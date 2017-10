Os melhores endereços gastronômicos de Curitiba

A 17ª edição do especial VEJA COMER & BEBER Curitiba chega com 310 estabelecimentos, entre restaurantes bares e endereços de comidinhas. A criteriosa lista abrange não apenas casas clássicas, cuja cozinha expede receitas que estão na memória gustativa dos curitibanos há décadas, mas também novidades que abriram as portas recentemente e já conquistaram o paladar sempre exigente dos moradores.

Como fazemos desde a primeira edição, reunimos um respeitável time de personalidades, boas de copo e de garfo, para nos ajudar a eleger a partir deste seleto e saboroso roteiro os campeões em vinte categorias — do melhor café ao bar revelação da temporada, incluindo o sempre aguardado prêmio de chef do ano e o de melhor restaurante da capital. Confira abaixo os campeões e conheça nosso júri:

COMIDINHAS

Café – Café Arte & Letra

Doceria – Caramelodrama

Hambúrguer – O Barba Hamburgueria

Padaria – Pão Prosa

Sorvete – Freddo Gelateria

BARES

Boteco – BarBaran

Cozinha de Bar – Don Max

Carta de Cervejas – HoP’n Roll Brewpub

Carta de Drinques – Officina Restô Bar

Música ao Vivo – Dizzy Café Concerto

Revelação – Ginger Bar

RESTAURANTES

Chef do Ano – Lênin Palhano (Nomade)

O Melhor da Cidade – Quintana Café e Gastronomia

Carne – Badida Carnes Nobres

Francês – L’Épicerie

Italiano – Barolo Trattoria

Oriental – Swadisht

Pizzaria – Avenida Paulista Pizzeria

Variado Contemporêneo – Manu

Restaurante Revelação – Artè

Leia abaixo tudo sobre como funcionou o nosso júri: