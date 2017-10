Os melhores bares com música ao vivo em Curitiba

O roteiro a seguir, com treze estabelecimentos, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER CURITIBA 2017/2018:

Dizzy Café Concerto: eleito o melhor bar com música ao vivo pelo júri

Um piano de cauda disposto no meio de um dos ambientes deixa claro que aqui a música tem papel de destaque. Comandado pelo pianista de jazz Jeff Sabbag, que volta e meia não resiste a dar uma canja, o lugar é destinado a apresentações de música brasileira, blues e do gênero do trompetista Dizzy Gillespie, homenageado no nome da casa. Os shows começam por volta das 21h ou 22h e avançam noite adentro (os ingressos oscilam entre R$ 15,00 e R$ 25,00). Embora ocupe um enorme casarão, o estabelecimento não dispõe de muitos assentos próximos aos artistas. Por isso, convém chegar cedo. Em geral formada por quarentões, a clientela costuma apreciar a programação musical empunhando taças de vinho como o argentino Finca la Linda Malbec (R$ 115,00 a garrafa) ou drinques conhecidos, a exemplo do aperol spritz (R$ 25,00) e do new york sour (R$ 26,00). Da carta de cervejas, têm boa saída a india pale ale da marca curitibana Maniacs (R$ 11,00, com 300 mililitros) e a premium american lager ExtraViva, da Coruja (R$ 40,00, com 1 litro), produzida em Forquilhinha (SC). A seção de comes lista pratos afinados como o hambúrguer mississipi, que leva queijo brie, bacon e molho à base de bourbon de New Orleans (R$ 29,90), e o risoto de tomate seco, cogumelo-de-paris e rúcula (R$ 37,00), que foi batizado com o primeiro nome do jazzista Thelonious Monk. Rua Treze de Maio, 894, centro, (41) 3527-5060 (180 lugares). 19h/2h (fecha seg. e dom.). Aberto em 2014.

2º lugar: 92 Graus

Do metal ao rock de garagem, passando por grunge, industrial e indie, o conteúdo roqueiro define o perfil desta casa. Cervejas artesanais curitibanas dão conta da sede em versões de 400 mililitros, caso da APA Fortuna Hey, Hop e da india pale lager Pilz my Balls, da Swamp (R$ 14,00 cada uma). Para manter o equilíbrio, comem-se coxinha de catupiry ou de cheddar, quibe (R$ 6,00 cada um) e pipoca (R$ 5,00 o pacote). Avenida Manoel Ribas, 108, São Francisco, (41) 99919-1492 (200 lugares). 20h/4h (dom. 18h/22h; fecha seg. a qua.). Aberto em 1991.

3º lugar: Jokers

Às terças, ouve-se música celta. Nos outros dias, predominam as apresentações de rock, blues e jazz. Para forrar o estômago, a porção peixe à romana reúne tiras de tilápia empanadas em parmesão que podem ser mergulhadas no molho tártaro (R$ 36,00, para duas pessoas). Disputam a preferência, entre as bebidas, a long neck da Lobisomen, uma stout da cervejaria Wensky (R$ 20,00), e o chope IPA da Diabólica, derramado em copo de 500 mililitros (R$ 15,00). Rua São Francisco, 164, centro, (41) 3013-5164 (800 lugares). 11h/1h (seg. 11h/15h; sáb. 11h/20h; fecha dom.). Aberto em 2001. Aqui tem iFood.

(+55)

A programação vai do reggaeton ao eletrônico. Circulam taças e copos de drinques como o bramble, que mistura gim com amora e limão-siciliano (R$ 25,00), e o old fashioned, de feitio mais clássico, à base de uísque e bitter (R$ 28,00). Para dividir, a garrafa de cerveja Patagônia Weisse (R$ 15,00) vai bem com as tiras de frango crocantes, ao molho barbecue e maionese (R$ 37,00). Avenida Vicente Machado, 866, Batel, (41) 3322-0900 (859 lugares). 18h/4h (sáb. abre às 19h; dom. abre às 17h; fecha seg.). Aberto em 2013.

Bar Ornitorrinco

A agenda musical acolhe novos grupos da cena curitibana que, às quintas, tocam rock de vanguarda ou novidades da MPB. Essa última reina também às sextas. Aos sábados, os ritmos mais dançantes atribuem à noite uma atmosfera de balada. Campeão de audiência, o bolinho assado kung-fu, de pernil e carne bovina, tem crosta de gergelim e molho de limão e shoyu (R$ 23,00, oito unidades) e faz bom par com o chope Gauden Bier nas versões pilsen (R$ 8,00) e pale ale (R$ 10,00). Rua Benjamin Constant, 400, centro, (41) 3121-2334 (70 lugares). 18h/0h (sex. até 1h; sáb. até 1h30; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.

Bardo Tatára

As noites de quinta são dedicadas ao jazz e às sextas e aos sábados a programação vai do reggae à MPB. Entre as porções para dividir, costumam ser escolhidos os pastéis de carne e de provolone com alho-poró (R$ 24,50, sete unidades). Ladeiam os pedidos a batida de leite condensado, creme de leite, vodca e leite de coco (R$ 11,00) e a cerveja Heineken (R$ 12,00). Avenida dos Estados, 810, Água Verde, (41) 33293542 (180 lugares). 20h/4h (fecha ter., qua. e dom.). Aberto em 2004.

Beto Batata Barigui

Pop, blues, rock, MPB e samba misturam-se ao longo da semana nesta casa, que reserva o pop rock para as sextas. São queridos do público os drinques maktub (R$ 17,90) e pensador flamejante (R$ 13,75). O primeiro reúne vodca, espumante, suco de uva e leite condensado. O segundo, licores de pêssego, Cointreau e Amarula (R$ 13,75). Para comer, a batata suíça de camarão com catupiry sai por R$ 49,90. Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, ParkShopping Barigui, Ecoville, (41) 3317-6969 (200 lugares). 11h/23h. Aberto em 2003. Aqui tem iFood.

Bossa Bar

Vodca, gelo e energético compõem o drinque mais bebido da carta, o trio elétrico (R$ 19,90). Às sextas, tem samba-rock e funk pop. O Bloco do Bossa se apresenta aos sábados, com dez integrantes e instrumentos. Até lotar, mulheres pagam R$ 20,00 e homens, R$ 30,00. Depois, R$ 25,00 e R$ 35,00. Rua Senador Xavier da Silva, 210, São Francisco, (41) 3528-6467 (500 lugares). 21h/5h (fecha dom. a qui.). Aberto em 2008.

Crossroads

Este tradicional ponto de encontro de roqueiros tem agenda pautada por rock, blues, metal, pop rock, indie rock e folk. Animam a conversa os chopes Heineken (R$ 13,00) e Amstel (R$ 12,00) e coquetéis como o amy winehouse, feito de gim, morango (fruta e licor), hortelã, limão e água com gás (R$ 19,00). A cozinha expede porção de alcatra acebolada com mandioca na manteiga, vinagrete e pão (R$ 35,00). Avenida Iguaçu, 2304, Água Verde, (41) 3243-3711 (470 lugares). 21h/4h (fecha seg., qua. e dom.). Aberto em 1997.

Ponto Final Riad

A rotina mantém-se a mesma desde 1987: o dono, Riad Hassan Bark, faz show de MPB às sextas e aos sábados, enquanto a cozinha expede o tradicional quibe frito (R$ 24,90, dez unidades) e a alcatra acebolada na chapa (R$ 34,90). Agradam ao público fiel as garrafas de Heineken (R$ 14,90) e Amstel (R$ 11,90), que na lista de bebidas se juntam à batida ponto final, feita de licor de menta (R$ 12,90). Rua Portugal, 145, São Francisco, (41) 30240398 (150 lugares). 21h/5h (fecha dom. a qui). Aberto em 1987.

Purple Reis Blues Pub

O estilo musical que empresta seu nome à casa predomina nas noites de quinta a sábado, cedendo lugar para o jazz só aos domingos. Tem torneira fixa o chope IPA curitibano Mutum Cavalo, da cervejaria Ignoru’s (R$ 20,00). Enquanto beberica, o público recorre às fatias quadradas de pizza de fabricação própria coberta de mussarela (R$ 5,00) ou à linguiça blumenau (R$ 10,00). Há um sabor vegano (R$ 5,00). Rua Trajano Reis, 267, São Francisco, (41) 3092-6242 (100 lugares). 18h/23h (qui. e dom. até 0h; sex. e sáb. 19h/2h; fecha seg.). Aberto em 2016.

Santa Marta

A programação musical, que já foi variada, agora se resume ao sertanejo. Para tirarem o vazio do estômago, os fãs do estilo recorrem ao bolinho quiró, de mandioca e carneseca (R$ 35,90, doze unidades), e à chapa santa marta, um combinado de filé-mignon, linguiça, mandioca, legumes e queijo de coalho grelhados e guarnecidos de farofa, pão de alho e chimichurri (R$ 75,90, para até três pessoas). Quem gosta de sangria compartilha a jarra (R$ 49,90 o litro). Rua Bispo São José, 2030, Batel, (41) 3343-2803 (150 lugares). 20h/4h (sáb. 21h/4h; dom. 19h/4h; fecha seg.). Aberto em 2006.

Sheridan’s Irish Pub

Enquanto ouve rock ao vivo, o público aponta no cardápio um dos 35 rótulos de cerveja, entre eles os da long neck Brooklyn (R$ 27,90) e Eisenbahn (R$ 9,90) e a garrafa de 500 mililitros da Erdinger (R$ 29,90). Quem prefere chope tem à escolha o pint inteiro ou a versão míni da Guinness (R$ 32,90 ou R$ 21,90) e da marca da casa (R$ 15,90 e R$ 9,90). O fish and chips alivia a fome de duas pessoas por R$ 52,90. Rua Bispo São José, 2315, Batel, (41) 3343-7779. 19h/0h30 (sex. e sáb. 19h/3h; fecha dom.). Aberto em 2004.