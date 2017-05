Os melhores restaurantes da Chapada dos Guimarães

A lista a seguir, com oito endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentado pelo Santander lançada em maio/2017:

Atmã – o melhor restaurante da Chapada dos Guimarães

A beleza e a tranquilidade do entorno fez o casal de advogados Antonio Checchin e Adriana Costa fincar o pé de vez em sua antiga casa de veraneiro, que acabou transformada em pousada e no restaurante. O motivo do encanto é fácil de entender: basta olhar através das grandes janelas do salão, com vista para a belíssima paisagem dos chapadões. Paulista de Iacanga e idealizador do Festival Águas Claras, que reuniu grandes nomes da MPB em edições anos 70 e 80, Checchin, ou Leivinha, é um contador de histórias nato. Não por acaso cabe a ele cuidar do salão enquanto Adriana, mineira de Santa Vitória, é a responsável pela bela decoração do ambiente e pela cozinha. Ela treinou pessoalmente as seis cozinheiras, ensinando-as a fazer as receitas que aprendeu com a mãe ainda na infância, quando vivia em uma fazenda. Uma dessas receitas de família, aliás, segue entre as mais pedidas do cardápio: apelidado de macarrão pega leivinha, o prato consiste em espaguete com molho de tomate e tiras de filé-mignon (R$ 43,00). O menu também lista opções mais sofisticadas, caso das trouxinhas de lombo suíno recheadas com tâmara e risoto de brie com jamón crocante (R$ 75,00) e do carré de cordeiro grelhado ao molho de tamarindo com mix de arroz e cebola caramelada (R$ 87,50). A pedida pode fazer companhia ao tinto italiano Lucarelli Primitivo 2015 (R$ 119,00). Para abrir o apetite, fazem sucesso o carpaccio com rúcula, pistache, pesto de manjericão e parmesão (R$ 48,90, para dois) e a caipirinha de limão-rosa com a cachaça Geodésica (R$ 20,00), produzida na cidade. Caminho Casa dos Sonhos, Serra do Atmã, Lavrinha, Chapada dos Guimarães, 65-99982-8545 (108 lugares). 11h/16h30. Aberto em 2009. $$$

Estilo

Eleito o terceiro melhor restaurante da Chapada pelo júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. A casa ganhou clientela cativa por causa de suas receitas com bacalhau. A versão à moda é preparada junto à cebola dourada, batata cozida, brócolis e azeitona e chega guarnecido de arroz (R$ 176,00). Também ladeado por arroz, o bacalhau grelhado leva o pescado ao forno com alho fatiado, azeitona, batata, brócolis, pimentão, aspargos (R$ 195,00). O risoto de bacalhau com brócolis é a pedida mais em conta do menu. Sai a R$ 95,00 e, assim como os demais pratos citados, chega em porção suficiente para duas pessoas. Avenida do Penhasco, s/nº, Bom Clima, Chapada dos Guimarães, 65-3301-3430. 12h/15h e 20h/23h (sex. só jantar; dom. só almoço). $$$

Garoa Restaurante Grill

O casal Silvio César Carvalho e Clegiane divide as tarefas do agradável restaurante variado, decorado com belas peças de artesanato. Ele fica na grelha e ela, na cozinha. À la carte, chegam carnes grelhadas escoltadas por quatro guarnições à escola. Favorito da lista, o filé de pintado grelhado com crosta de alho e banana-da-terra também grelhada sai por R$ 40,00. Arroz, feijão, farofa, lentilhas, fritas, salada, legumes no azeite e batata sauteé estão entre os acompanhamentos. Outra pedida recorrente é o filé-mignon ao molho de manteiga temperado com ervas (R$ 40,00). Rua Cipriano Curvo, 496, 65-3301-1027 (46 pessoas). 11h/15h e 19h/22h (ter. só almoço 11h/14h; fecha seg.). Aberto em 2013. $

Morros do Ventos

Com uma visa panorâmica dos paredões de Chapada dos Guimarães, o restaurante atrai locais e turistas há 22 anos. No cardápio sobressaem as receitas feitas em grandes panelas de ferro e servidas em porção suficiente para até cinco pessoas, como a galinhada, o arroz com costelinha e o arroz maria izabel, que leva carne-seca e charque picados e acompanhados por feijão, farofa de banana e salada (R$ 160,00 cada um). Cervejas Devassa ou Budweiser (R$ 9,00 a long neck) costumam acompanhar as pedidas. Rodovia MT 251, km 1, s/nº, Chapada dos Guimarães, 65-3301-1030, (500 lugares). 8h/17h. Aberto em 1997. $$$

Pizzaria Margherita

As pizzas do restaurante são assadas com massa fina e molho de tomate artesanal. A margherita leva mussarela de búfala, tomate-cereja e manjericão (R$ 64,00) e divide a preferência da clientela com a caprese, com mussarela de búfala, tomate em rodelas e molho pesto (R$ 66,00). Invenção da chef Henriquette Catherine Jorge Colzada, a cobertura de gorgonzola, pêra, molho de tomate e mussarela de búfala sai por R$ 64,00. Para beber, tem uma versão de caipirinha que mistura uva e manjericão (R$ 20,00). Rua Cipriano Gomes, 924, Centro, Chapada dos Guimarães, 65-99293-9430, (150 pessoas). 18h/22h (sex. e sáb. até 23h;. Aberto em 2011. $

Pomodori Trattoria

Com paredes de tijolo à vista, toalhas de mesa quadriculadas e tons de vermelho e verde, a casa remete a uma cantina italiana. Sempre muito pedidas, as tradicionais empadas são do tempo em que o lugar era uma rotisseria – os clientes degustavam o salgado enquanto aguardavam as encomendas preparadas pelo casal de proprietários, César Oliveira e Flavia Scheel. Com doze opções de recheio, a exemplo de frango com pequi e carne-seca com banana, o quitute custa R$ 6,00 e funciona como entrada. Como prato principal, destacam-se o filé à parmigiana guarnecido de arroz e batata frita (R$ 49,90) e o penne com tiras de filé-mignon ao molho funghi (R$ 35,90). Para acompanhar, tem chope pilsen da Louvada por R$ 7,90, com 300 mililitros. Rua Quinco Caldas, 60, centro, Chapada dos Guimarães, 65-3301-3061 (100 lugares). 9h/23h. Aberto em 2009. $$

Xa Ica

O restaurante árabe tem um jardim repleto de estátuas e flores, ambiente decorado com panos coloridos e elementos que lembram a cultura árabe. A R$ 71,00 por pessoa, é possível desfrutar de um bufê frio e outro quente, com pratos como carneiro ensopado com batata, cenoura, azeitona preta e cebola, carneiro laminado, cafta, esfihas, charutinho de folha de uva e de repolho, tabule, quibe cru e saladas. Para beber, há cervejas Itaipava, Budweiser e Heineken (R$ 7,10 cada uma). Rua Quatro, s/n°, Jardim Bocair, Chapada dos Guimarães, 65-99293-9430, (65 lugares). 12h/16h (sáb., dom. e feriados). Aberto em 2009. $$

Bistrô da Mata

Eleito o segundo melhor restaurante da Chapada pelo júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. Muitos pedidos de namoro e noivado e também a renovação de votos de casamento são feitos nas mesas deste restaurante com vista incrível para a Chapada. Bangalôs e cadeiras ao ar livre ocupam a área externa, para que os clientes curtam o pôr do sol antes de seguir para o salão, onde o jantar é a luz de velas. Entre as entradas do menu, o crocante da mata consiste em um bolinho frito de arroz arbóreo aromatizado com gengibre, gergelim e especiarias. Ele é servido com molho shoyu por R$ 38,00 e é perfeito para dividir. Em seguida, pode-se escolher o ninho da mata, prato principal com bacalhau em lascas salteado com cebola, azeitona e ervas, sobre ninho de talharim da casa com brócolis e alho (R$ 55,00). No arremate, tem petit gâteau de chocolate com sorvete de creme (R$ 19,90). A casa monta um bufê de almoço que custa R$ 59,90 por pessoa. Rua 44, Bom Clima, Chapada dos Guimarães, 65-3301-3483 (120 lugares). Qui. 18h/1h; sex. e sáb. 11h/1h30; dom. 11h/14h. Fecha seg. a qua. e abre em feriados e vésperas de feriados. Aberto em 2007. $$$