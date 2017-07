Os eternos problemas com a lei de Justin Bieber

“A lei? Ora, a lei…” deve pensar Justin Bieber. No sábado passado, o cantor canadense estava dirigindo por Beverly Hills, na California, quando foi parado por um policial. Não foi especificado se o astro pop estava falando ao telefone ou mandando uma mensagem de texto. O oficial disse ao site de fofocas TMZ que Bieber não deu piti ou fez qualquer tipo de reclamação. Ele aceitou a multa e se desculpou pela infração. Em Los Angeles, a penalidade para esse tipo de infração sai por volta de 320 reais. Um pouco mais caro do que no Brasil, que está em torno de 293 reais. E muito mais barato do que os 20 000 reais que Bieber teve de pagar para as autoridades brasileiras por ter pichado o muro do Hotel Nacional, no Rio de Janeiro, em 2013. O dinheiro de Bieber, aliás, foi repassado para o Instituto Nacional do Câncer.