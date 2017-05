Os melhores bares de música ao vivo em Cuiabá

Confira cinco bares e três pubs que capricham na programação musical e fazem parte da edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentado pelo Santander lançada em maio/2017:

Bar do Jarbas

O bar ficou em segundo lugar nas categorias de melhor música ao vivo, melhor cozinha de bar e melhor happy hour segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. De fato, a diversão ali atente a todos os gostos, a começar pela programação musical bem variada. Nas quartas-feiras, o sertanejo ganha espaço, enquanto o pop rock agita as noites de quinta. A happy hour da sexta tem repertório de reggae e sertanejo. Uma roda de samba faz presença aos sábados. Para beliscar, a cozinha despacha porções de bolinho de abóbora com carne-seca (R$ 32,00, doze unidades) e de pastel cuiabano, com carne, batata, ovo, azeitona e cheiro verde no recheio (R$ 33,00, quinze unidades). Opção mais reforçada, o revirado cuiabano chega com arroz branco, ovo frito e farofa (R$ 30,00). Da carta etílica, quem prefere os bebericos clássicos fica entre a caipirinha de limão (R$ 13,00) e cerveja Original (R$ 10,50, 600 mililitros). Rua Desembargador Alírio Figueiredo, 190, Dom Aquino. 65-99969-7973. 18h/0h (qui. e sex. até 1h; sáb. 15h/23h). Aberto em 2012.

Casarão do Boa

Ocupa um espaço arejado, com área verde, e tem a programação musical como um importante atrativo. Às quintas-feiras é fácil encontrar um repertório de MPB; na sexta, o forró e reggae tomam conta. Aos domingos, artistas locais levam seus trabalhos para expor e no sábado a feijoada em bufê (R$ 25,00 por pessoa com direito a uma dose de caipirinha) é embalada por samba de raiz. A porção de carne cozida com mandioca (R$ 29,90) é novidade. Pode fazer par com a caipirinha de caju (R$ 8,00), com fruta tirada do cajueiro da propriedade, ou com a long neck de Stella Artois (R$ 6,00). Rua Treze, 364, Praça Nazir Bucair, Boa Esperança. 65-98118-3269. 16h/2h (sáb. a partir das 11h; sáb. e dom. até 5h; fecha seg).

Clube de Esquina

O bar ficou em terceiro lugar na eleição de melhor música ao vivo segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. De novatos a bandas conhecidas nacionalmente, como a Vanguart, todos encontram espaço no palco da casa comandada por Zé Ricardo Barros. Às quintas, o bar recebe um público bem variado, atraído por flashbacks que vão do iê-iê-iê à música brega. Às sextas, tem samba e aos sábados, quando a faixa etária fica acima dos 30, a programação privilegia clássicos do rock (couvert artístico: R$ 10,00 a R$ 15,00). Para refrescar, o público pede cervejas como a Original (R$ 12,00, 600 mililitros). Entre os petiscos, o bolinho de aipim com carne-seca sal a R$ 29,00 a porção. Rua Marechal Floriano Peixoto, 244, centro, 65-3623-3856 (160 lugares). 18h/1h (sex. e sáb. até 3h; fecha seg. e ter.) Aberto em 2005.

Mundaréo (campeão da categoria)

Basta olhar com atenção para perceber que o prédio onde o bar funciona já foi uma charmosa residência. A divisão de cômodos foi preservada, assim como as portas azuis em arco que se abrem para o avarandado. Ali, onde ficam distribuídas as mesas, também rola a programação musical, eleita a melhor da cidade pelo júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. Muitos detalhes na decoração, como luminárias, o teto de juta e o espelho feito a partir de uma antiga janela, foram produzidos pelos proprietários, Adston Arantes, o Júnior, e Marcos César Monterozorio. “Investimos tudo no bar, reformamos e tivemos que juntar dinheiro por um ano para abrir. Isso acabou deixando tudo mais autêntico”, diz Júnior, que conheceu o sócio quando os dois viviam no Japão. Eles inseriram música ao vivo na programação, ainda que só às sextas e sábados, assim que inauguraram. Poucos meses depois, já havia som todos os dias – às terças, quartas e domingos, começa a partir das 20h; de quinta a sábado, das 21h (o couvert artístico custa R$ 8,00). A agenda varia da MPB voz e violão ao rock nacional e internacional, passando pelo pop rock, mas sem espaço para o sertanejo. Afora o sucesso musical, os donos também se orgulham do cardápio, cujo carro-chefe é o poutini de amo. Inspirado em um prato canadense, reúne batata frita, requeijão, cubos de filé-mignon e bacon (R$ 40,00, para dois). Carnes defumadas na casa, como o joelho de porco marinado em cerveja e alecrim com batata frita e geleia de pimenta artesanal (R$ 55,00, para dois), também são boa companhia para a cervejas 1500 Puro Malte (R$ 8,50) e Heineken (R$ 11,00). Rua Doutor Lima Avelino, 192, Jardim Primavera, 65-3365-5143 (200 lugares). 17h30/1h (qui. a sáb. até 2h; fecha seg.). Aberto em 2013.

Salomé Bar

As mais de 250 cachaças disponíveis na carta ajudam a compor a decoração do boteco, que também vende cervejas artesanais. O ambiente é dos mais animados, com música ao vivo todos os dias, que se alterna entre a MPB, samba e sertanejo. Como petisco, a sugestão é a porção de palmito em lascas. Dentre as variações de cobertura, a carne de sol com catupiry (R$ 44,90) é a mais pedida. Na happy hour de segunda a sábado, entre 17h e 21h, tem chope Brahma (R$ 3,40, 200 mililitros) e as cervejas de 600 mililitros, Original e Serra Malte (R$ 8,99). Depois deste horário custam R$ 7,40 e R$ 11,80, respectivamente. Aos sábados, serve feijoada a R$ 29,90 por pessoa. Rua Senador Vilas Boas, 186, Praça Popular, Goiabeiras (350 lugares). 17h/01h (sex. até 3h; sáb. 11h30/3h; dom. 17/0h. Aberto em 2015.

PUBS

Hookerz

Paredes com cartazes de filmes, banheiros cobertos com HQs e uma boneca inflável (Nattasha Nice) como promoter. Eis alguns elementos que ajudam a construir a identidade irreverente do endereço, frequentado por um público jovem. Com sessenta rótulos, a carta de cervejas artesanais inclui a mato-grossense Belgian Mango (R$ 20,90), que é uma strong golden ale da cervejaria Kess Bier, e a San Diego (R$ 34,90), uma american pale ale produzida pela Baco, de Santa Catarina. Outros atrativos etílicos são os drinques, entre eles o que mistura vodca, gin, rum, curaçau blue e suco de limão (R$ 24,90) e a promoção de double chope de terça a quinta-feira, das 18h à 0h. Nestes dias, quem pede uma caneca de 340 mililitros da bebida, que custa R$ 5,45, ganha outra na faixa. A lista de petisco inclui porções de minihamburguer (R$ 36,90, com oito unidades), de batata frita com cheddar (R$ 29,90) e onions rings (R$ 26,90). Avenida Filinto Müller, 1398, Quilombo, 65-3052-5387. 18h/2h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2012.

Malcom

Trinta e seis contâineres foram usados para construir o pub – não por acaso, o nome do lugar rende uma homenagem ao americano Malcom McLean, que inventou esse tipo de caixa para transporte portuário na década de 40. Embalado por rock’n’roll ao vivo, o espaço serve drinques como o maracujack, combinação de maracujá com uísque Jack Daniel’s (R$ 28,90). Na lista dos comes, o barba ruiva consiste em minipão francês recheado de costela bovina marinada na cerveja com queijo (R$ 30,90, com oito unidades). O valor de entrada no espaço custa entre R$ 12,00 e R$ 20,00. Anexo ao pub, foi inaugurado em janeiro de 2017o espaço Club, voltado à música eletrônica. Avenida Miguel Sutil, 10240, 65-98116-8320 (480 pessoas). 19h30/4h30 (fecha seg. ter. e dom.). Aberto em 2014.

Valley Pub

Há cinco anos no mercado cuiabano, o lugar se consolidou como a melhor casa sertaneja da cidade. Chapéus de caubói pendurados no teto e móveis antigos compõem a decoração. Ao mesmo tempo, cortinas vermelhas e lustres dão o tom burlesco da balada. Enquanto curte os shows, o público costuma dividir garrafas de uísque como o Chivas Regal 12 anos, que sai por R$ 340,00 ou pedir doses individuais da bebida (R$ 18,00 e R$ 23,00). Para aplacar a fome, consta no enxuto cardápio um combinado com oito minihambúrgueres com batata frita (R$ 32,90) e a tábua de frios (R$ 36,50). O lugar aceita reserva para camarotes e cobra entrada (o valor muda de acordo com o dia e a atração). Avenida Isaac Póvoas, 1157, Goiabeiras, 65-99964-5719 (500 pessoas). 22h/6h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2012.