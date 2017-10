Os melhores restaurantes de carne em Curitiba

O roteiro a seguir, com vinte estabelecimentos, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER CURITIBA 2017/2018:

Badida Carnes Nobres: eleito o melhor restaurante de carne pelo júri

No começo da década de 80, o empresário do ramo de móveis Bernardo Troib, hoje com 83 anos, viu que as finanças entravam no vermelho. Para equilibrá-las, resolveu investir num talento que todos diziam que ele tinha, o de churrasqueiro. Batizada com o apelido dado por um sobrinho, sua casa de carnes logo virou uma das mais queridas da cidade. A matriz ocupa, desde 2012, um imponente casarão de 1 500 metros quadrados. Da parrilla a carvão saem apenas cortes provenientes de rebanhos da raça angus criados no interior de São Paulo. Para três pessoas, a melhor novidade é a parrillada badida, com peças de entrecôte, picanha e fraldinha, além de cebola e tomate assados (R$ 199,90). Outra inclusão recente é o bife que l eva o nome da casa, que consiste na parte mais macia do entrecôte (R$ 81,90). Na lista de dezoito guarnições constam farofa com ovos, linguiça e banana (R$ 24,90), arroz biro-biro (R$ 27,90) e batata suflê (R$ 24,90). A adega envidraçada acomoda mais de 250 rótulos de vinho, como o chileno Morandé Reserva Carmenère (R$ 131,00). Na hora de pedir a sobremesa, poucos resistem aos churros com doce de leite (R$ 18,90). Avenida Sete de Setembro, 6045, Seminário, (41) 3243-0473 (160 lugares). 11h30/15h e 19h/23h30 (sex. almoço até 15h30; sáb. almoço até 16h; dom. só almoço, até 16h); Park Shopping Barigui, (41) 33730300 (130 lugares). 12h/15h e 18h/23h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h). Aberto em 1983. Aqui tem iFood. $$$

2º lugar: Corrientes 348

Expressão da identidade argentina da casa, a porção de ojo del bife contém 600 gramas de contrafilé bovino temperado com sal e assado na tradicional parrilla (R$ 135,00, para duas pessoas). O arroz parrillero, misturado com linguiça picante, ovos e batata palha, faz ótima parceria com a carne (R$ 22,00, para duas pessoas). Entre os mais de vinte tipos de cerveja, há as argentinas Quilmes (R$ 29,00, 970 mililitros) e Patagônia (R$ 36,00, 740 mililitros). Campeã de audiência, a panqueca de doce de leite estica a conversa à mesa por R$ 28,00. Rua Gutemberg, 23, Batel, (41) 3075-0348 (100 lugares). 12h/0h. Aberto em 2013. $$$

3º lugar: Churrascaria Ervin

A casa é comandada pela mesma família desde a inauguração, há 67 anos, e tem como produto mais tradicional o t-bone com maionese e salada de cebola e tomate (R$ 99,00, para duas pessoas). Trazida do Uruguai, a picanha angus também pode ser compartilhada (R$ 139,00). Trata-se de uma porção de cinco fatias de carne guarnecidas de arroz, maionese e saladas verde, de cebola e de tomate. O ponto final (doce) fica a cargo do brigadeiro belga (R$ 4,00 a unidade), uma receita dos proprietários. Rua Mateus Leme, 2746, Centro Cívico, (41) 3252-5347 e 3076-5348 (120 lugares). 11h30/14h (sáb., dom. e feriados 11h/15h30; fecha seg.). Aberto em 1950. $$

Amigos & Cerveja

Bife de chorizo, filé argentino ou coração de alcatra saem a R$ 99,00 o quilo. Já a picanha chega à mesa por R$ 129,00 o quilo. Pernil, paleta e costela de cordeiro são vendidos a R$ 96,90 o quilo. Para acompanhar os pedidos (e dividir), acenam do cardápio a batata rústica com queijo e orégano (R$ 25,00) e o risoto de frango ou cordeiro (R$ 20,00). No segundo domingo do mês, todas as carnes são assadas no fogo de chão e ao preço único de R$ 55,90 por pessoa, com guarnição. Rua Capiberibe, 1911, Portão, (41) 3018-7154 (120 lugares). 18h/23h (qua. a sex. só jantar; sáb. e dom. só almoço; fecha seg. e ter.). Aberto em 2001. $$

Black Horse

O restaurante de Jair Galvan e Paula Caron é abastecido com os cortes de gado de criação própria, trazidos da fazenda da proprietária. A bisteca à fiorentina (R$ 115,00, para duas pessoas) e o assado de prime rib (R$ 69,00) são guarnecidos de até cinco complementos, a escolher entre batata e mandioca fritas, purê, salada de folhas, arroz branco, vinagrete e farofa. A panacota com calda de frutas vermelhas completa a refeição (R$ 15,00). Rua Albano Reis, 471, Bom Retiro, (41) 3121-5888 (90 lugares). 11h30/23h (dom. e seg. só almoço até 16h). Aberto em 2017. $$

Churrascaria do Darci

Restaurante de atmosfera familiar comandado há 47 anos por Darci Bonatto. Do cardápio, são sempre escolhidos a picanha grelhada e fatiada (R$ 103,90, para até duas pessoas) e o pernil de carneiro na grelha (R$ 109,90, para até três pessoas). A maionese (R$ 11,00) e o feijão-cavalo (R$ 9,50) apresentam-se em porções generosas. Entre as sobremesas caseiras, cada porção de doce de abóbora com creme, sagu ou pudim de baunilha com banana custa R$ 7,50. Rua Albano Reis, 1289, Bom Retiro, (41) 3352-4464 (150 lugares). 11h30/14h (sáb. e dom. até 15h; fecha seg.). Aberto em 1970. $$

Espaço Depósito

Um contêiner estilizado dispõe de bebidas, sorvetes e café para quem aguarda uma mesa ou quer ficar mais e papear. No cardápio deste restaurante, um combinado de pães, berinjela e manteiga (R$ 15,00, para duas pessoas) entretém o apetite até a chegada da alcatra grelhada (R$ 122,00, para três pessoas). Vendidos à parte, a salada de batata (R$ 19,00) e o arroz queroquero, com linguiça, farofa e batalha palha (R$ 22,00), podem guarnecer o pedido. Sugestão vegana, o cuscuz marroquino com feijão-bran co, brócolis e tomate custa R$ 29,90. Rua Santo Antônio, 660, Rebouças, (41) 3333-5726 (170 lugares). 11h30/ 14h30 (sáb., dom. e feriados 11h45/16h; fecha seg.). Aberto em 2000. $$

Espaço Angus Prime Steakhouse

Na vitrine desta casa, aponta-se o corte desejado, a exemplo de picanha, prime rib ou t-bone de carneiro. A peça, de 330 gramas, é temperada e assada na parrilla, de onde o bife de chorizo sai por R$ 32,00 e fica muito saboroso com molho de uísque. Já o filémignon (R$ 39,90) faz boa dupla com o de mostarda de Dijon. As porções agradam a dois paladares, que podem compartilhar também arroz com queijo de coalho, salsinha, pó de torresmo e cebola crocante (R$ 23,00). Rua Capitão Leônidas Marques, 1278, Jardim das Américas, (41) 33193394 e 3319-0134 (110 lugares). 19h/23h (sáb. 11h30/15h30 e 19h/23h; dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 2017. $$

Filé de Igreja

Também conhecido como filé duplo, o filé de igreja servido neste restaurante é um corte nobre do traseiro bovino. Ele contém contrafilé, filé-mignon e fraldinha. Assada no carvão, a peça de 800 gramas vai à mesa junto de arroz branco, maionese, tomate, cebola, feijão cavalo e farofa. Custa R$ 85,00 e alimenta três pessoas.

Maior, a orelha de elefante é obtida da fraldinha marinada por 24 horas em molho especial (R$ 128,00, 1,3 quilo). Chega à mesa com as mesmas guarnições do filé de igreja e serve quatro comensais. Rua Professor Brandão, 396, Alto da Rua XV, (41) 3319-3119 (120 lugares). 11h/14h (sáb. e dom. até 15h; fecha seg. a qua.). Aberto em 2014. $

Madero Prime Steak House

O negócio aberto em 2005 foi o ponto de partida para o surgimento das demais casas do chef Junior Durski. Aqui se encontram uma carta de vinhos das boas e o cardápio mais completo da rede, com opções exclusivas como o carré de cordeiro (61,00, com 300 gramas) e o filé-mignon ao poivre (R$ 69,00). Massas, saladas e receitas com aves e pescados também são servidas nesta unidade e, em versão mais enxuta, nas outras oito chamadas de Madero Steak House. Em todas, contudo, os sanduíches também têm destaque. Entre os mais pedidos figura o madero (R$ 38,00), com hambúrguer de 180 gramas de carne, alface, tomate, cebola, queijo cheddar e maionese. Avenida Jaime Reis, 262, São Francisco. (41) 3013-2300 (60 lugares). 12h/14h30 e 10h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. sem intervalo até 22h). Aberto em 2005. $$$

Outback Steakhouse

Quando se pede jackaroo ribs ans steak, o garçom entrega meia costela de porco ao molho barbecue e uma peça de filé-mignon na manteiga, com um toque de limão (R$ 75,50). Aos que não resistem a um doce, chega em uma taça a lajotinha magma cake. Trata-se de bolo quente de chocolate mais pedaços de lajotinha, sorvete de baunilha, morangos e calda de caramelo (R$ 18,50 a unidade). Shopping Curitiba, centro, 3013-7978 (309 lugares). 11h30/23h30 (sex até 0h); sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h30); Shopping Barigui, Mossunguê, 3317-6738 (237 lugares). 12h/15h e 17h30/23h (sex. e sáb. sem intervalo até 0h; dom. sem intervalo até 22h). Aberto em 2009. $$

Pobre Juan

Esta casa representa em Curitiba uma tradicional rede paulistana. Novidade, os chamados pintxos de cuadril são suculentos espetinhos de top sirloin (bombom de alcatra) para comer com farofa crocante e

chimichurri (R$ 35,90). Os assadores preparam ainda o gran ojo del bife, a ser fatiado na mesa. Grelhado com alecrim, esse corte do miolo do bife ancho dá direito a dois acompanhamentos, como arroz birobiro e farofa. Custa R$ 219,40 e satisfaz até três pessoas. Avenida do Batel, 1868, Shopping Pátio Batel, Batel, (41) 3020-3670 (98 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. 12h/15h30 e 19h/23h30, sáb. 12h/23h30; dom. 12h/20h). Aberto em 2013. $$$

Saanga

Na unidade da Avenida Iguaçu, o prime rib grelhado no sal é vendido por R$ 135,00 o quilo. Candidatam-se a acompanhamentos a farofa com ovo (R$ 12,00) e os legumes grelhados (R$ 22,40), em porções para dividir. A cheesecake com calda de frutas vermelhas sai por R$ 16,00 e vai como entrada a dupla de empanadas de carne (R$ 17,00). No Shopping Estação, tem rodízio de espetinho de segunda a sábado, no jantar, e no almoço do fim de semana (R$ 37,90 de segunda a quinta; R$ 39,90 de sexta a domingo). Avenida Iguaçu, 2423, Água Verde, (41) 3342-3474 (160 lugares). 11h30/15h e 18h30/23h15 (sáb. e dom. almoço até 16h); Shopping Estação, Rebouças, (41) 3026-3474 (160 lugares). 11h30/22h (sex. e sáb. até 23h). Aberto em 1997. $

Tierra Del Fuego

Vendidas por unidade, as empanadas de carne com ovo, azeitona e cheiro-verde (R$ 4,90 a unidade) antecedem o corte preferido dos fãs de churrasco neste endereço: bife de chorizo (500 gramas) assado na brasa com sal grosso e acompanhado de arroz, farofa e chimichurri (R$ 72,50, para dois). A sobremesa campeã de audiência é a panqueca de doce de leite e sorvete de creme (R$ 23,80). Ao lado dos pedidos, são vistas garrafas de cervejas Quilmes e Norteña (R$ 21,00 cada uma). Rua Barão de Guaraúna, 550, Juvevê, (41) 3256-2323 (155 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (sáb. e dom. almoço até 15h30; fecha seg.) Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $$

RODÍZIOS

Batel Grill

A paleta de cordeiro e o short rib angus são as estrelas do rodízio, que permite visitas infinitas às estações de massa, frutos do mar, saladas e sushis e sashimis. Mediante reserva, o valor cobrado por pessoa é de R$ 69,90. Por uma decisão mais espontânea, o preço convencional é R$ 77,90 (R$ 80,90 aos sábados e R$ 84,90 aos domingos). A casa tem adega climatizada para 1 800 garrafas e conta na carta com sessenta rótulos, entre eles o Marques de Tomares Crianza, vinho espanhol da região de Rioja, safra 2014, que custa R$ 99,00. Avenida Nossa Senhora Aparecida, 78, Seminário, (41) 3342-8101 (360 lugares). 11h30/14h45 e 18h45/23h15 (sáb. e dom. almoço até 15h30; dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 2002. $$

Churrascaria Per Tutti

Porções de bolinho de aipim, polenta e batata frita abastecem a mesa. No rodízio, escolhem-se filé argentino, paleta de cordeiro e outros vinte tipos de carne. Ao redor, orbita aquele tradicional bufê que tem um pouco de tudo e onde geralmente não pode faltar uma seção dedicada aos sushis e sashimis. Pagam-se R$ 52,90 de segunda a sábado e R$ 69,90 aos domingos. A torta banoffee, assim como outras sobremesas, pedidas à parte, custa R$ 9,90. Rua Comendador Franco, 2958, Guabirotuba, (41) 3296-5962 (450 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (dom. só almoço). Aberto em 1987. $

Churrascaria Recanto Gaúcho

O rodízio de vinte tipos de carne faz a alegria dos clientes. Também ficam à disposição no bufê saladas, pratos quentes, massas e sobremesas. Na unidade do Uberaba, há uma ilha dedicada a frutos do mar, às terças e aos sábados no jantar e aos domingos na hora do almoço. Os preços praticados mudam de um endereço ao outro e de acordo com o dia da semana. Para se ter uma ideia, de segunda a sexta a sequência quase infinita custa a partir de R$ 39,95. Avenida Comendador Franco, 4680, Uberaba, (41) 3276-2615 (380 lugares). 11h/14h45 e 18h/23h (sáb. e dom. almoço até 16h; sex. e sáb. jantar 18h30/23h30; dom. só almoço; fecha seg.); Avenida Victor Ferreira do Amaral, 247, Tarumã, (41) 3263-4445 (240 lugares). 11h/14h45 e 18h/23h (sex. e sáb. jantar 18h30/23h30; sáb. e dom. almoço até 16h. Aberto em 1989. $

Jardins Grill

Cortes de carneiro, red angus e javali revezam-se na passagem por entre as mesas e disputam os olhares da clientela, que cobiça também as fartas ilhas de complementos dispostas no salão. Pagam-se R$ 77,90 pelo rodízio durante a semana e no jantar de sábado, sendo que nesse dia, no almoço, o valor sobe para R$ 80,90. O almoço de domingo custa R$ 88,90 e, por esses preços, o cliente pode encher o prato quantas vezes quiser. Avenida Silva Jardim, 1477, Rebouças, (41) 3232-4717 e 3225-1090 (350 lugares). 11h30/14h30 e 18h40/23h (sáb. e dom. almoço até 15h45 e dom. jantar até 22h30). Aberto em 2007. $$

KF Grill

No sistema de rodízio, o destaque fica para fraldinha na mostarda, picanha, cortes de gado angus e carneiro. Faz acompanhamento um quase interminável bufê de guarnição, salada, pratos quentes e várias comidinhas japonesas (R$ 79,90, de segunda a sábado; R$ 89,90, aos domingos). Quem preferir poderá pedir à la carte, para compartilhar, a parrilla kf. Ela contém bife ancho, picanha, assado de tira, linguiça, arroz branco, farofa, mix de folhas verdes e batata com creme de ovos (R$ 189,00). Rua Major Heitor Guimarães, 946, Campina do Siqueira, (41) 30164581 (210 lugares). 11h30/14h30 e 19h/22h30 (sáb. e dom. almoço até 15h30; dom. só almoço). Aberto em 2004. $$

The Best Ribs

A especialidade da casa é a costela bovina com batata rústica (R$ 55,00). O prato serve duas pessoas e acompanha pão de alho- poró. O hambúrguer de costela com batatas rústicas custa R$ 19,90. Sempre aos domingos, o rodízio custa R$ 49,90 e o completo, R$ 59,90. Por ele circulam leitão, linguiça, cupim, fraldinha e frango. Na guarnição, seguem porções de arroz, polenta e banana frita. Rua Doutor Raul Carneiro Filho, 284, Água Verde, (41) 3332-8816 (120 lugares). 18h/0h30 (sáb. 11h45/15h e 18h23h; dom. 11h45/15h; fecha seg.). Aberto em 1995. $