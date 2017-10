Os melhores endereços gastronômicos de Goiânia

Pela 12ª vez, VEJA COMER & BEBER chega a Goiânia. Com 200 estabelecimentos, o guia, aqui na versão online, mapeia o que existe de melhor na capital goiana quando o assunto gastronomia. E, como fazemos desde a primeira edição, reunimos um respeitável time de personalidades, boas de copo e de garfo, para nos ajudar a eleger a partir deste seleto e saboroso roteiro os campeões em 21 categorias — do melhor café ao bar revelação da temporada, incluindo o sempre aguardado prêmio de chef do ano e o de melhor restaurante da capital.

Este ano, acontece o primeiro festival gastronômico Menu VEJA Comer & Beber Santander. Entre 4 de novembro e 3 de dezembro, 26 endereços, entre eles restaurantes premiados nesta edição, vão oferecer uma refeição completa, com entrada, prato principal e sobremesa, a um preço fechado e acessível. Confira a lista dos participantes aqui.

Abaixo, descubra os campeões e conheça nosso júri:

COMIDINHAS

Café – Ateliê do Grão

Hambúrguer – Studio Burger

Pamonha – Frutos da Terra

Sorvete – Crema & Cioccolato

Novidade do Ano – Poke Honolulu

BARES

Boteco – Botequim Mercatto

Jantinha – Celsin & Cia

Carta de Cervejas – Mönch Bier Pub

Música Ao Vivo – Bolshoi Pub

Para Agitar – Botequim Mercatto

Bar Revelação – Hermeto Bar

RESTAURANTES

Chef do ano – Ian Baiocchi (Íz Restaurante e 1929 Trattoria Moderna)

Melhor da Cidade – Íz Restaurante

Brasileiro/Regional – Chão Nativo

Carne – Armazém do Churrasqueiro

Cozinha de Peixes e Frutos do Mar – Coco Bambu

Italiano – 1929 Trattoria Moderna

Oriental – Himitsu Culinária Japonesa e Contemporânea

Pizzaria – Pitigliano

Variado/Contemporâneo – Íz Restaurante

Restaurante Revelação – Viela Gastronômica

Leia abaixo tudo sobre como funcionou o nosso júri: