula empanados acompanhados de molho aïoli (R$ 32,00). Na sequência, a maioria da clientela opta por massas como linguine com creme de leite fresco, toque de limão-siciliano, camarão, lula e polvo (R$ 48,00) ou tagliatelle com lagosta, tomate-cereja e azeite extravirgem (R$ 56,00). Fãs de frutos do mar costumam dar preferência ao peixe do dia com molho de camarão, abobrinha e cogumelos frescos (R$ 52,00). No forno a lenha são assados 22 sabores de pizza, como a que leva presunto de Parma, rúcula e lascas de parmesão (R$ 53,00), além de focaccias e calzones. Na carta de vinhos aparecem rótulos como o tinto italiano Primitivo Di Puglia Moi (R$ 89,00). Antes de pedir a conta, vale provar os cannoli recheados de doce de leite, que chegam ao lado de sorvete de baunilha (R$ 21,00, com duas unidades). Avenida Almirante Barroso, 812, Praia de Iracema, ☎ 3219-2166 (105 lugares). 18h/0h (dom. 12h/16h e 18h/0h). Aberto em 2005. Aqui tem iFood. $$

2º lugar: Cantina Caravaggio

Com uma equipe experiente, o endereço é procurado por oferecer receitas como o foie gras selado, servido de entrada com aspargos e molho de frutas silvestres (R$ 82,00). O jantar pode seguir com o polvo grelhado escoltado por penne com molho levemente apimentado de tomate (R$ 79,00). De sobremesa, os morangos são flambados com conhaque e acompanhados de sorvete de tapioca (R$ 29,00). A carta de vinhos, com 120 rótulos, lista o branco português Cartuxa Évora Colheita (R$ 195,00). Rua Professor Dias da Rocha, 199, Aldeota, ☎ 3242-4703 (70 lugares). 18h30/0h (fecha seg.). Aberto em 2006. $$$$

3º lugar: Pulcinella

Uma visita ao bufê de antepastos com mais de quarenta itens pode dar início à refeição (R$ 129,00 o quilo). Podem-se escolher, por exemplo, salmão ao molho de mostarda, camarão ao vinagrete e uma seleção de queijos, como brie e grana padano. No comando da cozinha, o chef Adilson Vieira da Silva sugere a parmigiana de búfala, filé gratinado com mussarela de búfala (R$ 52,00, individual, e R$ 73,00, para duas pessoas). A carne pode vir à mesa com guarnição de espaguete ao alho e óleo. Com mais de 100 rótulos, a carta de vinhos lista o chileno Grand Tarapacá Cabernet Sauvignon 2016 (R$ 94,00). Preços referentes à unidade do Meireles. Rua Osvaldo Cruz, 640, Meireles, ☎ 3261-3411 (130 lugares). 12h/15h e 18h/0h (sáb. e dom. sem intervalo até 1h30). Aberto em 1991. Mais três endereços. Aqui tem iFood. $$$

Anzio Gastronomia

O chef italiano Fabio Felle dispensa cardápio e propõe apenas um menu degustação a preço fixo (R$ 80,00). Oito entradinhas, como a bruschetta ao pomodoro, a berinjela grelhada e a salada caprese com mussarela de búfala e tomate, dão início à refeição. O menu segue com uma receita de massa, como espaguete à matriciana, e outra de carne, a exemplo do flé grelhado com purê de batata. Sobremesas não estão incluídas no valor, mas podem adoçar o paladar ao fim do banquete — a musse aerada de limão custa R$ 8,00. Entre os vinhos, o branco siciliano Corte Dei Mori Vermentino 2016 é produzido a partir de uvas grillo (R$ 120,00). Travessa Acaraú, 39, Meireles, ☎ 3181-0048 (86 lugares). 10h/15h e 19h/0h (fecha seg.). Aberto em 2012.

Cantina di Napoli

Campeã na categoria na última edição de VEJA COMER & BEBER Fortaleza, a casa tem elementos típicos na decoração, como toalhas xadrez e velas coloridas sobre as mesas. O cardápio também contém clássicos italianos e algumas versões abrasileiradas, como o polpettone di picanha, picanha recheada com mix de cogumelos e servida com fettuccine aos quatro queijos (R$ 98,80). Outra receita famosa, a paleta de cordeiro é marinada em vinho tinto, assada e levada à mesa com risoto de queijo e folhas de hortelã (R$ 129,80). Ambas as sugestões são para duas pessoas. Para acompanhar os pratos, a carta de vinhos, com 115 rótulos, lista o tinto chileno Aromo Reserva Privada Cabernet Sauvignon 2014 (R$ 96,00). Avenida Desembargador Moreira, 125, Meireles, ☎ 3234-0770 (220 lugares). 12h/15h30 e 19h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2009. Aqui tem iFood. $$

Decanter

O salão, com ambiente mais reservado, propicia um jantar a dois. Da cozinha do chef italiano Fabrizio Castaldi saem receitas como o tagliatelle decanter, massa fresca com funghi porcini, gorgonzola italiana e presunto cru Speck Alto Adige (R$ 52,00). Antes do prato principal, é boa pedida a bruschetta caprese, com pão produzido na casa e coberto por tomate picado, mussarela de búfala, manjericão e orégano (R$ 24,00). Para concluir, a receita de tiramisu também preza pela tradição: leva biscoito e creme de mascarpone importados da Itália (R$ 24,00). Avenida Santos Dumont, 2143, Aldeota, ☎ 2181-9547 (80 lugares). 12h/15h e 19h30/23h (dom. 11h30/15h; fecha seg.). Aberto em 2017. Aqui tem iFood. $$

Jardim do Alchymist

À frente da cozinha, o chef Ronaldo Ferreira tem 23 anos de experiência em restaurantes da cidade. Como entrada, ele recomenda o tartare de salmão defumado com creme de avocado e manteiga de ervas, servido com torradas (R$ 65,90, para duas pessoas). Preparado com atum, camarão, lula, polvo, salmão e molho à base de ovos e parmesão, o carbonara ao mar (R$ 74,90) é uma releitura da receita clássica. O chardonnay argentino Alamos 2015, boa pedida de vinho branco para escoltar o jantar, deixa a adega por R$ 126,00. Rua Barão de Aracati, 801, Meireles, ☎ 3032-6965 (200 lugares). 18h/0h (fecha dom.). Aberto em 2012. $$

La Pasta Gialla

A franquia do chef Sérgio Arno tem dois endereços na cidade com cardápios e preços similares. Para começar, o carpaccio de garoupa ou pescada acompanha molho de azeitona e ervas, tomate-cereja assado e rúcula (R$ 34,00). O medalhão de filé-mignon com cogumelos, creme de gorgonzola e pistache mais tagliolini na manteiga e sálvia (R$ 68,00) e o espaguete com camarões fambados na vodca (R$ 70,00) figuram entre os pratos principais. Opção de sobremesa, o crepe recheado de queijo mascarpone e amêndoas é finalizado por calda de laranja e sorvete de creme (R$ 22,00). Shopping Pátio Dom Luís, Aldeota, ☎ 3267-3070 (156 lugares). 11h30/23h; Shopping Iguatemi, Edson Queiroz, ☎ 3241-5541 (80 lugares). 11h30/22h. Aberto em 2010. $$$

Terra Mia Restaurante

O menu assinado pelo chef Alessandro Morabito privilegia receitas com inspiração mediterrânea e pizzas à moda italiana. É boa pedida começar com o tartare de gamberi, de camarão e manga, servido com cuscuz marroquino sobre creme de limão-siciliano (R$ 49,00). Na sequência, o polvo grelhado sobre creme de burrata e redução de vinagre balsâmico vem com dois acompanhamentos à escolha do cliente (R$ 55,00). Entre as pizzas, a terra mia tem cobertura de mussarella de búfala, tomate, rúcula, presunto de Parma e parmesão (R$ 68,00). O raviólicom massa de chocolate e recheio de ricota com laranja (R$ 22,00) é sugestão de sobremesa. Rua Barão de Aracati, 150, Meireles, ☎ 3036-3356 (110 lugares). 18h30/0h. Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $$$

Trattoria Alfio

O endereço aconchegante, com toalhas de mesa xadrez, é comandado pelo chef Alfo de Santis e seus flhos, Paula e Lucca. Para abrir o apetite, vale circular na mesa de antepastos, com itens como a bruschetta ao pomodoro (R$ 29,90, três fatias). Entre as massas de fabricação própria está a lasanha verde à bolonhesa (R$ 44,00, individual, e R$ 78,00, para duas pessoas). Suficiente para três clientes, o festival de massas consiste em porções em cumbucas de barro de rondelli, nhoque, canelone, macarrão gratinado e lasanhas verde e à bolonhesa (R$ 85,00). Para beber, há sangria (R$ 11,00) e o vinho chileno Chilano Cabernet Sauvignon 2016 (R$ 65,00). A banana flambada com licores brandy e de anis mais sorvete de creme (R$ 17,00) pode finalizar a refeição. Rua Professor Dias da Rocha, 303, Meireles, ☎ 3082-2522 (80 lugares). 18h/0h (dom. 12h/15h30, fecha seg.). Aberto em 1980. Aqui tem iFood. $$