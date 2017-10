Onde tomar bons sorvetes em Curitiba

O roteiro a seguir, com onze estabelecimentos, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER CURITIBA 2017/2018:

Freddo Gelateria: eleita melhor sorveteria pelo júri

Tida como a primeira sorveteria da região a apostar todas as fichas em gelados feitos à moda italiana, a Freddo Gelateria (não confundir com a rede argentina de mesmo nome) segue à frente da concorrência, com oito unidades em Curitiba e mais um troféu conferido pelo júri de VEJA COMER & BEBER — este é o 12º prêmio conquistado pela marca. Com paredes revestidas de ladrilho hidráulico, luminárias de acrílico vermelho e uma varanda ocupada por cinco mesas, a filial na Avenida Sete de Setembro é uma das mais agradáveis. Na vitrine revezam-se 24 dos trinta sabores produzidos e servidos no copinho pequeno (R$ 11,00), médio (R$ 13,00) ou grande (R$ 15,00). Torça para encontrar as versões de cheesecake com cereja silvestre e geleia artesanal de frutas vermelhas e de café mesclado com creme de café crocante e flocos de arroz. Outras boas escolhas são stracciatella, feito com sorvete de nata mais flocos de chocolate e gotas de chocolate com 50% de cacau, e mandorlata com pistacchio, que leva creme de pistache, amêndoa e lâminas dessa última. Fãs de sorbet não resistem ao de manga e ao de limão- siciliano. Para quem gosta de doses extras de chocolate, vale pedir esse sabor em conjunto com o ótimo petit gâteau (R$ 22,00). Avenida Sete de Setembro, 5713, Batel, (41) 3077-1888 (42 lugares). 11h/23h; Park Shopping Barigui (6 lugares). 11h/23h (sáb. 10h/23h; dom. 12h/21h). Mais seis endereços. Aberto em 2002.

2º lugar: A Formiga

Entre os trinta tipos de sorvete de fabricação própria, os sabores de figo, cereja, ameixa e coco disputam a preferência (R$ 5,00 a bola, no copinho ou na casquinha). As coberturas de caramelo, chocolate e chantili também são caseiras. Avenida Iguaçu, 2011, Água Verde, (41) 3242-0563. 10h/19h (seg. 13h/19h). Aberto em 1951.

3º lugar: D’Vicz Gelateria

O cardápio relaciona mais de sessenta tipos de gelado cremoso. Entre as novidades, o de chocolate branco e biscoito Oreo tem um toque de calda de laranja. As porções estão disponíveis nos tamanhos pequeno (um sabor, R$ 11,00; dois, R$ 13,00), médio (dois sabores, R$ 15,00) e grande (três sabores, R$ 22,00). Shopping Estação, (41) 2101-8336 (30 lugares). 10h/22h (sex. e sáb. até 23h); Shopping Palladium. 10h/22h. Aberto em 1985.

Bacio Gelato

Sessenta receitas italianas pouco açucaradas revezam-se nas 24 cubas. Sabores como zabaione, coco queimado e abacaxi com gengibre são servidos em porções de uma (R$ 10,00), duas (R$ 12,50) ou três bolas (R$ 14,00). Rua Carlos de Carvalho, 1166, Batel, (41) 32236423 (22 lugares). 12h/20h (fecha seg.). Aberto em 2013.

Bertoni Gelateria

O proprietário Bira Santos desenvolveu as mais de 300 receitas de gelado ao estilo italiano e sorbet vegano. Abastece as lojas uma produção pautada por ingredientes da estação e da qual se destacam torta de banoffe (nata pura, doce de leite argentino, chocolate 100% cacau e banana) e gorgonzola com nozes e mel. Na casca ou no copo, cada porção custa R$ 10,90. Rua Camões, 515, Alto da Rua XV, (41) 3086-2085 (25 lugares). 12h30/20h; Rua Francisco Alves Guimarães, 149, Cristo Rei, (41) 3018-5389 (30 lugares). 13h30/21h (fecha seg.). Aberto em 2012.

Cold Stone

Em uma mesa resfriada a 9 graus negativos, os atendentes mesclam os ingredientes para formar mais de cinquenta sabores de sorvetes e sobremesas. Uma delas tem o nome de banoffi pie à cold stone. É composta de sorvete de doce de leite com farofa de biscoito de leite, banana in natura e calda cremosa de doce de leite (R$ 26,50, com 260 gramas). Alameda Augusto Stellfeld, 1580, Bigorrilho, (41) 3015-0826 (40 lugares). 11h/22h. Mais dois endereços. Aberto em 2012.

Dagniaux

Na loja de Vincent Alexandre van de Velde são feitos os gelados sem corantes nem conservantes artificiais. Nos sorbets de manga indiana, pera e damasco, predomina o gosto das frutas. Na linha cremosa, o de baunilha de Madagascar tem sabor acentuado. Cada porção, na casquinha ou no copo, custa R$ 7,00. Avenida Vicente Machado, 1997, Batel, (41) 99946-9976 (30 lugares). 12h/19h30 (fecha seg.). Aberto em 2017.

Gelataio

Doze cubas exibem os sorvetes do dia, à base de fruta ou leite. No revezamento de 200 receitas, podem surgir paçoca com doce de leite e chocolate branco mais amêndoa, além dos sorbets de abacaxi com hortelã e tangerina. As porções de uma, duas e três bolas custam, respectivamente, R$ 10,00, R$ 12,00 e R$ 14,00. Rua Paulo Gorski, 1309, Mossunguê, (41) 3011-6881. 10h/22h (dom. 11h/20h). Aberto em 2015.

Gelato Amaroni

Entre os 32 sabores, há alguns sem glúten, lactose e gorduras hidrogenadas. É o caso do sorvete de limão, manjericão e gengibre. Feito de chocolate com 70% de cacau, o chocoblack incorpora geleia de laranja. Nata, geleia de morango e suspiros formam o stupendo. No copo, há dois tamanhos (R$ 12,00 e R$ 15,00). Nas casquinhas artesanais, os preços são R$ 14,00 (um sabor) e R$ 16,00 (dois sabores). Rua General Carneiro, 1491 (anexo ao Mercado Municipal), centro, (41) 3088-2101 (18 lugares). 10h/18h (sáb. e dom. a partir das 10h; dom. até 14h30). Aberto em 2015.

L’Arte di Gelato

O cardápio tem cremosos e sorbets em sabores variados, alguns com quantidade reduzida de açúcar. Podem aparecer na seleção tangerina mais gengibre, blueberry, castanha-de-caju e um toque de canela. Todos são vendidos em três tamanhos (R$ 11,50, R$ 13,00 e R$ 15,00). Rua Prudente de Moraes, 1281, centro, (41) 3016-6007. 12h/18h30. Aberto em 2017.

Sorvetes Gaúcho

Recém-chegado ao menu, o sorvete de tapioca com coco e leite rivaliza com os tradicionais de pistache, hortelã e menta chips. Cada bola é vendida a R$ 3,50. Das receitas sem lactose, são bastante procuradas as de uva e açaí. Há uma seção chamada de light, em que os cremosos à base de leite desnatado são adoçados com aspartame, a partir de R$ 4,50 a bola. Praça do Redentor, 13, São Francisco, (41) 3223-5054 (60 lugares). 12h/19h30. Aberto em 1955.