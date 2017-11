Órgão municipal adia decisão sobre Teatro Oficina e Silvio Santos

A decisão do Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo) sobre o conflito de interesses entre Silvio Santos e o Teatro Oficina, que seria tomada na tarde desta segunda-feira, foi adiada para a semana que vem.

O dono do SBT quer erguer torres residenciais em torno do edifício que serve de sede ao grupo de teatro do ator e diretor José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, que luta para levar adiante o projeto da arquiteta Lina Bo Bardi de construir um parque cultural público nas terras.

Silvio Santos quer fazer um empreendimento imobiliário no local desde os anos 1980.