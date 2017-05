Os melhores restaurantes contemporâneos e variados de Cuiabá

Casas contemporâneas, variadas, bufês e um restaurante mexicano estão na lista a seguir, parte da edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentada pelo Santander e lançada em maio/2017:

CONTEMPORÂNEOS

Flor Negra

Ficou em segundo lugar na eleição de melhor restaurante da cidade, segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. Com fachada discreta e ambiente aconchegante, o lugar tem como seu principal trunfo as receitas da chef Ana Carolina Manhozo. Com o proprietário Julio Valmórbida, ela cria um cardápio que dá uma roupagem sofisticada a ingredientes simples. O caprichado couvert reúne pãezinhos de fermentação natural feitos na própria cozinha, terrine de porco, manteiga de amburana e azeite de oliva extra virgem (R$ 25,00). Das entradas, vale pedir a carne cruda (R$ 32,00), de filé-mignon finamente picado na ponta da faca mais queijo grana padano, trigo frito, maionese de mostarda Dijon, alcaparras e rúcula. Na etapa seguinte, é bem requisitada a barriga de porco (R$ 83,00), levada à mesa com musseline de batata, picles de cebola, couve desidratada e molho de funghi porcini. A sobremesa pode ser uma criação da confeiteira Júlia Valmórbida, filha do dono. Sua flor negra (R$ 32,00) é uma combinação de musses, compota de frutas vermelhas, shortbread de castanha do Brasil e charuto de chocolate ao leite. Caprichada, a seleção de vinho contempla mais de cem rótulos, entre os quais o Scaia I.G.T. Garganega Chadornnay (R$ 120,00). Aos sábados, serve almoço executivo a R$ 75,00. Avenida São Sebastião, 2873, Quilombo, 65-3027-6201 (56 lugares). 19h30/0h (sáb. 11h/0h; fecha dom.) Aberto em 2015. $$$

Mahalo – CAMPEÃO

Para Ariani Malouf, eleita pelo júri a chef do ano na primeira edição de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ, cozinha é coisa de família. Seu Mahalo, que completou uma década em 2016, é o resultado bem-sucedido das influências libanesa, nacionalidade dos avós, e de Cuiabá, onde cresceu, somadas a técnicas adquiridas na França e em restaurantes paulistanos. Assim como o menu variado, o sobrado que abriga o restaurante foi construído do zero para compor o conceito da casa. Estantes altas preenchidas por cerâmicas e obras de arte, flores naturais e cortinas de linho para separar os ambientes decoram o salão. Na ausência da chef, a cozinha é capitaneada por Kauan Dalmolin e Maicon Santana. Eles finalizam e liberam pratos queridinhos da clientela, como a salada morna de camarão com mesclun de folhas, espaguete de pupunha, castanha-de-caju tostada e quinoa ao vinagrete de laranja (R$ 55,00). Bastante solicitados, o pirarucu na manteiga de garrafa com pirão de pimentas do Cerrado, miniarroz de camarão, quiabo tostado com amendoim, limão e azeite de gergelim (R$ 83,00) e a paleta de cordeiro com risoto de queijo e amêndoas, ratatouille e chutney de hortelã (R$ 88,00) são boas amostras da cozinha de Ariani. Da grande adega climatizada, com 110 rótulos de vinho e capacidade para 2 000 garrafas, sai o Casa Valduga Leopoldina Terroir Merlot 2012 (R$ 125,00). No almoço, a casa oferece um menu executivo, que custa R$ 68,00 durante a semana e R$ 79,00 aos sábados. Segunda é dia de arroz do mar, com camarão, lula, polvo e salada cítrica de cebola roxa. De sobremesa, é sugestão na ponta da língua dos garçons o bolinho úmido de doce de leite com sorvete de queijo e limão cuiabano (R$ 22,00). Às quintas, o chá da tarde (R$ 68,00) traz canapés e sobremesas em bufê, como o bombocado de coco, e pratos quentes oferecidos em formato volante, caso da esfiha de carne, receita de família. Rua Presidente Castello Branco, 359, Quilombo, 65-3028-7700 (150 lugares). 11h30/14h30 e 19h/0h (sáb. almoço até 15h30; fecha dom. Chá da tarde: qui., 16h30/19h). Aberto em 2006. $$$$

VARIADOS

A Casa do Parque

Funciona em uma rua sem saída, próximo a uma das entradas do Parque Mãe Bonifácia. Expostas no ambiente interno e no espaço Juriti, ao ar livre, telas e esculturas de artistas locais ajudam a compor o clima descontraído deste misto de restaurante e galeria. Para quem chega com tempo, há também uma estante de seis metros de comprimento, repleta de títulos literários à disposição. No cardápio, encontram-se sugestões como o risoto de carne-seca e banana-da-terra (R$ 62,00), ceviche de saint peter (R$ 35,00) e, para bebericar, o pink drink, feito com gim, suco de morango e licor de cassis (R$ 20,00). À noite, piano, jazz e bossa nova embalam o jantar (couvert artístico: a partir de R$ 10,00). Avenida Marechal Severiano de Queiroz, 455, Duque de Caxias II, 65-3365-4789 (40 lugares). 11h/14h e 18h/0h (sáb. e feriados, 11h/15h; fecha dom.). Aberto em 2012. $$

Avec

Fica no Gran Odara Hotel e possui entrada independente. Os pratos criados pelo chef Alex Moulaz têm influências francesas e regionais. A entrada compartilhada (R$ 148,00), para dividir em quatro pessoas, apresenta ceviche de salmão, ceviche de saint peter, carpaccio de polvo, tartare de salmão e de saint peter, creme de mascarpone, guacamole e finas crocâncias. Para a sequência, ele propõe um carré de cordeiro servido com xerém e bacon (R$ 82,00). A sobremesa pode ser um petit gâteau de pequi com sorvete de furrundu (R$ 34,00). O espumante espanhol Blonde Oro (R$ 240,00) é boa escolha para quem deseja fazer um drinque. Avenida Miguel Sutil, 8344, Ribeirão da Ponte, 65-3616-2014 (120 lugares). 6h/10h (café da manhã) e 12h/14h e 19h/0h. Aberto em 2012. $$$

Bistrô da Dega

Com o sucesso do restaurante Casarão da Dega, a chef Dega e sua filha Cristiane Dorileo abriram, em 2016, o restaurante caçula. Ao contrário do irmão, esta casa tem ambiente modernoso e abre também para o jantar, ocasião em que o menu de três etapas sai por R$ 69,90 por pessoa. A entrada pode ser a caponata de berinjela, seguida pelo filé de pintado e salmão trançados e cobertos por molho de alcaparra e guarnecidos de risoto de brócolis. Para finalizar, há petit gateau. No almoço, o menu sai por R$ 49,90. Rua das Mangueiras, 85, Jardim Shangri-lá, 3627-3697, (70 lugares). 11h30/14h30 ter. a sáb. (qui. a sáb. também jantar 20h30/0h). Aberto em 2016.

Bistrô de Raiz

Os pratos do dia fazem parte de um combo com entrada e sobremesa. As combinações não se repetem ao longo da semana. O cardápio pode apresentar o mix de folhas com saladinha de repolho para começar. Depois, pode ser uma das alternativas o picadinho do bistrô com arroz, farofa de ovo e banana frita (R$ 29,90). O beijinho costuma aparecer entre os doces. Bebidas como suco de laranja (R$ 6,00) e cerveja Heineken (R$ 8,00) são cobradas à parte. Rua 24 de outubro, 855, centro. 65-3025-4077 (65 lugares). 11h/14h (sáb. até 15h; fecha dom.). Aberto em 2014. $

Bistrô Vitta

A família de Cilene Costa comanda o local há dois anos. O maria chique, risoto de filé mignon e vinho branco e o maria vegan, risoto com vinho branco, tomate seco e espinafre (R$ 20,00 cada) figuram no cardápio, junto ao escondidinho de mandioca com calabresa e bacon (R$ 16,00). A casa também oferece rodízio, com 1 opção de salada, 2 de risotos 2 de escondidinhos todos os dias (R$ 30,00). O mojito rosa, com rum, hortelã, suco de limão e de cranberry faz sucesso (R$ 14,00), assim como a torta dos anjos, com creme de nata e uvas na cobertura, no pote (R$ 8,00). Rua C, 445, Quadra 10, Village Flamboyant.65- 9 9811-9033. 11h30/14h30 e 19h30/22h (ter. e qua. só almoço; seg. e fecha dom.). Aberto em 2014.

Bolicho

Um pouco de restaurante, um pouco de café. A casa, com funcionários da mesma família, serve opções desde o café da manhã, como a trouxinha de presunto, queijo, requeijão e bacon (R$ 5,50) e o biscoito casadinho, com goiabada (R$ 42,00 o quilo). No almoço, a paçoca de pilão com arroz, feijão, ovo e banana fritos (R$ 30,90) faz sucesso, junto à rabada com polenta, arroz e farofa de alho caseira (R$ 31,90). Durante a tarde, a torta de banana com suspiro (R$ 6,50) brilha, assim como o pudim, em versão individual (R$ 4,00). Suco de abacaxi (R$ 8,50) e cappuccino (R$ 5,50) figuram entre as bebidas. Rua Cursino Amarante, Centro Empresarial Quilombo, Quilombo. 65-3359-1430 (60 lugares). 8h/19h (sáb. até 15h; dom. fechado). Aberto em 2015.

Campo D’Ourique Bar Bistrô

Os detalhes do ambiente se encarregam de fazer o resgate histórico e cultural da cidade. Nas paredes, fotografias lembram o antigo bairro Campo D’Ourique, sua arquitetura e tradições. No teto, o florido chitão remete ao Siriri e Cururu, danças típicas regionais. E logo na entrada, o oratório homenageia os padroeiros locais, São Benedito e São Gonçalo. As referências continuam no cardápio, que decifra as expressões cuiabanas. Diariamente, o chef Aécio Luiz Moreira traz três opções de prato principal para o almoço executivo. Na segunda, por exemplo, tem nhoque de mandioca ao sugo com galeto na brasa (R$ 39,90). Terça entra em cena o caribéu pantaneiro: mignon de sol, mandioca, arroz, farofa e feijão empamonado (R$ 45,99). Aos sábados, ganham espaço a feijoada completa (R$ 32,99) e a costelinha com barbecue de furrundu, arroz e batata frita (R$ 35,99). Para beber tem a curiosa caipirinha de tereré, com erva-mate infusionada na cachaça com limão, maracujá e pimenta rosa (R$ 16,00). Travessa da Justiça, 47, centro, 65-3023-1827 (60 pessoas). 11h30/14h30 (qui. e sex. também 18h30/23h; fecha dom.). Aberto em 2016. $$

Casarão da Dega

Um casarão antigo na charmosa Rua 24 de outubro abriga o restaurante, que tem iluminação natural oriunda das amplas janelas. As panelas ficam por conta da chef Dega Dôrileo, que ao lado da filha Cristiane Dôrileo preparam as receitas. No almoço, as pedidas recaem sobre o menu com entrada (como a caponata de berinjela), prato principal, como o fettucine fresco ao molho branco, servido com polpetone recheada ao sugo e sobremesa, um pudim de leite condensado (R$ 49,90 por pessoa). Rua 24 de outubro, 976, Popular, 3324-0045, (65 pessoas). 11h/14h30 (fecha seg.) Aberto em 2012.

Choppão

Com desenhos de querubins, frutas típicas e outros símbolos regionais, as cores do artista Adir Sodré estão nas paredes da casa. Em funcionamento desde 1974, é reduto conhecido para aproveitar o fim de noite. Por lá são servidos o escaldado de frango desfiado com ovo pochê, tomate e farinha de mandioca (R$ 23,00) e pratos regionais, a exemplo da galinhada ou do arroz com costelinha (R$ 70,00 cada um, para quatro pessoas). Para beber, os pedidos recaem sobre o chope Brahma, que dá nome ao local (R$ 6,80, 300 mililitros). Rua Presidente Artur Bernardes, 16, Quilombo, 65-3623-9267, (280 lugares). 10h/2h (ter. 19h/2h). Aberto em 1974.

Dom Sebastião

Depois de morar uma temporada na Europa, o chef Paulo Vitor Lara Leite juntou-se ao seu pai, Paulo Leite, para abrir o restaurante. A maior parte do cardápio é dedicada às pizzas de massa fina e fermentação lenta, que levam molho italiano feito na própria casa. Entre as vinte versões, destacam-se a margherita com mussarela de búfala e a pantaneira, coberta de carne-seca e banana-da-terra (R$ 79,90 a grande). Em outra seção do menu encontram-se quinze pratos, entre eles carpaccio (R$ 41,90), o risoto de queijos (R$ 52,90) e o filé à parmegiana (69,90). Avenida São Sebastião, 2937, Quilombo, 3321-0007 (180 lugares). 18h/0h (sáb. e dom. também almoço 12h/15h. Aberto em 2008.$$

Galeto Cuiabano

Mesas de madeira crua ganham destaque no contraste com os pisos preservados da antiga casa cuiabana. Nas paredes? O colorido dos utensílios de cozinha, como tábuas, colheres de pau e descansos de panela. A estrela do cardápio tem o mesmo nome do restaurante. Marinado e assado na brasa, a opção vem acompanhado da típica farofa de banana, arroz, maionese e vinagrete (R$ 34,90). O cliente pode pedir a versão desossada do prato, com recheio de purê de batata e tiras de bacon (R$ 44,90) ou sem recheio (R$ 39,90). Outras pedidas são a suculenta porção de coraçãozinho assado na brasa, no tambor (R$ R$ 17,00; até três pessoas) e o galeto fit (R$ 29,90), com batata doce e legumes salteados. Para beber, tem Heineken long neck por R$ 9,00. Rua João Bento, 817, Quilombo, 65-2127-2117 (45 pessoas). 11/14h30 (fecha dom). Aberto em 2014. $$

Maluti

Com cardápio variado, o restaurante tem desde porções, como a mandioca chips (R$ 15,00), até hambúrgueres, a exemplo do que reúne um disco de 180 gramas de carne de costela bovina, ovo, mix de folhas, creme de queijo cheddar, bacon, picles de cebola roxa e ovo mollet (R$ 24,90). Entre os pratos, destaca-se a carne de sol na manteiga de garrafa feita na própria casa, que chega guarnecida de cebola assada e queijo coalho, arroz, batata frita e salada (R$89,90, para três pessoas). Limão, tequila, licor Cointreau e suco de laranja compõem o drinque Guadalajara (R$ 22,00). Rua da Mangueira, 329, Jardim Shangri-lá, 3364-3700 (150 lugares). 18h/0h (sáb e dom. abre 11h/00h, fecha seg.). Aberto em 2016.

Money Money

O restaurante funcionou entre 1978 a 1984, antes de fechar as portas e só reabrir após um hiato de quinze anos. No mesmo endereço desde então, a casa tem entre suas especialidades o pintado à rio cuiabá, que apresenta o filé do peixe à milanesa recheado com mussarela e catupiry. A receita chega à mesa com purê de batata e arroz com brócolis, cebolinha e bacon (R$ 98,90). Por R$ 71,90, a picanha na chapa especial é guarnecida de mussarela, cebola, mandioca frita, batata frita e torrada. Os pratos servem duas pessoas. Entre os doces, há um misto de frutas como morango, banana e pêssego mais sorvete de creme e chantili que é levado ao forno por alguns segundos (R$ 22,50). Rua Edgar Vieira, 76, Boa Esperança, 3627-6066 (170 lugares). 17h/0h (fecha seg.). Aberto em 1999. $$.

Originale di Parma

A decoração lembra um bar, mas o cardápio não deixa mentir. As opções variadas mostram o restaurante versátil que é. O bolinho de feijoada (R$ 26,00; 4 unid.) pode ser o início e o bacalhau com natas dá continuidade. Em lascas, com camadas de batatas cozidas no vapor e cebola, coberto com nata e queijo parmesão gratinado (R$ 99,90; 2 pessoas). O escalope de filé mignon ao molho gorgonzola acompanhado por fettuccine (R$ 55,90) dá a certeza de sempre encontrar uma opção que agrade. A Paulaner weisbier (R$ 22,90; 500 mililitros) ou o espanhol Toro Loco Tempranillo 2015 finalizam a refeição (R$ 59,00), junto ao alfajor caseiro (R$ 8,00). Avenida Filinto Muller, 788, Duque de Caxias. 65-3052-5663. 11/0h (seg. e dom. até 16h). Aberto em 2006.

Seu Majó

Apoiado por uma equipe de dez profissionais, o chef e proprietário Hugo Rodas recebe os clientes em um centenário e acolhedor casarão cuiabano. Mesas em madeira e cadeiras coloridas dão charme ao ambiente interno, que ainda exibe o azulejo original. Bastante autoral, o cardápio contempla receitas italianas e também valoriza ingredientes regionais. Chamada de porco na lata, a costelinha de porco cozida em baixa temperatura chega com tutu de feijão, ovo de gema mole, couve crispy e arroz (R$ 39,00). Outras alternativas são o pintado com crosta de pistache, legumes e frutas assadas (R$ 45,00) e a lasanha de costela (R$ 39,00). Rua 24 de outubro, 602, Centro/Goiabeiras, 2136-0043 (55 pessoas). 11h30/14h30 e 19h30/23h30 (ter., qua. e dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 2014. $

Tal do Bistrô

O restaurante do casal André e Paula Souto é famoso pelos pedidos de noivado que ocorrem ali. A iluminação intimista e a música ambiente imprimem ao casarão uma pegada mais romântica e reservada. No cardápio, encontram-se pedidas como o filé ao molho de goiabada com risoto de queijo de coalho (R$ 62,00; individual) e o filé na manteiga acompanhado de risoto de shiitake ao mel (R$ 62,00). A sobremesa “pediu goxtou” é um petit gâteau que chega à mesa com picolé cremoso (R$ 25,00). Mantém uma aunidade no Coloiado Food Park. Avenida Senador Filinto Müller, 1381, Quilombo, 65-3358-6315 (50 pessoas). 19h15/0h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2013. $$$

Tucano

Comida tradicional, futebol e música. Essas paixões brasileiras se reúnem nem uma grande varanda. Para acompanhar a transmissão dos principais jogos brasileiros nas quartas, a pizza nordestina, com massa fina e macia, coberta de mussarela, molho, carne de sol desfiada temperada com manteiga e creme de mandioca, borda recheada (R$ 47,00, com oito fatias) e assada em forno de esteira é a principal pedida das famílias. Da cozinha típica cuiabana, o escaldado feito de caldo de frango desfiado, ovos poché, molho de tomate, farinha de mandioca e tempero verde sai a R$ 20,00 a porção individual. Já o almoço de domingo oferece pratos brasileiros como feijoada, frango com quiabo, virado à paulista e a rabada, que é servida com molho, polenta, abóbora cozida e arroz. Com doces típicos à vontade para sobremesa, os pratos servem duas pessoas e custam R$ 70,00. Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 647, Araés, 65-3623-2913 (200 lugares). 18h/1h (sáb. 14h30/1h30; dom. 10h30/0h; fecha seg.). Aberto em 1984. $

Varadero Bar e Restô

Móveis de madeira carregados de história ocupam a área inteira; do lado de fora, o clima é mais descontraído. Uma canoa pantaneira divide os dois ambientes externos, onde estão um bar e um jardim repleto de esculturas. O pintado com passas e mel (R$ 67,90) chega grelhado, acompanhado por arroz, purê de mandioquinha e banana caramelada. O cliente também pode montar, com o auxílio de um atendente, uma salada escolhendo entre doze itens e seis tipos de molho. A sugestão sai a R$ 25,00 ou R$ 15,00, se for pedido também um prato quente. Quem chega para beber e petiscar pode escalar a porção camarones cayo coco (R$ 98,00; oito unidades), com camarões empanados com coco ao lado de molho e de mostarda agridoce, e uma das mais de cinquenta caipirinhas do cardápio. A siriri mistura cachaça, mix de frutas e xarope de maçã verde (R$ 14,90). Rua Presidente Castelo Branco, 898, Quilombo, 65-3027-5001 (300 lugares). 11h30/15h30 e 18h30/2h (seg. só jantar). Aberto em 2014. $$

BUFÊS

Panela Velha

Há 5 anos, o restaurante que funciona em sistema de bufê livre por R$ 26,00 durante a semana e R$ 34,00 aos sábados e domingos, está na mesma sede. Com 40 opções diárias, os clientes podem encontrar no planejamento fixo opções como peixe frito, polenta, galinha caipira, costelinha de porco com arroz, dobradinha com mocotó e feijão tropeiro. As 10 opções de salada antecedem, acompanhadas por sucos naturais de laranja, limão, abacaxi e melancia, em copo (R$ 5,50) ou jarra (R$ 9,00). Ao final, o doce de leite e o abacaxi são à vontade, já inclusos no valor. Rodovia MT 010, km 22. 65-9 9903-7879 (200 lugares). 10h30/14h (sáb. e dom. até 14h30). Aberto em 2005.

Pé de Pequi

Delicadas lanternas japonesas iluminam a área externa da unidade do Bosque da Saúde, que é a maior dos três endereços. O interior, com móveis de madeira, lemba um ambiente de fazenda. As receitas servidas mudam conforme o horário. No almoço, é servido um bufê (R$ 52,90 o quilo) de comida brasileira, com boa variedade saladas, carnes e massas. À noite, o cliente escolhe entre o rodízio oriental (R$ 89,90 por pessoa) ou à la carte. As alternativas incluem os risotos de camarão (R$ 58,00) e de carne-seca com abóbora (R$ 47,00) e o prato à cubana, que apresenta o filé-mignon à milanesa com arroz à grega, banana, maçã, abacaxi e batata frita (R$ 110,00, para duas pessoas). Avenida Aclimação com rua Esmeralda, Bosque da Saúde, 677, 3644-3900 (250 pessoas). 11h/14h e 17h/23h (sáb. 11h/14h30 e 17h/23h; dom. só almoço até 14h30). Mais dois endereços. Aberto em 2001. $$.

Sabor do Campo

As receitas mineiras dividem as atenções com pratos regionais neste bufê que alinha quarenta receitas. Assim, lado a lado, encontram-se arroz de carreteiro, canjiquinha de milho, paçoca de pilão e pratos cuiabanos, caso da mojica de pintado e do arroz com pequi. O quilo custa R$ 51,90; aos sábados, domingos e feriados, o preço sobe para R$ 58,00. Cobrados à parte, doces como o curau de milho e o arroz doce saem a R$ 4,00 a porção. Das 15h30 em diante, o espaço serve à la carte pedidas como picanha e contrafilé na chapa guanecidos de arroz, feijão-tropeiro, fritas e salada (R$ 53,90). Pantanal Shopping. 10h/22h, de segunda a segunda). Aberto em 2005. $.

Serra Restaurante

O bufê mais tradicional de Cuiabá está em três shoppings da cidade. No almoço, contempla cinquenta pratos quentes, além de saladas, grelhados e sobremesas. Algumas receitas têm dia certo para aparecer, caso da dobradinha, que é servida às segundas, e do cozidão cuiabano, às sextas. O quilo custa R$ 53,90 de segunda a sexta; nos fins de semana, quando entram em cena também o risoto com frutos do mar e receitas com salmão, o valor sobe para R$ 58,90. No jantar, serve rodízio de pizzas e massas a R$ 32,90 por pessoa. Pantanal Shopping (270 lugares). 11h/14h30 e 18h/22h (dom. e feriados, 11h/15h30). Mais três endereços, incluindo Várzea Grande. Aberto em 1991. $.

MEXICANO

El Pancho

Com mariachis apresentando-se e circulando entre as mesas, a casa é famosa pelo rodízio de comida mexicana. Por R$ 35,90, cada pessoa tem direito à porção de nachos para começar, seguido pelas treze opções principais, que se alternam entre quesadillas, tortillas, burritos e tacos de diferentes recheios. A flauta doce, massa de tortilla em formato de canudo recheada com doce de leite ou goiabada, está inclusa e também pode ser pedida à la carte (R$ 25,90, com quatro unidades). O cardápio reúne também itens como o filé-mignon à jalapeño, com fritas e arroz zapata (preparo típico mexicano, com feijão e pimenta variada) por R$ 48,90, para dois. A margarita frozen (R$ 18,50) e a piña colada (R$ 13,50) fazem sucesso no bar. Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 302, Popular. 3624-2748 (200 lugares). 19h/0h (sáb. até 1h30; fecha seg.). Aberto em 2015. $$