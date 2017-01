Os barbudos dominaram o Globo de Ouro 2017

1. O ator Casey Affleck chega para o Globo de Ouro 2017, em Los Angeles zoom_out_map 1 /11 O ator Casey Affleck chega para o Globo de Ouro 2017, em Los Angeles (Mike Blake/Reuters)

O Globo de Ouro deu início à temporada de premiações do cinema neste domingo. Mais do que os vencedores da noite, os looks dos famosos ganham mais destaque e comentários. Além da antiga discussão sobre qual o vestido mais bonito e quem escorregou no visual, a cerimônia trouxe a consolidação de uma tendência masculina: as barbas.

Os barbudos bombaram e dominaram o tapete vermelho. Era quase impossível ver um rosto lisinho durante a premiação. Dos vencedores da noite, apenas Hugh Laurie (melhor ator coadjuvante por The Night Manager) e os compositores de La La Land passaram pela navalha antes da festa. Alguns grandes nomes, como Ryan Gosling, Aaron Taylor-Johnson, ou Ryan Reynolds surgiram com barbas tímidas, enquanto Casey Affleck (que levou o troféu de melhor ator dramático no cinema), Chris Pine, Jeffrey Dean Morgan, e Bryan Craston carregavam volumosos pelos faciais. Confira na galeria acima as maiores barbas do Globo de Ouro 2017.