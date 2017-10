Os melhores endereços para tomar chope e cerveja em Goiânia

O roteiro a seguir, com sete estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER GOIÂNIA 2017/2018:

Mönch Bier Pub: eleita melhor carta de cervejas pelo júri

O No badalado Setor Marista, o pub tornou-se ponto de encontro de amantes do rock e apreciadores de boas cervejas. A seleção premiada contempla mais de 250 rótulos em ordem alfabética. A carta não é lá muito didática para os iniciantes no universo da bebida. A única divisão existente é entre as bebidas nacionais e as importadas. Mas vale a pena segurar a sede e percorrer a lista em que se encontram cervejas de diferentes estilos, cores, aromas… Há de tudo um pouco, desde as de trigo mais levinhas até variações bem encorpadas, como as stouts. Ficou perdido diante de tanta variedade? Pois então recorra ao proprietário Marcelo Dias, que sempre está por lá. Ele é o responsável pela carta e, se bobear, pode até indicar uma novidade que ainda nem consta no menu impresso. Têm presença garantida garrafas célebres em todo o mundo, caso das belgas Delirium Tremens (R$ 35,90, 330 mililitros) e Vedett Extra White (R$ 25,40, 330 mililitros). Entre as nacionais, sai bastante a aromática Invicta Boss (R$ 29,90, 500 mililitros), uma imperial IPA fabricada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Além das versões engarrafadas, o bar, que tem mesas na parte interna do salão, no deque aberto para a rua e na calçada, conta com onze torneiras de chope. Podem estar engatados o Weihenstephaner weiss (R$ 20,00, 350 mililitros) e o pilsen artesanal que leva o nome da casa (R$ 8,00, 350 mililitros). O rock que embala a trilha sonora batiza alguns pratos expedidos pela cozinha. O filé-mignon rolling stones (R$ 69,90) chega grelhado, servido em fatias com molho de gorgonzola, e o sanduíche jimi hendrix (R$ 26,00) é um hambúrguer com queijo cheddar e cebola. Também faz sucesso a batata-doce mönch bier (R$ 20,00), assada e recheada com gorgonzola e bacon. Rua 144, 665, Setor Marista, (62) 3093-8727 (220 lugares). 16h/3h (fecha seg.). Aberto em 2015.

2º lugar: Belgian Dash

O espaço remete a um pub, com luz baixa, sofá, mesas e música com foco em rock, blues e jazz. São 190 rótulos de cervejas disponíveis, sendo 60% nacionais e 40% importadas. Raridades como a Horal’s Oude Geuze, bebida de maturação espontânea da safra de 2013 (R$ 310,00 a garrafa de 750 ml) ou a Gouden Carolus, cerveja belga com notas de café, malte torrado e chocolate com baunilha (R$ 33,00, 330 mililitros), são vendidas na casa. Mas por um valor a partir de R$ 7,00 também é possível provar outras bebidas. No cardápio de petiscos está a porção de filé-mignon ao molho gorgonzola, que chega à mesa guarnecido de uma cesta de pães (R$ 34,90, para duas pessoas). Rua 91, 184, Setor Sul, (62) 3218-6792 (110 lugares). 15h/0h (sex. e sáb. até 1h30; fecha dom.). Aberto em 2006.

3º lugar: Hops Cervejas Especiais

Seja nas mesas na calçada ou no aconchegante ambiente interno, no qual prateleiras com várias garrafas expõem a especialidade da casa, os clientes se acomodam para provar alguns dos 150 rótulos de cerveja disponíveis. Entre os chopes, cuja oferta é rotativa, podem aparecer variedades da Dogma (R$ 18,00), da Hocus Pocus (R$ 18,00) e da Perro Libre (R$ 15,00). No menu de aperitivos, dois pratos se destacam: o hambúrguer artesanal, feito com blend de carne bovina, bacon e um molho à escolha do cliente (R$ 18,90), e a linguiça cuiabana, recheada com queijo provolone (R$ 29,90). Rua 3, 955, Setor Oeste, (62) 3636-5082 (60 lugares). 17h/0h (sáb. a partir das 11h; fecha qua. e dom.). Aberto em 2015.

Antigo Armazém

A casa é adornada por uma porção de objetos antigos, como máquinas registradoras e televisores em preto e branco. A ideia é remeter os clientes às boemias carioca e paulistana de meados do século XX. Os pratos do cardápio foram batizados com nomes de músicos da MPB, caso do caetano veloso (R$ 28,50), um sanduíche que leva alface, tomate, filé-mignon, cebola e mussarela no pão francês. A carta de cervejas lista mais de sessenta opções, a exemplo da Baden Baden Golden Ale, de trigo, canela e frutas vermelhas (R$ 24,50 a garrafa de 600 mililitros) e da Weihenstephaner Weiss (R$ 32,50, 500 mililitros). Rua 83, 337, Setor Sul, (62) 3212-1104 (170 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2012.

Brejaria Terres Biergarten

Os clientes se espalham pelas grandes mesas comunitárias, dispostas a céu aberto, como nos Biergärten alemães. Diariamente, vinte torneiras de diferentes tipos de chope estão disponíveis. O preço mínimo é de R$ 8,00 o copo de 300 mililitros, como no caso do Pura Prosa, que, apesar de ter nome bem goiano, é produzido em Curitiba. Focado

em petiscos, o menu lista sugestões como os chips de batata doce com lemon pepper (R$ 10,00, para duas pessoas) e o steak tartare, servido com salada de rúcula e torradinhas (R$ 20,00, para duas pessoas). Rua C-135, esquina com a C-152, 375, quadra 291, Jardim América, (62) 3991-8019 (144 lugares). 17h/22h30 (qua. e qui.) (sex. até 23h30; sáb. 14h/23h30; dom. 14h/19h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017.

DRINQUES

Moony: Food, Drinks & Style

Os grafites nos muros de tijolo remetem ao estilo industrial e urbano. É nesse ambiente que o público se acomoda e aproveita para pedir uma das vinte cervejas especiais da carta, como a Colombina Gynhattan (R$ 26,50 a garrafa) ou um dos drinques. O the marcos (R$ 26,50), composto de gim, xarope de gengibre, mexerica, limão-siciliano e Angostura, é uma homenagem ao bartender que o criou. Para comer, há burrata ladeada por tostada síria ao pesto, abobrinha marinada, mussarela de búfala, presunto de Parma, tomate confit e castanha tostada (R$ 43,50) e bife ancho de gado da raça angus com chimichurri e risoto de dois queijos mais vinho tinto (R$ 55,00). Alameda Ricardo Paranhos, 928, Setor Marista, (62) 3624-9329 (150 lugares). 11h30/15h e 18h30/23h30 (sex. até 2h, sáb. 12h/16h30 e 18h30/2h; dom. 12h/16h30 e 18h30/ 23h; seg. 11h30/15h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Weón Bar

No ambiente de pegada moderninha, com luzes de filete, balcão e muito cinza, são servidos petiscos assinados pelo chef goiano Ian Baiocchi. As croquetas de jamón (R$ 22,00, oito unidades) vão bem com o drinque brazilian mule (R$ 20,00), que reúne cachaça Fiu-Fiu nos sabores acerola e tangerina, limão, suco de laranja, xarope de hibisco e espuma de acerola com manjericão. Na seleção açucarada, a torrija consiste em um tipo de rabanada com sorvete de

nozes e farofa de amêndoas (R$ 20,00). Rua 145, 90, Setor Marista, (62) 3945-0025. 95 lugares. 19h/2h (dom. até 1h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017.