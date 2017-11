Onde tomar bons sorvetes em Fortaleza

O roteiro a seguir, com dez endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2017/2018:

Sorveteria Juarez: eleita melhor da categoria pelo júri

Por quase quatro décadas, João Juarez Albuquerque teve a mesma rotina. Pulava da cama às 4 da manhã e rumava para a Ceasa em busca das frutas frescas que usaria no preparo dos gelados de sua sorveteria, a mais conhecida da cidade. Aos 90 anos, esse cearense de Santana do Acaraú já não responde pelo dia a dia da operação, atualmente a cargo do filho Espedito Albuquerque, o único varão de uma safra de nove. Mas volta e meia Juarez dá as caras em uma das quatro unidades da marca, com seu bigodão espesso e óculos de armação grande, para conferir a qualidade do produto que tanto ama — quando isso acontece, invariavelmente é tratado pela clientela como se fosse uma celebridade. Nenhum sorvete contém emulsificantes, corantes nem outros aditivos, conforme se lê na parede da matriz. Dos quase cinquenta sabores, só os de manga, tamarindo e abacaxi são produzidos sem a adição de leite. Tangerina, cajá, tapioca e castanha estão entre as escolhas mais frequentes. Banana caramelada e capim-santo chamam a atenção de paladares ávidos por novidades. Algumas opções são sazonais, caso do sabor de seriguela. Os gelados custam R$ 8,00 (uma bola) ou R$ 11,00 (duas), na casquinha ou no potinho. O copo de água, o único outro item do cardápio, é vendido por R$ 1,00. Avenida Barão de Studart, 2023, Aldeota, ☎ 3244-3848 (25 lugares). 11h/22h; Avenida Engenheiro Santana Júnior, 603, Papicu, ☎ 4101-9122 (15 lugares). 11h/22h. Mais dois endereços. Aberto em 1973.

2º lugar: Gelateria Bellucci

O endereço oferece 25 sabores diariamente, desenvolvidos pelo italiano Andrea Bellucci. Não pode faltar pistache, avelã e romeu e julieta, feito com queijo mascarpone e geleia de goiaba. Veganos e diabéticos encontram opções à base de leite de castanha e xilitol. O copo pequeno, com dois sabores, sai por R$ 12,00. O médio e o grande dão direito a três sabores, por R$ 14,00 e R$ 16,00, respectivamente. Rua Frederico Borges, 624, Meireles, ☎ 3039-7719 (40 lugares). 12h/23h (dom. e qui. até 23h30, sex. e sáb. até 1h). Shopping Iguatemi, ☎ 3038-7719 (8 lugares). 10h/22h (dom. a partir das 12h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

3º lugar: 50 Sabores

A sorveteria deve inaugurar a nona unidade em Fortaleza ainda em 2017. A oferta ultrapassa bastante o nome da marca, atualmente com 152 sabores. Os mais procurados são o de tapioca, o de açaí com leite Ninho e o qualquer coisa, feito com cajá, coco, maracujá e biscoito. Entre as novidades, a cartola homenageia a inauguração de uma filial no Recife e leva banana e canela com base de creme de leite. Um sabor, em uma cesta de 200 gramas ou no copo com um pedaço de casquinha, custa R$ 13,00. Dois sabores saem por R$ 18,00. Avenida Beira-Mar, 2982, Meireles, ☎ 3032-0050 (40 lugares). 10h/0h. Avenida Treze de Maio, 805, Fátima, ☎ 3023-4397 (60 lugares). 9h/22h45. Mais seis unidades. Aberto em 1975.

Dayse Mota Gelato Premium

Entre as 24 receitas de sorvete se destacam brigadeiro de colher e merengue de morango, combinação de suspiro e calda da fruta. Tangerina e maçã verde integram as opções à base de água. Há ainda versões sem açúcar dos gelados de avelã e morango. Para qualquer uma, o copo pequeno (um sabor) sai por R$ 10,00, o médio (dois sabores), por R$ 12,00, e o grande (com até três), por R$ 16,00. Rua Leonardo Mota, 1477, Aldeota, ☎ 3182-3540 (24 lugares). 13h/23h (sex. a dom. até 0h). Shopping Benfica. 10h/22h. Shopping RioMar Kennedy. 10h/22h. Aberto em 2013. Aqui tem iFood.

Gelateria Trevo

São mais de trinta sabores produzidos na casa, além de quarenta complementos para as misturas na pedra gelada, como granulado de chocolate e castanha. Sabores como o avalanche, à base de leite condensado e cereais, e o trevo, de creme italiano branco e trufas de chocolates branco, ao leite e meio amargo, são os mais pedidos. Entre as versões sem açúcar e lactose, há os de morango e de manga. O copo pequeno, com dois sabores e dois complementos, sai por R$ 16,00, enquanto o grande comporta três de cada um (R$ 19,00). Intitulada taça da felicidade, uma das sobremesas reúne 500 gramas de até três sabores de sorvete, chantili, confeitos e calda (R$ 38,50). Avenida Pedro Lazar, 732, Cambeba, ☎ 99794-0219 (70 lugares). 12h/0h. Rua Professor Nogueira, 600, Parquelândia, ☎ 99794-0219 (150 lugares). 12h/0h. Avenida Godofredo Maciel, 3933, loja 8, Maraponga, 99794-0219 (120 lugares). 12h/0h. Aberto em 2014.

Magus

A marca se inspirou no petit gâteau para servir seus 24 sabores de gelado em copos com borda de bolo quente. São oito opções de massa, como brownie, formigueiro e red velvet. Para preenchê-los, os sorvetes mais pedidos são o pérola negra, mistura de leite Ninho, leite condensado e biscoito, e o passione, de chocolate branco, Nutella e doce de leite. Caldas e complementos também estão disponíveis. O pequeno dá direito a um sabor, uma calda e um complemento (R$ 14,00), enquanto o grande recebe dois sabores, dois complementos e uma calda (R$ 22,00). Rua Ana Bilhar, 1121, Meireles, ☎ 4062-8622 (25 lugares). 14h/22h (sex. e sáb. 13h/1h e dom. 13h/23h). Shopping Iguatemi. Não tem telefone. 10h/22h. Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

N2 Ice Cream

Lembrando uma experiência em laboratório, o sorvete é preparado na hora com nitrogênio líquido. O cliente escolhe entre bases líquida, tradicional, chocolate, zero açúcar e vegana, e então um dos dezoito sabores em pó indicados em uma tabela periódica. Entre eles figuram ferrero rocher, torta de limão, pistache e cheesecake. O sorvete resulta da mistura levada à batedeira. Servidas em seringas, as caldas podem ser de leite condensado, morango, doce de leite e chocolate belga. O copo pequeno custa R$15,00 e o médio, R$ 20,00. Shopping RioMar Fortaleza (12 lugares). 10h/22h. Aberto em 2017.

San Paolo Gelato Gourmet

A marca produz 4,5 toneladas de sorvete por semana. São trinta sabores à base de leite, como cappuccino e Kit Kat, e água, como morango, cajá e açaí. Todos podem ser misturados na pedra gelada a cinquenta complementos, entre brigadeiro de colher, confeitos e frutas. O copo de 180 gramas custa R$ 13,00, com até dois sabores, e o de 240 gramas, R$ 15,50, com até três. Rua Ana Bilhar, 1145, Meireles, ☎ 3025-4400 (18 lugares). 12h30/23h (qui. até 0h; sex. e sáb. até 1h). Rua Osvaldo Cruz, 1, Meireles, ☎ 98108-0291 (24 lugares). 12h30/23h (qui. até 0h; sex. e sáb. até 1h). Mais seis endereços. Aberto em 2012. Aqui tem iFood.

Yozenn

São dezesseis sabores de gelados à base de leite e de água. No primeiro grupo fazem sucesso o de Ninho e o chocolate italiano. Já na linha sem lactose destacam-se os de morango e maracujá. Novidade, o sorvete de whey protein com amendoim é parte da linha diet. O copo pequeno dá direito a quatro sabores (R$ 12,00) e o grande, a seis (R$ 16,00). Para acrescentar caldas, frutas e confeitos, o preço varia entre R$ 2,00 e R$ 3,00 por complemento. O copo de smoothie, batido com iogurte e um sabor de sorvete e finalizado com fruta picada, sai por R$ 16,00 (300 mililitros). Shopping Iguatemi, ☎ 98841-7039 (12 lugares). 10h/22h. Shopping RioMar, ☎ 98841-7039. 10h/22h. Mais três unidades. Aberto em 2010.

SUCOS

Real Sucos

Mais de cinquenta opções de suco natural integram o cardápio, entre elas o de morango, tangerina e laranja (R$ 16,00) e o de limão, beterraba e cenoura (R$ 10,00), ambos em copos de 500 mililitros. Para reforçar o lanche, a seção de comidinhas lista o hambúrguer calabresa, com carne bovina, calabresa, alface e tomate (R$ 9,00). Mais substancioso, o sanduíche à moda especial reúne hambúrguer, mussarela, ovo, presunto, bacon, calabresa, alface e tomate (R$ 15,00). Avenida Heráclito Graça, 1709, Aldeota, ☎ 3244-3923 (60 lugares). 8h/2h (sex. e sáb. até 5h; dom. 17h/3h). Aberto em 1983. Aqui tem iFood.