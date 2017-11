Onde tomar tacacá em Manaus

O roteiro a seguir, com sete estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Manaus 2017/2018:

Point do Tacacá

Há exatos cinquenta anos, Maria Perpétua Alcântara, a Dona Branca, ocupa o mesmo ponto, em uma das esquinas mais movimentadas do centro. A cuia pequena de tacacá sai por R$ 15,00 e a grande, por R$ 17,00. Vatapá e caruru, em porções com arroz (R$ 12,00 cada uma), competem com os croquetes de camarão e de caranguejo (R$ 4,50 cada um). Tapioca de coco e bolo de macaxeira (R$ 4,00 cada fatia) finalizam a refeição. Avenida Ramos Ferreira, s/nº, centro, ☎ 99991-5670. 12h/19h (fecha de seg. a qui.). Aberto em 1967.

Tacacá da Gisela

Servido em cuias (R$ 20,00), o tacacá é preparado com camarões do Ceará e do Maranhão. De abril a dezembro, sempre às quartas, um pequeno palco abriga o Tacacá na Bossa, com apresentações gratuitas de cantores de músicas amazônicas e MPB — nesses dias, assim como nos fins de semana, o proprietário Joaquim Melo vende mais de 150 cuias e também serve açaí gelado (R$ 8,00 o pequeno, R$ 12,00 o grande). Largo São Sebastião, s/nº, centro, ☎ 98801-4901. 16h/22h. Aberto em 2002.

Tacacá da Tia Socorro

Socorro Tapajós dosa os tucupis amargo e doce em sua receita, mas permite ao cliente escolher só um deles. As cuias saem nos tamanhos pequeno (R$ 18,00), médio (R$ 24,00) e grande (R$ 26,00). O prato com vatapá, pirarucu de casaca, farofa de camarão e arroz (R$ 35,00) agora pode ser desmembrado — o pop, a R$ 15,00, traz arroz mais um item à escolha. Em tigela de 250 mililitros, o açaí sai nas versões do Pará (R$ 15,00) e do Amazonas (R$ 8,00). Rua Hazel, 74 (entrada da Colônia Japonesa, pela Avenida das Torres), ☎ 3083-9050 (50 lugares). 16h/22h. Mais dois endereços. Aberto em 2005.

SOPAS

Papa-Sopa

O menu lista 22 variedades. Pedidos triviais, como canja de galinha e sopa de carne com legumes (R$ 13,00 cada porção de 500 mililitros), dividem o menu com receitas mais elaboradas. A sopa de pirarucu frito com tucupi, camarão e jambu vai à mesa com arroz e farinha de Uarini (R$ 20,00). Avenida Tancredo Neves, 1143, Centro Comercial Laranjeiras, Parque Dez de Novembro, ☎ 3086-0510. 18h/0h (fecha dom.). Aberto em 2006.

Sopão do Professor

Walter Nonato empresta seu apelido à casa, que atrai os notívagos de Manaus há exatos 53 anos. São apenas três receitas de sopa no menu — de carne, de mocotó e mista —, todas bem substanciosas, servidas em tigelas de três tamanhos. A pequena sai por R$ 12,00, a média por R$ 14,00 e a grande, por R$ 28,00. Para a sobremesa, musse de maracujá, pudim de leite e bolo de cupuaçu no pote (R$ 5,00 cada um). Avenida Constantino Nery, 1510, São Geraldo, ☎ 3233-3542 (100 lugares). 18h/2h (sex. e sáb. até 5h). Aberto em 1964.

SUCOS

Lanche do Careca Lindo

Getúlio Fernandes de Azevedo, o irreverente proprietário que dá nome à casa, conquista a clientela com sucos fora do comum, servidos em copos de 300 mililitros. Recém-lançado, o de coco espumante (R$ 13,00) leva polpa e água de coco. Laranja, abacaxi e pitaia se misturam no suco dos lindos (R$ 18,00). Quando bate a fome, entra em cena o filé carecão (R$ 28,00), que leva filé-mignon, peito de frango, bacon, salsicha, calabresa, ovo, queijo, presunto, alface e tomate. Rua Visconde de Porto Alegre, 1543-B, ☎ 3308-0420 (70 lugares). 8h/0h (fecha dom); Rua Luiz XVIII, 90, loteamento JB, Novo Friburgo, Parque Dez de Novembro, ☎ 3308-0420 (100 lugares). 17h/2h. Aberto em 2005.

Skina dos Sucos

O suco detox (R$ 10,00), que leva laranja, abacaxi, couve, maçã e hortelã, e a vitamina especial (R$ 9,00), à base de beterraba, banana, cenoura e farinha láctea, são servidos em copões de 600 mililitros. Mesmo tamanho tem o guaraná especial (R$ 13,00), com abacate, amendoim e leite. Aplacar a fome fica a cargo das esfihas de carne (R$ 9,00) e de frango com catupiry (R$ 10,00). Avenida Eduardo Ribeiro, 629, centro, ☎ 3233-1970 (50 lugares). 7h/19h (fecha dom.); Avenida Sete de Setembro, s/nº, centro, ☎ 3233-4449 (50 lugares). 7h/19h (fecha dom.). Aberto em 1989.