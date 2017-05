Os melhores endereços gastronômicos de Cuiabá

Entre os meses de março e maio de 2017, a equipe gastronômica de VEJA COMER & BEBER mapeou, pela primeira vez, o cenário gastronômico de Cuiabá e, com a ajuda de um júri local, elegeu os melhores endereços de comidinhas, bares e restaurantes em dezesseis categorias. Os campeões das categorias de comidinhas, bares e restaurantes foram conhecidos no dia 27 de maio, em evento realizado no Espaço Solari.

Confira abaixo os campeões eleitos pelo júri de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentado pelo Santander:

COMIDINHAS

Bolinho de arroz – Eulália e Família

Doceria – Baba de Moça

Hambúrguer – Cozinha dos Fundos

Padaria – Bakehouse 44

BARES

Cozinha de bar – Ditado Popular

Espetaria – Chuvisco

Happy Hour – Ditado Popular

Música ao vivo – Mundaréo

RESTAURANTES

Chef do ano – Ariani Malouf (Mahalo)

Carne – Meat’s Grill

Cozinha regional – Regionalíssimo

Japonês – Haru Cozinha Oriental

Peixaria – Lélis Peixaria

Pizzaria – Gato Mia

Melhor de Cuiabá – Mahalo

Melhor da Chapada dos Guimarães – Atmã

Leia abaixo tudo sobre a votação e conheça o nosso júri: