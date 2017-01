Ops… Miss Universo mostra ruína na Guatemala para Miss México

Um erro cultural cometido pela produção do Miss Universo deixou irritado o governo da Guatemala. Na hora da apresentação da candidata do México, Kristal Silva, a competição levou ao ar, para todo o mundo, uma imagem do sítio arqueológico maia de Tikal, uma das principais atrações turísticas guatemaltecas. Nesta segunda feira, o Ministério de Cultura Y Desportes encaminhou uma queixa à organização do evento. “Todo mundo pensa que pode usar o patrimônio e as imagens da Guatemala como quiser. Não vamos permitir”, declarou o ministro José Luis Chea Urruela, visivelmente incomodado, em encontro com jornalistas realizado nesta segunda-feira.

Urruela afirmou que, depois de identificar o responsável pelo vídeo, será feita uma denúncia formal por meio do Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural. Ainda segundo o ministro, o governo também solicitará uma explicação da delegação mexicana que participou do Miss Universo. “Tikal é patrimônio nosso”, disse.