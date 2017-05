Os melhores botecos de Cuiabá

Confira oito bons destinos para botecar na cidade de acordo com a edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentado pelo Santander lançada em maio/2017:

Bar do Bigode

O QG do bloco carnavalesco deu origem ao bar, que funciona em um casarão histórico e está entre os mais frequentados da Praça da Mandioca. O público descolado, que vai dos 18 aos 35 anos, é atraído pela programação de música ao vivo de quarta a domingo. Bandas locais de reggae, samba e rock e duplas sertanejas costumam animar as noites regadas a litrões de Brahma (R$ 10,00). As opções de petiscos, que são preparados na cozinha compartilhada com outros bares do reduto boêmio, incluem porções de bolinho de mandioca com carne-seca (R$ 20,00, com dez unidades) e batata frita com cheddar e bacon (R$ 25,00). Rua Ricardo Franco, Praça da Mandioca, 65-3653-2908, 2129-7742 (150 lugares). 18h/4h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2015.

Bar do Edgar

O ambiente embalado por pop rock pouco lembra a época da inauguração da casa, mas uma coisa não mudou: o pastel, especialmente o de carne com queijo (R$ 37,00, com doze unidades), é feito da mesma forma há mais de quatro décadas pela proprietária, dona Nilce, a partir de uma receita que herdou da sua avó. Também vem de longa data o drinque cuiabanês, criado por indicação de antigos frequentadores. A bebida mistura guaraná de ralar, pinga e mais duas frutas cítricas à escolha (R$ 16,00). Rua Traçaia, 280, Jardim Primavera, 65-3321-2437. (450 pessoas). 17h/0h30 (sex. até 2h; sáb. 11h30/0h; fecha dom. e seg.). Aberto em 1973.

Bar do Jarbas

O bar ficou em segundo lugar nas categorias cozinha de bar, happy hour e música ao vivo segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. De fato, a diversão ali atende a todos os gostos, a começar pela programação musical bem variada. Nas quartas-feiras, o sertanejo ganha espaço, enquanto o pop rock agita as noites de quinta. A happy hour da sexta tem repertório de reggae e sertanejo. Uma roda de samba faz presença aos sábados. Para beliscar, a cozinha despacha porções de bolinho de abóbora com carne-seca (R$ 32,00, doze unidades) e de pastel cuiabano, com carne, batata, ovo, azeitona e cheiro verde no recheio (R$ 33,00, quinze unidades). Opção mais reforçada, o revirado cuiabano chega com arroz branco, ovo frito e farofa (R$ 30,00). Da carta etílica, quem prefere os bebericos clássicos fica entre a caipirinha de limão (R$ 13,00) e cerveja Original (R$ 10,50, 600 mililitros). Rua Desembargador Alírio Figueiredo, 190, Dom Aquino. 65-99969-7973. 18h/0h (qui. e sex. até 1h; sáb. 15h/23h). Aberto em 2012.

Bar do Jorge

O bar simples e familiar, que começou como uma mercearia, costuma atrair clientes de todos os cantos da cidade para suas mesinhas montadas na calçada. A cerveja, sempre geladíssima. Para acompanhar pedidas como a Brahma (R$ 8,00, 600 mililitros), dona Inês, mulher do proprietário Jorge Conceição, prepara receitas como a porção de carne de sol servida com cubos de mandioca frita (R$ 30,00) e o bolinho de carne (R$ 4,00), que foi o primeiro petisco ser vendido no estabelecimento. Curiosidade: o bar também é conhecido como Cabeça de Boi. Segundo Jorge, o vizinho ao lado tinha na frente de casa uma placa em que anunciava a venda da iguaria, daí a associação dos clientes. Rua General Teófilo Ribeiro de Arruda, 102, Duque de Caxias (160 lugares).17h/22h30 (fecha seg. sáb. e dom.). Aberto em 2004.

Copo Sujo

Fundado em Pontes e Lacerda, no interior de Mato Grosso, o boteco se mudou para Cuiabá há 25 anos. Próximo a faculdades, atrai o público jovem pela cerveja gelada (Original; R$ 10,90) e espetinhos a preços mais em conta. Acompanhada de mandioca cozida, a opção simples do espeto de carne custa R$ 7,90. Na versão completa, com farofa, vinagrete e arroz, o espeto de picanha sai a R$ 21,90. Às segundas e terças, o endereço oferece rodízio de espetos por R$ 24,90; às quartas e quintas, entra em cena o rodízio de petiscos, pelo mesmo preço. Aos sábados, tem feijoada com música ao vivo (R$ 26,90).Avenida Governador José Fragelli, 423, Jardim Paulista, 65-2127–3083 (250 lugares). 16h/0h (sáb. 11h/22h; fecha dom.). Aberto em 1992.

Ditado Popular

Se depender da programação da casa, cujo salão se distribui confortavelmente em uma das esquinas da Praça Popular, segunda-feira já é dia de happy hour. Terça também. Nesses dois dias, o movimento começa tímido mas logo ganha ares de sexta à noite: antes das 21h, quase todas as mesas estão ocupadas. Grande parte da clientela procura o afamado rodízio de petiscos, servido das 18h às 23h a um preço fixo (R$ 28,90). Nesse período, garçons circulam carregando travessas e bandejas com mais de sessenta receitas, das regionais, como a ventrecha de pacu frita, aos clássicos botequeiros, caso do bolinho de bacalhau e da mandioca frita. Também fazem o sucesso a costelinha ao molho barbecue, o contrafilé na cerveja e a picanha assada. Acompanham os pratos o chope Brahma em caneca congelada (R$ 8,90) e a cerveja Original (R$ 12,50, 600 mililitros). Conforme a semana avança, outras promoções aparecem para atrair o público: às quartas, por exemplo, cervejas e drinques são servidos em dobro entre 18h e 20h e, aos domingos, mulheres pedem um drinque e ganham outro até as 21h. Porções como o porco atropelado, à milanesa e servido na tábua com limão (R$ 39,90, para dois), e o combo ditado, que reúne pintado, frango, mandioca, batata e anéis de cebola empanados (R$ 62,90, para seis) compõem o cardápio de comes, eleito o melhor entre os bares da cidade pelo júri. A trilha sonora, eclética, inclui música ao vivo todos os dias, da voz e violão, às segundas, à apresentação de um DJ, aos domingos. O couvert artístico, de R$ 6,00 a R$ 10,00, varia de acordo com o número de atrações – às sextas e sábados, pode chegar a três. De acordo com o júri de VEJA COMER & COBER CUIABÁ 2017/2018, o Ditado Popular tem a melhor cozinha de bar e também promove a melhor happy hour da cidade. Rua Senador Vilas Boas, 86, Praça Popular, Popular, 65-4141-3655 (300 lugares). 17h/2h (sex. e sáb. até 4h, dom. até 1h). Aberto em 2009.

Essência Cuiabana

O bar ficou em terceiro lugar na categoria cozinha de bar segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. A essência cuiabana do nome faz parte do ambiente, que lembra as antigas casas cuiabanas na fachada, nas namoradeiras e nas toalhas de chita sobre as mesas. O melhor, contudo, vem da cozinha, onde são preparados os mais de trinta itens do rodízio servido terça a quinta-feira por R$ 25,00. De sexta em diante, quando o número de opções é maior, o preço sobe para R$ 32,00 e inclui petiscos como o bolinho de frango com pequi. A música ao vivo vai do samba ao pop rock. Para quem quer fugir da tradicional cerveja, prove a piña colada (rum, suco de abacaxi e leite de coco) servida no abacaxi por R$ 26,90. Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 278 B, Duque de Caxias II, 65-3027-6627 (160 lugares). 17h/1h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 2015.

Fundo de Quintal

Uma porta estreita dá acesso ao acolhedor quintal da casa de Nilzes Herane, que tem árvores e é decorado com móveis garimpados nas coisas da família. Discos de vinil de clássicos da MPB e samba rolam noite adentro. No cardápio, encontram-se petiscos e pratos da culinária regional, como o croquete de mandioca de carne e de queijo (R$ 34,00, com dez unidades) e a porção de banana verde frita (R$ 18,00). O revirado de carne picadinha completo (R$ 56,00, para duas pessoas) é servido na panela de ferro e acompanha arroz, ovo frito e banana madura frita. Avenida São Sebastião, 2085, 3359-6810, Quilombo (100 lugares). 18h/0h (fecha dom). Aberto em 2005.