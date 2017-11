Os melhores restaurantes de carne em Salvador

O roteiro a seguir, com catorze estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Salvador 2017/2018:

Boi Preto Prime: eleito pelo júri na categoria melhor carne

Em ritmo acelerado, cerca de quarenta garçons circulam entre as mesas oferecendo carnes suculentas, recém-saídas de uma enorme churrasqueira. Com quase 10 metros de comprimento, ela consome pelo menos 6 toneladas de carvão todos os meses para assar, ao calor da brasa, os mais de vinte cortes preparados no espeto. Servida em sistema de rodízio, a seleção inclui a costela prime, o assado de tira e o bife ancho, mas é a tradicional picanha que segue como a favorita do público. Apresentados na companhia de molho ou geleia de hortelã, cortes de cordeiro provenientes

do Uruguai, entre eles a paleta e o carré, também fazem sucesso. Para ladear as carnes apontadas pelo júri de VEJA COMER & BEBER como as melhores da cidade, são levadas à mesa batata frita, cebola empanada e banana à milanesa. As demais guarnições incluídas no preço de R$ 129,90 compõem um farto bufê. Sobre a bancada, são alinhadas mais de 100 sugestões entre saladas e pratos quentes, cujas receitas costumam valorizar os ingredientes do mar, caso do bacalhau e do camarão. O valor dá direito ainda a sushis e sashimis feitos em um balcão à vista dos clientes. Disposta na entrada do salão, a adega guarda mais de 3 000 garrafas e tem rótulos como o chileno Casa Silva Los Lingues Cabernet Sauvignon 2015 (R$ 140,00). Avenida Octávio Mangabeira, 5095, Jardim Armação, ☎ 3362-8844 e 3371-1429 (350 lugares). 12h/16h e 19h/23h (sex. a dom. sem intervalo). Aberto em 1989. $$$$

2º lugar: Barbacoa

Entre os grelhados sobre a pedra vulcânica da char broiler, os clientes pedem cortes como a costeleta de cordeiro (R$ 102,50) e o assado de tira (R$ 79,90). O serviço dá direito a um acompanhamento, a exemplo do purê de mandioquinha ou da farofa da casa. Ainda incluso no valor do corte, há um bufê de saladas. Na sobremesa, o serviço de bufê custa R$ 16,90 por pessoa e reúne vinte tipos de doce, como a torta búlgara e o pudim de leite. Na carta de vinhos, com 150 rótulos, figura o tinto argentino Alamos Malbec 2016 (R$ 112,00). Avenida Tancredo Neves, 909, Caminho das Árvores, ☎ 3342-4666 (580 lugares). 11h30/16h e 18h/0h (sex. e sáb. sem intervalo até 1h; dom. até 17h). Aberto em 1999. $$$

3º lugar: La Pulperia

Acomodados em mesas à sombra das árvores, os clientes podem provar cortes de carnes nobres e mais de 150 rótulos de vinhos, como o chileno Marques de Casa Concha Cabernet Sauvignon (R$ 147,90). Da parrilla argentina, saem o bife de chorizo (R$ 69,00) e o ancho (R$ 69,00). Ambos dão direito a dois acompanhamentos, a exemplo do arroz pampeiro (com batata palha, bacon, ovo e cebolinha) e das batatas bravas, apimentadas. De terça a quinta, o menu executivo em três etapas custa de R$ 39,90 a R$ 55,90, com opções como misto de linguiças e picanha angus. Rua Novo Horizonte, 39, Acupe de Brotas, ☎ 3016-4396 (90 lugares). 12h/16h e 19h/23h (ter. e dom. só 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2012. $$$

Baby-Beef Alvarez

O tradicional couvert da casa (R$ 22,00, por pessoa) voltou à cena, levando à mesa pães diversos em companhia de pastas de alho e de gorgonzola, manteiga, bastões de cenoura e molho de cebola. O cardápio foca as carnes nobres preparadas na grelha argentina, a exemplo do baby beef de ancho (R$ 68,00) com duas guarnições, como o arroz com brócolis e batata suflê. Para adoçar, há morango ou banana flambados (R$ 30,00 cada um). Avenida Antônio Carlos Magalhães, 3363, Pituba, ☎ 3270-3000 (250 lugares). 11h45/0h (dom. e feriados até 18h). Aberto em 1980. $$$

Boucherie Grill House

Inaugurado em junho de 2017, anexo a uma butique de carnes especiais, o restaurante grelha na parrilla argentina os mesmos cortes vendidos na loja. Entre as opções, há o bife de chorizo (R$ 67,00, 260 gramas), a prime rib (R$ 159,00, 600 gramas) e o tomahawk de wagyu (R$ 299,00 o quilo). No valor da carne estão incluídas cinco guarnições, como creme de espinafre, legumes ao vapor, farofa de ovo com banana-da-terra e arroz biro-biro. A carta de vinhos traz 126 rótulos, como o argentino Escorihuela Gascon Malbec 2014 (R$ 132,00). No arremate, adoça o paladar o creme brûlé (R$ 20,00). Shopping Paseo Itaigara, ☎ 3271-7653 (60 lugares). 12h/16h (ter. a qui. 18h/23h e sex. e sáb. 18h/0h). Aberto em 2017. $$$

Carvão

Depois de estudar gastronomia na Argentina, o chef Ricardo Silva trouxe para seu restaurante o conceito de cozinha de fogo. Da entrada às bebidas, tudo passa pela brasa. Para começar, o brisket (R$ 24,00), corte de peito bovino assado e defumado, acompanhado de picles de maxixe. O prime rib de angus (R$ 160,00) tem 500 gramas da costela com duas guarnições à escolha. O drinque carrot swizzle (R$ 25,00), preparado com gim, xarope de sálvia com cardamomo, suco de cenoura assada na brasa e limão-siciliano, e o pudim defumado (R$ 23,00) também levam a assinatura

quente do chef. Rua Sabino Silva, 5, Chame-Chame, ☎ 3022-8682 (80 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 23h30; dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$

DOC American Barbecue

O antigo DOC Casual Dinning ganhou novo nome. O carro-chefe da casa é o tomahawk like a peter luger (R$ 120,00, para duas pessoas), uma peça com 650g de filé de costela com o osso, obtido de gado da raça aberdeen angus. Dourado na manteiga, o corte chega à mesa em companhia de batata rústica. No almoço de fim de semana, o menu weekend lunch (R$ 49,90 por pessoa) inclui entrada mais filé-mignon com molho e guarnição e sobremesa. Rua das Dálias, 584, Pituba, ☎ 3451-3773 (220 lugares). 18h/1h (seg. até 0h, sex. até 2h, sáb. 12h/2h, dom. e fer. 12h/0h). Aberto em 2007. $$$

Frango do Moura

Há quatro décadas, serve o tradicional frango na brasa coberto com manteiga de garrafa e parmesão. O carro-chefe aparece em diversas versões, como a do moura (R$ 71,40, para três pessoas), que é acompanhada de arroz, vinagrete e farofa de miúdos, e o frango dengoso (R$ 68,80, para três pessoas), com arroz, purê de batata e vinagrete. Para petiscar há espetinho de coração de galinha com farofa (R$ 9,50), bom par para a roska de caju (R$ 13,00). Avenida Dom Eugênio Sales, 20, Boca do Rio, ☎ 3461-3093 (156 lugares). 11h/17h (sáb. e dom. até 18h). Aberto em 1976. $

La Parrilla Porteña

A casa, instalada no Mercado do Rio Vermelho, traz em seu cardápio nove cortes de carne bovina, peixe e frango. A preferência dos clientes recai sobre a tirita de picanha (R$ 49,90), cortada transversalmente e servida com um acompanhamento à escolha. Para bebericar, estão disponíveis os vinhos Chakana Malbec, argentino, e Farmus Reserva Cabernet Sauvignon, do Chile (R$ 60,00 cada um). A pastafrola (R$ 10,90), torta com doce de goiaba e sorvete, encerra a refeição. Avenida Juracy Magalhães, 1624, Mercado do Rio Vermelho, ☎ 2137-2363 (120 lugares). 10h/21h (dom. até 17h). Aberto em 2016. $$

Outback Steakhouse

A famosa rede norte-americana tem na costelinha suína grelhada regada com molho barbecue uma de suas especialidades. A porção custa R$ 51,90 e vem à mesa guarnecida de batata frita. A pedida disputa a preferência da clientela com o herb crusted filet (R$ 62,50), composto de três cortes de filé-mignon temperados com ervas finas e molho de vinho tinto. Cebolas grelhadas estão entre as opções de acompanhamento. Shopping da Bahia, ☎ 3450-1280 (286 lugares). 12h/15h e 17h/22h30 (sex. 12/15h e 17h/23h30; sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h). Shopping Barra, Barra, ☎ 3037-0138 (240 lugares). 12h/15h e 17h/22h30 (sex. 12/15h e 17h/23h30; sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h). Aberto em 2008. $$

Parrilla do Farol

Churrascaria tipicamente argentina comandada pelo parrillero Anderson de Souza, a casa inaugurada em fevereiro oferece como entrada empanadas de carne, carne picante ou queijo e cebola (R$ 9,90 cada). Um dos pratos mais pedidos é o bife de chorizo de 350 gramas (R$ 69,00), que vem com duas guarnições, entre elas salada verde e arroz com brócolis. A cerveja uruguaia Norteña (R$ 28,00, 900 mililitros) faz bom par com os comes. A sobremesa da vez é a panqueca de doce de leite com sorvete de creme (R$ 24,50). Avenida Dunas, 2, Farol de Itapuã, ☎ 3268-5599 (150 lugares). 12h/16h e 19h/23h (dom. e ter. só 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$

Rancho do Cupim

As entradas e os pratos chegam à mesa na chapa quente. O queijo de coalho vem fervilhando junto ao melaço (R$ 29,90, para duas pessoas). Fumegante, a carne de sol (R$ 91,00, para três pessoas) é acompanhada de arroz, feijão, aipim frito e vinagrete e combina bem com a cerveja Serramalte (R$ 13,90, 600 mililitros). Quem ainda tiver apetite para sobremesa poderá provar o morango flambado com sorvete de creme (R$ 20,90). Rua Marquês de Queluz, 728, Pituaçu, ☎ 3021-1111 (360 lugares). 12h/23h. Aberto em 2012. $$

RODÍZIOS

Sal e Brasa

O rodízio oferece 36 cortes de carne, assados em churrasqueira a carvão (R$ 69,90). O bufê é composto de 48 itens, entre saladas, como a de polvo à vinagrete, e pratos quentes, a exemplo da paella e bacalhau à portuguesa, além da mesa de comida japonesa. Quem não dispensa uma sobremesa, pode degustar uma fatia da torta gelada de morango (R$ 14,90). Os sucos de fruta, como o de laranja, são vendidos em copos (R$ 6,90) ou jarras (R$ 13,90, 600 mililitros). Rua Caribamba, 917, Pituaçu, ☎ 3461-1999 (500 lugares). 11h30/23h30 (sex. e sáb. até 0h; dom. até 23h). Aberto em 2001. $$$

Tchê Picanhas

Os amantes de carne podem apreciar 26 cortes preparados na churrasqueira a carvão, como picanhas bovina e suína, carneiro e costela. O cupim, além da versão na brasa, é servido à moda da casa, na qual é assado no bafo por cerca de doze horas. A casa funciona no sistema de rodízio e cobra R$ 45,90 por pessoa no almoço e R$ 39,90 no jantar. Além das carnes, há um bufê com quinze pratos quentes, a exemplo da rabada, e vinte tipos de saladas para acompanhamento. Está incluída ainda a mesa de doces, que conta com cuscuz de tapioca, geleias, manjar e queijos. Avenida Dom Eugênio, 59, Boca do Rio. 3461-3446/3332 (250 lugares). 11/0h. Aberto em 1995. $$