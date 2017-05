Organizador de ‘show bêbado’ de Bruno e Marrone desiste de processo

Depois do pedido de desculpas público do sertanejo Bruno, o Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, organizador da Fenamilho, evento onde o cantor se apresentou visivelmente alcoolizado e deixou de cantar em muitas passagens, para decepção da plateia que usou as redes sociais para protestar, desistiu de processar a dupla Bruno & Marrone. O sindicato apenas enviou uma carta aos sertanejos exprimindo sua consternação pelo ocorrido.

Nesta terça-feira, depois de ser muito criticado no perfil da Fenamilho no Facebook, Bruno usou o Instagram para publicar um vídeo em que pede desculpas e atribui o ocorrido à mistura do álcool, ao qual se diz habituado, a um remédio que estava tomando na ocasião. “Eu tenho 31 anos de dupla com o Marrone e nunca tinha acontecido isso comigo”, diz o músico no vídeo. “Já bebi, já bebi no palco, já coloquei o pessoal para beber comigo. Eu sou muito forte para beber. Só que estou tomando um remédio e, na verdade, eu tomei dois remédios, um na hora em que fui dormir e depois do almoço. E o show foi cedo, então não deu tempo de o remédio sair do organismo. E tomei uns ‘uísque caubói’”, disse, se referindo à modalidade da bebida sem gelo.