Os melhores restaurantes de cozinha variada em Curitiba

VEJA COMER & BEBER CURITIBA 2017/2018:

Manu: eleito o melhor restaurante variado/contemporâneo pelo júri

Rosto mais conhecido da gastronomia do Paraná, a maringaense Manoella Buffara, de 32 anos, que todo mundo chama de Manu, reformou o conceito de seu premiado restaurante há cerca de um ano. Agora ela prepara apenas dois menus degustação com o mesmo número de etapas, um deles vegetariano. Ambos saem por R$ 174,00 e começam com uma quase indescritível sequência de doze pequenos snacks, um mais surpreendente que o outro. Alguns exemplos para aguçar o paladar: cestinha crocante com emulsão de beterraba; inhame com pimentão e caviar de quiabo; e chips de batata-doce com shiitake hidratado com tucupi e as chamadas pancs (plantas alimentícias não convencionais). A experiência tem continuação com três pratos principais, caso da pescada do dia imersa em suco de maçã, couve e kiwi, levada à mesa com couve-rábano e beldroega. Para os vegetarianos, uma das receitas pode ser a delicada couve-flor na brasa acrescida de leite vegetal de castanha-do-pará, limão-cravo e salsinha. Duas sobremesas espetaculares costumam encerrar o jantar. Podem aparecer o sorvete de amendoim com flor de sal e sálvia e a laranja na brasa com sorvete de baunilha do Cerrado e tuile de castanha-de-caju. Harmonizadas com vinhos, as refeições custam R$ 80,00 a mais. Alameda Dom Pedro II, 317, Batel, (41) 3044-4395 (24 lugares). 20h/23h30 (fecha seg. e dom.). Aberto em 2011. $$$$

2º lugar: La Varenne

3º lugar: Poco Tapas

O menu degustação, mediante reserva (R$ 130,00), elenca dez bocados salgados, a exemplo da reconstrução da feijoada molecular, com arroz desidratado, patê de feijão, couve crocante, ovo de codorna frito e cachaça com laranja sólida. Entre as cinco etapas doces, a queijada cremosa com bolacha crocante tem cobertura de Nutella em pó. Espoca na boca a caipirinha que é uma esfera de cachaça com limão, este também em pó, e açúcar cristal (R$ 5,00). Quem pede sangria recebe a bebida na taça (R$ 18,00). Avenida Vicente Machado, 2786, Batel, (41) 99682-8758 (50 lugares). 19h/0h (fecha dom.). Aberto em 2012. $$$$

Armazém Santo Antonio

A porção de ostra gratinada (R$ 38,00, seis unidades) ajuda a esperar os protagonistas — entre eles, destacam-se barreado (R$ 86,90, para duas pessoas), paleta de cordeiro assada (R$, 145,00) e camarão à marta rocha. Grelhado com catupiry e coberto por clara em neve gratinada, esse último é entregue ao lado de arroz branco e batata sautée (R$ 143,00, para duas pessoas). No desfecho, surge o suflê de goiabada (R$ 20,00). Rua Solimões, 344, São Francisco, Curitiba, ☎ 3077-5505 (100 lugares). 19h30/23h30 (sáb. 11h30/15h30 e 19h30/23h30; dom. 11h30/15h30; fecha seg.). Aberto em 2000. $$

Bobardí

Na função de entrada, é provável que o último dos arancini siciliani atraia olhares cobiçosos. A porção contém três unidades do bolinho de risoto recheado de mussarela de búfala, para comer com molho suave de pimenta (R$ 28,00). O polvo grelhado ao molho de páprica cumpre a função de principal junto de batata bolinha em azeite de ervas (R$ 114,00). Prato especial nos almoços de sábado e domingo, o filé-mignon mais conchiglione de pera ao gorgonzola dá para dois (R$ 132,00). Avenida Munhoz da Rocha, 757, Cabral, ☎ 3057-3375 (150 lugares). 19h/23h30 (sex. até 0h30; sáb. 12h/15h30 e 19h/0h30; dom. 12h/15h30 e 19h/22h30). Aberto em 2015. $$$

Calabouço

A ambientação da casa lembra o cômodo de um castelo. Entre massas e pizzas, essas últimas levam a melhor na preferência do público. Dos quarenta tipos de cobertura, a della rosa recebe fatias de mussarela, peito de peru defumado, cream cheese, tomate, manjericão e azeitona preta (R$ 71,50, seis fatias). Convertida em sobremesa, a pizza brotinho no sabor cappuccino reúne musse de café, chocolate ao leite derretido e suspiros (R$ 36,70). Rua Mateus Leme, 1000, centro Cívico, ☎ 3254-6112 (96 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. 19h/0h30; fecha seg. e dom.). Aberto em 1991. $$

Cantinho da Bica

De quarta a sexta, pagam-se R$ 32,90 pelo acesso livre ao churrasco, que inclui costelinha de porco. Aos sábados, são bastante procuradas as cumbucas de feijoada (R$ 30,90 por pessoa). De segunda a sexta, uma taxa de R$ 18,90 dá acesso a um bufê de guarnições do tipo arroz de carreteiro, maionese e batata frita. Para compor um prato completo, a sugestão é escolher um dos cortes vendidos por quilo, como picanha (R$ 72,90) e bife de chorizo (R$ 59,90). Rua João Tschannerl, 1009, Vista Alegre, ☎ 3338-9266 (90 lugares). 11h/14h30 e 19h/22h (seg. e ter. só almoço; sáb. só almoço 11h30/15h). Aberto em 1970. $

Chalet Suisse Alguns pratos têm lugar na carta desde o princípio, em 1983. São exemplos de permanência o filé-mignon café paris, com manteiga de ervas, batata rosti e legumes na manteiga (R$ 79,00), e os camarões ao champanhe guarnecidos de arroz e batata palha (R$ 94,00). Esse fruto do mar, aliás, surge flambado no licor ao lado do tagliatelle mais molho bechamel, estragão e tomate (R$ 110,00). Rua Francisco Dallalibera, 1428, Santa Felicidade, ☎ 3364-7889 (140 lugares). 19h30/23h (dom. 12h/15h; fecha seg.). Aberto em 1983. $$$

Chaminé À la carte, a cozinha expede camarão à grega. Coberto pelo crustáceo à milanesa e gratinado com parmesão, o arroz tem na escolta uma porção de batata palha (ou frita) e outra de molho de camarão (R$ 119,50). O filé-mignon à chaminé chega à mesa junto de aspargos, palmito e champignon na manteiga, além de arroz, batata sautée e seleta de legumes (R$ 127,50). Pagam-se R$ 15,70 pela torta da vovó — camadas de sorvete de creme, chantili e fios de chocolate. Rua Francisco Scremin, 290, Ahú, ☎ 3353-4238, 3076-6294 e 99530-5684 (160 lugares). 11h/15h e 19h/23h (seg. a qua. só almoço; dom. só almoço até 15h30). Aberto em 2003. Aqui tem iFood. $

C La Vie O steak tartare com batata chips e salada (R$ 34,00) e o escalope de foie gras junto de brioche, manteiga de trufa e ovo caipira (R$ 59,00) conduzem a refeição até o peixe fresco do dia mais arroz basmati e legumes da estação ao leite de coco e molho de limão (R$ 79,00). Ao percorrer a lista de sobremesas, o dedo para no petit gâteau (R$ 28,00). Avenida Presidente Taunay, 533, Batel, ☎ 3029-9988 (65 lugares). 12h/14h30 e 19h30/0h (seg. só jantar; sáb. almoço até 15h e jantar até 1h; fecha dom.). Aberto em 2010. $$$

Comedoria Seminário O apetite conduz a escolha entre o bufê livre (R$ 16,90, de segunda a quinta;

R$ 18,90 às sextas; R$ 24,90 aos sábados) ou por quilo (R$ 38,00, de segunda a quinta; R$ 40,00 às sextas). Em ambos alinham-se saladas e pratos quentes. Às terças, há bife à cavalo. Especialidades mexicanas e árabes aparecem às quintas. Pedido avulso, o t-bone guarnecido de salada, farofa e pão é suficiente para duas pessoas (R$ 59,90). Avenida Silva Jardim, 4420, Seminário, ☎ 3308-3037 (60 lugares). 11h30/14h (sáb. 12h/15h; fecha dom.). Aberto em 2013. $

D’Olive Gastronomia Os pratos do bufê por quilo a R$ 57,80 (R$ 69,80 aos sábados) também estão disponíveis a um preço único para comer à vontade (R$ 39,90 e R$ 49,90). Montada com folhas verdes, tomate-cereja, uva, morango e nozes caramelizadas, a salada orgânica é temperada com redução de balsâmico e lascas de parmesão. Às quintas, o frango ao leite de coco e curry aparece perto do arroz de coco e dos chutneys de abacaxi, manga e carambola. Rua Shiller, 1952, Hugo Lange, ☎ 3362-8515 (68 lugares). 11h30/14h30 (sáb. até 15h; fecha dom.). Aberto em 2015. $

Duo Cuisine O filé-mignon à Dijon, junto de tagliatelle e ao molho de mostarda francesa, sai a R$ 79,00). Quem gosta de frutos do mar aponta no menu o camarão ao mango, em que o crustáceo salteado e caramelado com chutney de manga tem a companhia de arroz cremoso de limão e castanha-de-caju (R$ 79,00). Massa folhada, creme pâtissier e calda de framboesa são os ingredientes da sobremesa piquenique de domingo (R$ 25,00). Rua Desembargador Costa Carvalho, 151, Batel, Curitiba, ☎ 3244-2574 (80 lugares). 19h30/0h (qui. a sáb. até 1h; fecha seg. e dom.). Aberto em 2008. $$

Estado Puro É a quarta unidade do gastrobar de tapas do chef Paco Roncero (as outras ficam em Madri, Xangai e Ibiza). Montado sobre uma cama de guacamole, o tartare de salmão com sementes de pinhole custa R$ 37,00. O prato descrito como pulpo a la gallega com patata y mojo picón canário se traduz no polvo cozido, grelhado e servido sobre batatas e molho picante (R$ 65,00 individual). Antes da conta, um só pedido con

tém quatro texturas de chocolate: aerado, cremoso, crocante e com cristais de sal (R$ 20,00). Rua Nunes Machado, 68, centro, dentro do complexo The Five East Batel e anexo ao NH Hotel, ☎ 3434-9403 (130 lugares). 12h30/1h (fecha dom.) Aberto em 2017. $$$

Forneria Copacabana O vaivém no salão mostra que o bufê de antepastos exerce forte atração no público (R$ 119,90 o quilo). Igualmente tentadoras, as descrições do cardápio falam em tentáculos de polvo grelhado com tomate-cereja, alho confitado e torradas (R$ 45,00) e filémignon coberto por cebolas caramelizadas mais fettuccine ao molho de gorgonzola (R$ 69,00). Para beber, uma boa pedida é o coquetel copacabana (vodca, hortelã, morango e club soda, R$ 33,00). Avenida Iguaçu, 2820, Água Verde, ☎ 3234-5787 (190 lugares). 11h30/14h30 e 19h/0h (sáb. 12h/15h e 19h/0h; dom. 12h/15h). Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $$

Il Barbuto Das muitas receitas de acento italiano propostas pelo chef Flávio Zan, o nhoque de batata, batata-doce, batata-doce-roxa e batata-salsa acompanha costelinha de porco (R$ 41,00) e pode ser precedido pelo trio de bruschettas (R$ 21,00). Revezamse na montagem dessa entrada várias combinações, entre elas as coberturas de queijo brie, damasco e mel, queijo gouda mais presunto cru e também gorgonzola com redução de balsâmico. O tiramisu é o carrochefe entre as sobremesas (R$ 13,00). Alameda Prudente de Moraes, 1227, centro, ☎ 3016-2152 (45 lugares). 11h30/15h (sáb. 12h/16h; dom. 12h/17h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $$

Limoeiro Casa de Comidas A cozinha expede dadinho de tapioca com queijo de coalho, geleia de abacaxi e pimenta (R$ 19,90, dezesseis unidades), seguido de salmão grelhado com tagliatelle de pupunha, molho de parmesão e chutney de manga (R$ 49,90). A sobremesa que tem nome de baba de camelo, uma musse de doce de leite com biscoito de maisena, custa R$ 12,90. A clientela ainda pode escolher algumas cervejas artesanais locais, como a Dogbrown da Bodebrown (R$ 23,90, 330 mililitros). Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 669, Cristo Rei, ☎ 3014-8014 (84 lugares). 11h30/15h30. Aberto em 2010. $

Mediterrâneo No Shopping Barigui, o serviço à la carte é disponibilizado somente no jantar, quando as sugestões incluem pratos, como o medalhão de filé-mignon com queijo brie e risoto de funghi (R$ 45,00), e pizzas. A que é chamada de sophia loren leva, sobre disco de massa individual, molho de tomate, mussarela, presunto, ovo estrelado e cebola crocante (R$ 28,00). No almoço, enfileiram-se no bufê doze pratos quentes e vinte saladas, por a partir de R$ 48,00. Os preços variam de uma loja para a outra. Shopping Barigui, ☎ 3317-6980 (105 lugares). 12h/15h e 19h/23h (qua. a sáb. jantar até 0h; dom. almoço até 17h e jantar até 22h); Shopping Crystal, Batel, ☎ 3076 -3639 (70 lugares). 12h/22h (dom. 12h/17h). Aberto em 2008. $$

Mezanino das Artes Tira-gosto, a sopa fria de amêndoas com tomate-cereja confitado (R$ 35,00) disputa a atenção com o napoleão de siri, que traz, em camadas, o crustáceo misturado com salpicão, fatias de maçã verde e espuma de gengibre (R$ 58,00). Mais substanciosos são os escalopes de filémignon com creme de batata assada e redução de vinho, café e estragão (R$ 62,00).

No bufê de almoço durante a semana, a casa cobra R$ 51,90 o quilo e R$ 29,90 o sistema livre. São treze opções de salada e pratos quentes. Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 805, centro, ☎ 3222-3439 (66 lugares). 11h30/23h (fecha dom.). Aberto em 2013. $$

Nomade por Lênin Palhano Uma cremosa quirera sob ovo caipira tem a companhia de uma posta de bacalhau Gadus morhua cozida lentamente (R$ 95,00). Esse é um dos pratos principais pensados por Lênin Palhano, eleito chef do ano pelo júri de VEjA COMER & BEBER, para o restaurante do luxuoso hotel Nomaa. Do defumador da casa, saem itens de charcutaria artesanal como a linguiça de porco da raça moura (R$ 49,00). Um caldinho de ingredientes da estação mais uma fatia de pão com manteiga de kefir precede a sequência de sete etapas do menu degustação (R$ 158,00 por pessoa), no qual a sobremesa pode ser o crocante de baunilha com compota de maçã e panacota de especiarias. Serve brunch aos sábados e domingos (R$ 139,00 por pessoa) a partir do meio-dia. Rua Gutemberg, 168, Nomaa Hotel, Batel, ☎ 3087-9595 (42 lugares). 20h/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha dom.). Aberto em 2015. $$$$

Ohana Batel Prioriza ingredientes orgânicos na composição de saladas, massas, carnes e pescados que integram a bancada de trinta pratos, todos os dias (R$ 62,00 o quilo ou R$ 50,00 por pessoa). Na seleção pautada pela disponibilidade dos produtos, podem surgir mezzaluna recheada de ricota e panaché de legumes. O valor do bufê que passa na balança é maior para quem deseja ter acesso às comidas japonesas (R$ 78,00 o quilo). No fim de semana, o preço fixo à vontade vai a R$ 60,00 e o quilo completo, a R$ 74,00. Rua Benjamin Lins, 774, Batel, ☎ 3121-5051 (160 lugares). 11h30/14h30 (sáb. 11h30/15h; dom. 11h30/15h30). Aberto em 2014. $$

Old West A porção de ostras gratinadas com provolone (R$ 46,00) faz o papel de aperitivo até a chegada do filé-mignon grelhado mais bacon crocante, ovo frito e batata assada ao forno e recheada de sour cream (R$ 58,00).

Cai bem nos copos a cerveja Sud Pale Ale, de Bento Gonçalves (R$ 30,90, 500 mililitros). Rua São Januário, 248, Jardim Botânico, ☎ 3262-9794 (60 lugares). 18h45/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha dom.). Aberto em 1983. Aqui tem iFood. $$

Olivença Comandado pelo chef Gilberto Prado, mescla os sabores de Portugal e Espanha. À base de batata e ovos, o bolinho de bacalhau (R$ 29,00, cinco unidades) abre caminho para o lombo assado desse mesmo pescado. A peça, banhada em azeite, tem a companhia de tomate grelhado, brócolis, alho esmagado, louro e batatas ao murro (R$ 95,00). Encerra os pedidos o churro de doce de leite de fabricação própria (R$ 16,00, cinco unidades). Rua Teixeira Coelho, 235, Batel, ☎ 3016-9988 (90 lugares). 18h/0h (sáb. a partir das 12h; dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2013. Aqui tem iFood. $$$

Pantucci Trattoria Na hora do almoço, no menu executivo, o bife de filé-mignon empanado em farinha e queijo parmesão compõe o prato parmegiana de mignon, que pode ter polenta cremosa como guarnição (R$ 39,90). No jantar, uma boa pedida é o crocante e dourado filé wellington, envolto em creme de cogumelos e massa folhada mais batata rústica (R$ 68,90). Entre as sobremesas, o mil-folhas leva recheio de creme de amarena (cerejas italianas) feito à base de cream cheese (R$ 18,90). O doce é finalizado com calda de baunilha. Rua Barão de Guaraúna, 553, Juvevê, ☎ 3205-3883 (60 lugares). 11h30/14h e 19h/23h (dom. 11h30/15h; seg. 11h30/14h). Aberto em 2013. Aqui tem iFood. $$

Restaurante Durski Em ambiente refinado, pagam-se R$ 90,00 por pessoa para percorrer o banquete eslavo, uma sequência de especialidades do tipo frango à Kiev, charutinho de repolho e costelinha defumada, sopa de beterraba, minipanquecas e pierogui. Esse último também pode ser pedido direto do cardápio. Recheado de batata e ricota, ele é servido com molho de carne e linguiça defumada (R$ 70,00). Outra opção é o confit de pato com maçã caramelada, molho de frutas vermelhas e purê de batata (R$ 80,00). Para finalizar, entra em cena a torta de castanha e chantili de laranja (R$ 30,00). Avenida Jaime Reis, 254, São Francisco, ☎ 3225-7893 (40 lugares). 19h30/22h30 (sáb. e dom. 12h/15h; fecha seg. e ter.). Aberto em 1999. $$$$

A Sacristia Sugestões para dividir, caso do linguado grelhado ao molho de tomate, camarão, alcaparra e azeitonas (R$ 120,00) e do vitelo ao funghi mais tomate seco e cubos de presunto, com fettuccine na manteiga (R$ 126,00), dividem espaço com pedidas individuais, como o turnedô de angus, tomate recheado de gorgonzola, arroz e batata palha (R$ 65,00). Rua João Manuel, 197, São Francisco, ☎ 3232-6413 (85 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 0h30; fecha dom.). Aberto em 1976. Aqui tem iFood. $$$

Terrazza 40 A vista panorâmica da cidade é altamente distrativa, mas também atrai os olhos o filé-mignon à wellington, em que a peça de carne, antes de ser assada dentro de uma capa de massa folhada, é envolvida por castanha-do-pará e macadâmia. Completa o prato uma porção de nhoque ao creme de queijo gouda (R$ 69,40). De inspiração na cozinha uruguaia, a pamplona de lomo junta filé-mignon recheado de coentro, mussarela, bacon, cebola e tomate (R$ 81,60). Rua Padre Anchieta, 1287, Bigorrilho, ☎ 3014-0141 (80 lugares). 12h/16h e 19h/0h30 (dom. sem intervalo até 22h). Aberto em 2013. $$$

Tortuga É bom ponto de partida o provolone à milanesa (R$ 25,00, para duas pessoas). Principal, o chamado mignon nobre consiste em uma esfera de carne recheada de presunto, palmito e mussarela, empanada em cereal de milho e coberta por molho de queijo. Na guarnição, arroz e batata frita (R$ 104,00, para duas pessoas). À base de banana, goiabada e queijo prato, a sobremesa mineiro com botas adoça o paladar de até três pessoas (R$ 24,00). Avenida Manoel Ribas, 702, Mercês, ☎ 3335-3635 (170 lugares). 11h30/14h30 e 18h/23h30 (sáb. e dom. almoço até 15h e jantar até 0h). Aberto em 1980. Aqui tem iFood. $$

Vin Bistrô A chef Cláudia Krauspenhar assumiu a cozinha e a direção da casa no início de 2017. As ostras que chegam de Santa Catarina semanalmente são servidas frescas, como entrada, em porções de doze e seis unidades (R$ 53,00 e R$ 31,00). Quem pede a versão gratinada ao creme de raiz-forte paga R$ 65,00 e R$ 35,00, respectivamente. Entre os principais, destaca-se o magret de pato ao poivre ladeado de musseline de batata-doce, cogu melo-de-par is salteado e praliné de avelã (R$ 85,00). Na sobremesa, o parfait de banana lembra uma musse (R$ 27,00). Rua Fernando Simas, 260, Batel, ☎ 32253444 (100 lugares). 12h/14h30 e 19h/23h (fecha dom.). Aberto em 2008. Aqui tem iFood. $$$

Vindouro Pode-se começar a refeição escolhendo o palmito pupunha na manteiga de amêndoas, assado na própria casca (R$ 26,00). Sugestão de principal, o filé-mignon ao molho de mostarda de Dijon tem como guarnição sofioti de queijo cremoso com presunto pata negra e molho de tomate (R$ 74,00). No bacalhau à lagareiro, o lombo do pescado, confitado, acompanha legumes da estação (R$ 129,00). Para o arremate, o sformato consiste em uma espécie de tortinha de maçã quente com sorvete de fava de baunilha (R$ 22,00). Rua Guarda Mor Lustosa, 129, Juvevê, ☎ 3027-0700 (120 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sáb. e dom. 12h/15h30; dom. só almoço). Aberto em 2009. $$$