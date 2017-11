Os melhores restaurantes de carne em Fortaleza

O roteiro a seguir, com onze endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2017/2018:

Cabaña del Primo: eleito melhor restaurante de carne pelo júri

A matriz, instalada num agradável imóvel com pé-direito alto, janelões de madeira e cortinas que deixam a luz natural entrar, é o primeiro de três endereços da rede cearense — o segundo funciona no Shopping RioMar e o terceiro abriu as portas em 2015, na cidade de Teresina, no Piauí. O cardápio, recentemente reformulado pela chef Louise Benevides, começa com entradas difíceis de recusar. É o caso das empanadas de carne ou de queijo mussarela, alho-poró e cogumelos (R$ 13,00, com duas unidades) e dos tentáculos de polvo confitado com coulis de pimentão, pesto de coentro e azeite aromatizado com limão e alho (R$ 42,00). Para a etapa seguinte, vêm da parrilla cortes exclusivos como o bife del primo (R$ 79,00, 250 gramas), obtido do contrafilé bovino, e clássicos de primeira linha como o short rib (R$ 65,00, 450 gramas) e o rib eye wagyu (R$ 149,00, 350 gramas). Guarnições como arroz biro-biro (R$ 21,00), purê de batata com azeite de trufas negras (R$ 24,00) e risoto de parmesão com crocante de presunto de Parma (R$ 29,00) são cobradas à parte. O sotaque portenho volta a aparecer na lista das sobremesas, na qual se destacam o alfajor com recheio de doce de leite e cobertura de ganache de chocolate (R$ 18,00) e os churros com doce de leite (R$ 23,00). A maioria dos cerca de 150 vinhos disponíveis é proveniente da importadora Grand Cru, cuja loja funciona anexa ao salão da matriz. O malbec argentino Pulenta La Flor (R$ 98,00) está entre as boas opções. Jardins Open Mall, Rua Maria Tomásia, 503, Aldeota, ☎ 3244-3691 (124 lugares). 11h30/0h; Shopping RioMar, ☎ 3035-3691 (169 lugares). 11h/0h. Aberto em 2007. Aqui tem iFood. $$$

2º lugar: Santa Grelha

A porção com quatro mini-hambúrgueres de picanha com queijo, alface, bacon crocante e tomilho (R$ 29,00) pode abrir o apetite. A refeição carnívora segue com a picanha supra-sumo, (R$ 79,00, 300 gramas), acompanhada de farofa de ovos (R$ 21,00). O menu também lista o fat iron, corte americano com pouca gordura (R$ 62,00, 300 gramas), que combina com cuscuz marroquino (R$ 28,00). Ambos os cortes harmonizam com o tinto argentino Alfredo Roca Merlot (R$ 119,00), um dos 270 rótulos da carta de vinhos. A sobremesa que reúne brownie, churros, cocada e mil-folhas de doce de leite em tamanho míni (R$ 28,00) arremata a refeição. Rua Tibúrcio Cavalcante, 790, Meireles, ☎ 3224-0249 (130 lugares). 11h30/22h (sex. e sáb. até 23h); Shopping Iguatemi, Edson Queiroz, ☎ 3241-5541. 11h30/23h. Aberto em 2000. $$$

3º lugar: Cort Carnes Nobres

Como sugere o nome da casa, o menu lista cortes premium como picanha de wagyu (R$ 360,00), t-bone (R$ 129,00) e prime rib (R$ 167,00), todos vendidos por quilo. O serviço funciona da seguinte forma: o cliente escolhe a peça na loja e dirige-se à cobertura, onde a carne será assada ao estilo uruguaio e servida com brócolis, abobrinha e pimentões grelhados. Para aplacar o calor, sessenta rótulos de cerveja, como a vienna lager nacional Biritis (R$ 30,00, 600 mililitros). Rua Professor Dias da Rocha, 247, Varjota, ☎ 3051-5503 (70 lugares). 17h/0h (qua. a sex.). Aberto em 2016. $$

Butcher’s 746

Antes de chegar às carnes, o cliente pode abrir a refeição com a entrada on fre, pimentas dedo-de-moça recheadas com cream cheese e envoltas em bacon com molho barbecue (R$ 19,90), ao lado de um mojito (R$ 23,00). Depois pode vir o new york steak, a parte central do contrafilé (R$ 69,00, 350 gramas), acompanhado de garlic mashed potato, um purê de batata com alho (R$ 7,90). Para adoçar, há cheesecakes de morango e de goiaba (R$ 18,90 a fatia). Rua Maria Tomásia, 746, Aldeota, ☎ 3009-0900 (75 lugares). 11h30/15h (sex. e sáb. até 0h, dom. até 17h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $$

Divina Picanha

O corte bovino que dá nome ao restaurante aparece em receitas como a picanha na chapa ao alho e óleo guarnecida de arroz e batata frita (R$ 76,90, para duas pessoas). Também disputa as atenções da clientela o filé-mignon à parmigiana com espaguete e arroz (R$ 68,90, para dois). O camarão crocante empanado com mostarda e mel (R$ 38,90) é um bom tira-gosto ao lado de cerveja Bohemia (R$ 8,00). Para finalizar, tem petit gâteau (R$ 15,90). Avenida Desembargador Gonzaga, 1580, Cidade dos Funcionários, ☎ 3279-3377 (316 lugares). 11h/0h. Aberto em 2005. Aqui tem iFood. $

Dom Speto

Durante a semana, até as 17h, a casa tem menu executivo com pratos como o peixe à delícia, flé de pargo empanado com arroz, purê de batata e banana (R$ 23,60). Também há pizzas — a intitulada chicago leva mussarela mais espinafre, bolonhesa, linguiça ou frango e então é gratinada com parmesão (R$ 39,90). Em se tratando de carnes, a especialidade da marca, o filé à dom speto consiste em filé-mignon grelhado na chapa com arroz piemontês e purê de batatas (R$ 67,30, para dois). Antes dos pratos, a caipifruta de morango, com vodca ou cachaça (R$ 11,90), ajuda a amenizar a espera. Avenida Rui Barbosa, 1004, Aldeota, ☎ 3044-7896 (250 lugares). 11h/0h (sex. e sáb. até 1h); Avenida Bezerra de Menezes, 656, São Gerardo, ☎ 3465-1937 (250 lugares). 11h/0h (sex. e sáb. até 1h); Avenida Jovita Feitosa, 170, Parquelândia, ☎ 3025-4388 (180 lugares) 11h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2004. Aqui tem iFood. $

Murano Grill

A casa especializada em carnes grelhadas oferece dezessete cortes. Opção de entrada, a cafta recheada com tomate seco e mussarela e servida com torradas (R$ 28,00) pode ser dividida por duas pessoas. Entre os pratos principais, o rib eye, flé da costela bovina, chega à mesa com macaxeira frita e arroz nordestino, misturado com ovos, banana e carne de sol (R$ 59,00). Para harmonizar, o vinho chileno Dogma Cabernet Sauvignon e Syrah 2013 sai por R$ 130,00. Shopping Pátio Dom Luís, ☎ 3267-3935 (150 lugares). 11h/23h (sex. e sáb. 11h30/0h30, dom. 11h30/22h). Aberto em 2007. $$

Tango

O nome argentino sugere que as carnes são preparadas na autêntica parrilla. A refeição pode começar com as costillas de cerdo, costeletas de porco na brasa (R$ 32,00), e seguir com a tapa de cuadril, corte argentino correspondente à picanha. A versão súper tem 300 gramas (R$ 74,00) e acompanha arroz portenho, à base de molho de tomate caseiro, cebola, presunto e parmesão (R$ 29,00). Para beber, a carta de cervejas lista a Baden Baden Cristal (R$ 29,00, 600 mililitros). O desfecho fica por conta do grand gâteau de chocolate, bolo servido com um picolé de chocolate (R$ 29,00). Avenida Santos Dumont, 2391, Aldeota, ☎ 3461-1313 (120 lugares). 12h/15h30 e 19h/23h (sex. e sáb. sem intervalo até 0h, dom. 12h/17h, fecha seg.). Aberto em 2013. Aqui tem iFood. $$

RODÍZIOS

Boi Negro

Picanha argentina, costelas suína e bovina, maminha, alcatra, coração de frango e linguiça são alguns dos cortes que se alternam no rodízio. E, em qualquer dia e horário, comer à vontade custa R$ 29,90 por pessoa. Para escoltar as carnes, um bufê de saladas e pratos quentes inclui receitas como espaguete à carbonara. Sobremesas, a exemplo da torta holandesa, também exibidas no bufê, são cobradas à parte (R$ 45,00 o quilo). Rua Monsenhor Salazar, 8, São João do Tauape, ☎ 3257-6608 (150 lugares). 11h/16h e 18h/0h (dom. e seg. só almoço). Aberto em 2014. $

Dallas Grill

O endereço é bastante procurado por causa de seus rodízios de carne (R$ 44,90 de segunda a quinta e R$ 54,90 nos fins de semana e feriados) e de pizza, servido somente no jantar (R$ 17,90 de segunda a quinta e R$ 21,90 nos fns de semana e feriados). Maminha, carne de sol e picanha argentina circulam em espetos, enquanto no bufê de acompanhamentos são dispostos saladas, batata sautée, queijos e embutidos. Entre as pizzas há as clássicas portuguesa e margherita e outras mais inventivas, como rapadura e musse de chocolate. Quem não encara o rodízio pode solicitar pratos à la carte, como o meio bife de tira, que reúne 300 gramas de picanha grelhada, arroz biro-biro, batata frita, farofa e molho de cebola (R$ 56,90). Avenida Dom Luís, 1219, Meireles, ☎ 3267-3200 (250 lugares). 11h/0h. Aberto em 2000. $$

Sal e Brasa

A clientela vai em busca dos cortes de carne que estrelam o rodízio. No almoço, o serviço custa R$ 44,90 de segunda a quinta, R$ 54,90 às sextas e sábados e R$ 59,90 aos domingos e feriados. À noite, pagam-se R$ 54,90 de segunda a sábado e R$ 59,90 aos domingos e feriados. Picanha, alcatra, bife ancho, pernil, carré e paleta de cordeiro circulam em espetos, enquanto um bufê exibe frios, saladas, massas, comida japonesa e bacalhau. Pagas à parte, sobremesas como o petit gâteau (R$ 18,90) são expostas em carrinhos no salão. Avenida Abolição, 3500, Meireles, ☎ 3261-8888 (430 lugares). 11h30/23h30. Aberto em 2005. $$