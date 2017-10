Ônibus de Paula Fernandes quebra e cantora pede carona no Piauí

Após se apresentar em um festival na noite de sábado 14, Paula Fernandes e sua equipe passaram por um contratempo no trecho da BR-343, próximo ao município de Campo Maior, Norte do Piauí. No caminho para o aeroporto, na capital Teresina, o ônibus em que estavam quebrou.

Sem perder o bom humor, a cantora sertaneja brincou com a situação nas redes socais e postou dois vídeos, feitos em seu celular.



No primeiro, sua equipe aparece empurrando o ônibus e ela comenta o ocorrido. “A situação aqui é complicada. A bateria pifou e a equipe inteira está empurrando para ver se pega no tranco”, disse Paula Fernandes.

Na segunda postagem, Paula aparece pedindo carona no acostamento da rodovia. Na legenda a cantora escreveu “O caminhão parou”, se referindo ao veículo que aparece vindo em direção a ela na imagem.