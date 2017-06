‘Os Dez Mandamentos’ bate 2 milhões de espectadores nos EUA

A novela Os Dez Mandamentos conquistou 2,2 milhões de telespectadores na última segunda-feira nos Estados Unidos. No país, a trama é exibida pelo canal Unimás na faixa das 20h às 21h, e superou em audiência a principal emissora concorrente, a Telemundo, segundo dados do Instituto Nielsen. Escrita por Vivian de Oliveira e com direção de Alexandre Avancini, a novela foi ao ar no Brasil entre março e novembro de 2015 na Rede Record, e rendeu também um filme para o cinema.

Diante do sucesso da novela, dentro e fora do país, a Record anunciou que reprisará Os Dez Mandamentos na faixa das 18h de segunda a sexta-feira, a partir do segundo semestre de 2017.