Onde comer bons hambúrgueres em Salvador

O roteiro a seguir, com onze estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Salvador 2017/2018:

Bravo Burger & Beer: eleito pelo júri como melhor hambúrguer

Depois de se formar no Rio de Janeiro e passar por cozinhas como a do Fasano Al Mare, também na capital fluminense, Rafael Zacarias, ao que tudo indicava, seguiria entre as caçarolas da alta gastronomia. No fim de 2014, porém, a carreira do jovem chef deu uma guinada. Na ocasião, ele vendeu, pela primeira vez, hambúrgueres em uma feira organizada na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. O sucesso durante o evento despertou a veia empreendedora de Zacarias, que, em um intervalo de menos de um ano, deixou de pilotar os fogões do restaurante Pereira e abriu as portas da Bravo Burger & Beer, coincidentemente instalada diante da praça onde tudo começou. Ali, em um espaço de decoração moderninha e com mesas na calçada, o cozinheiro soltou a criatividade para elaborar o cardápio com onze versões de hambúrguer, algumas incrementadas com ingredientes típicos do estado. Uma mistura de quatro cortes bovinos é usada no preparo dos discos de 180 gramas de carne bovina, que saem da chapa para compor receitas como a batizada de formoso (R$ 28,00). Com queijo manteiga grelhado, tomate, rúcula e maionese acrescida de pequenos pedaços de bacon, a sugestão é montada no pão de batata-doce. O lanche mais pedido leva o nome da casa e reúne, dentro do pão australiano, queijo do reino, cebola caramelizada, bacon e maionese temperada com mostarda, ervas, limão e melaço (R$ 31,00). De acento regional, o bode father (R$ 39,00) combina um hambúrguer de 180 gramas de carne de cabrito, requeijão grelhado, picles de pepino, rúcula e maionese com especiarias e hortelã, também no pão de batata-doce. Ketchup de goiabada e barbecue de tamarindo, ambos de produção própria, escoltam os lanches e a porção de batata frita (R$ 8,60). Para bebericar, há cervejas artesanais, entre elas a Mindu IPA (R$ 35,00, 500 mililitros), e milk-shakes, como o que leva café, Nutella e nibs de cacau (R$ 22,00). Na matriz ou no endereço de Alphaville, aberto em janeiro, vale conferir o preço dos combos promocionais, que incluem sanduíche, batata e bebida. Rua das Hortênsias, 478, Pituba. Não tem telefone (25 lugares). 18h/23h (qui. até 23h30; sex. e sáb. até 0h); Avenida Alphaville, 151, Alphaville. Não tem telefone (60 lugares). 18h/23h (qui. até 23h30; sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2015.

2º lugar: Red Burger N Bar

Com pão de batata, maionese de manjericão, rúcula, hambúrguer black angus e tomate confitado, o sanduíche mafioso (R$ 27,00) é um dos mais pedidos. Ele disputa a preferência dos clientes com o red burguer (R$ 24,00), feito com pão de batata, hambúrguer black angus, queijo gouda e molho de fabricação própria à base de alho. O combo traz batata frita e uma bebida: refrigerante (R$ 34,00), cerveja (R$ 36,00) ou suco natural (R$ 37,00). Rua Alexandre Herculano, 45, Pituba, ☎ 3351-0551 (110 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 0h). Aberto em 2016.

3º lugar: Bóris Burguer

O carro-chefe é o hambúrguer de cupim (R$ 27,00), com pão de batata, maionese de bacon, molho de gorgonzola e cebola caramelada na cerveja preta. Outra pedida de sucesso é o de carne-seca, montado no mesmo pão e incrementado com catupiry, banana-da-terra frita, queijo de coalho e couve crispy. No total, são dez tipos de hambúrguer: oito de carne bovina, um de frango e um vegetariano. Para beber, há sete sabores de milk-shake (R$ 18,00, com 450 mililitros) e dezoito rótulos de cerveja artesanal (a partir de R$ 28,00, 600 mililitros). A casa ainda oferece salsichão alemão, de entrada (R$ 28,00, para duas pessoas), e pudim no pote (R$ 12,00) para a sobremesa. Rua das Hortênsias, 966, Pituba, ☎ 3019-0661 (96 lugares). 18h/22h (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2015.

à Burger

Os hambúrgueres são preparados com três cortes bovinos. Há também a opção vegetariana, feita com berinjela e pedaços de shiitake. Entre os sanduíches mais pedidos estão o furacão, que leva pão brioche, queijo de coalho, geleia de pimenta, rúcula e bacon crocante; e o tesão, servido no pão australiano, com gorgonzola, bacon em tiras, rúcula e cebola caramelada. Cada um dos lanches é vendido por R$ 29,00. Para acompanhar, há batata frita (R$ 9,00) e milk-shake de chocolate meio amargo (R$ 19,00, 440 mililitros). Rua Sabino Silva, 767, Jardim Apipema, Ondina, ☎ 3042-

0617 (40 lugares). 17h/22h (qui. até 22h30; sex. e sáb. até 23h; dom.16h/22h30). Aberto em 2017.

Cazolla Gastrô Burguer Beer

Os sanduíches de Carla Marzolla trazem hambúrgueres de 180 gramas feitos com um mix de três cortes de carne e acompanham porção de batata frita ou salada de alface, tomate e vinagre balsâmico. O absurdo (R$ 32,90), líder de pedidos, é montado em pão australiano, com queijo do reino, cebola caramelada, cream cheese e farofa de bacon. O sanduíche harmoniza com a cerveja Austria Hefe Weizen (R$ 24,90, 600 mililitros). Para quem não come carne, a sugestão é o camarão burguer (R$ 39,90), feito com camarão fatiado, maionese verde e salada. Avenida Paulo VI, 1828, Pituba, ☎ 3016-1557 (62 lugares). 11h30/15h e 17h30/22h30 (sex. e sáb. jantar até 23h30; dom. só jantar 17h30/23h). Aberto em 2017.

Cozinha dos Fundos

O BRT, hambúrguer com rúcula e tomate, servido com mussarela, bacon e maionese da casa (R$ 25,00), é um dos mais pedidos entre os quinze sanduíches ofertados no cardápio. Também faz sucesso o french garlic, com alho fatiado frito, manjericão, queijo brie e cream cheese, no pão de batata (R$ 27,00). Para acompanhar, há cervejas especiais, a exemplo dos rótulos da Colorado (R$ 25,00, 600 miilitros). Rua Almirante Carlos Paraguaçu de Sá, 1156, Pituba, ☎ 3359-6561 (120 lugares). 18h/22h30 (sex. e sáb. até 23h). Aberto em 2016.

Jamm Burgers

O campeão de pedidos é o jamm real (R$ 31,90), hambúrguer com maionese defumada, catupiry, queijo do reino, cebola caramelada e bacon. Outra opção que caiu no gosto dos clientes é o shiitake (R$ 31,90), que, além do ingrediente que o batiza, leva queijo meia-cura, cebola caramelada, rúcula e maionese. Todos vão bem com o milk-shake de chocolate meio amargo com cacau em pó e nibs de cacau (R$ 16,90, 400 mililitros). Rua da Paciência, Vila Caramuru, Rio Vermelho, ☎ 2137-9853 (80 lugares). 18h/23h (seg. até 0h; qui. até 2h; sex. até 4h; sáb. 16h/5h; dom. 16h/0h); Avenida Octávio Mangabeira, 11881, Piatã, ☎ 99998-0164 e 98613-9223 (80 lugares). 18h/23h (qui. até 2h; sex. até 3h; sáb. até 4h; dom. 17h/0h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2016.

Madero

Novidade no cardápio, a salada madero veggie (R$ 36,00) traz alface, rúcula, creme de balsâmico, grão-de-bico, azeitona preta, tomate-cereja, amêndoas e queijo de coalho grelhado. Entre os famosos sanduíches da rede, destaca-se o cheeseburger (R$ 38,00), feito com hambúrguer de 180 gramas, pão crocante assado na hora, alface e tomates frescos, cebola assada, queijo cheddar especial e maionese artesanal, acompanhado de batata frita. Para a sobremesa, os clientes pedem o petit gâteau de doce de leite com calda de frutas vermelhas e sorvete de baunilha (R$ 27,00). Shopping Barra, ☎ 3043-2736 (142 lugares). 11h45/15h e 18h/22h30 (sex. sem intervalo até 23h30; sáb. sem intervalo até 0h; dom. e feriados sem intervalo até 22h); Salvador Shopping, ☎ 3017-6322 (92 lugares). 11h45/22h30 (sex. e sáb. até 23h30; dom. e feriados 12h/22h30). Aberto em 2015.

Muu Hamburgueria

Nesta casa, o sanduíche é criado pelo próprio cliente, que escolhe o pão, os recheios, o tipo de hambúrguer e o molho. O valor é fixo: R$ 26,00. Outra opção é provar uma das três receitas sugeridas, como o black power (R$ 26,00), com hambúrguer de carne bovina, queijo brie, cebola caramelada, bacon e molho barbecue, servido no pão australiano. Para beber, faz sucesso o pink lemones (R$ 7,00), suco de limões taiti e siciliano mais framboesa. De milk-shake, há sete versões, incluindo a de Nutella com leite Ninho (R$ 17,00, 380 mililitros). Avenida Paulo VI, 1609, Pituba, ☎ 3017-7710 (50 lugares). 17h40/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2015.

Taurus Burger & Beer

Nesta hamburgueria, as receitas levam apenas produtos artesanais. O hambúrguer com o nome da casa é servido em pão australiano artesanal de milho, carne especial com cortes wagyu, bacon crocante e maionese de ervas (R$ 32,90 o combo com batata frita). Para beber, os clientes preferem o milk-shake de churros (R$ 19,90), com sorvete de doce de leite, e o de chocolate belga (17,90), ambos com 300 mililitros. Alameda Benevento, 584, Pituba. Não tem telefone (78 lugares). 17h/22h30 (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2017.

Xoxo Burguer

O negócio funcionou em uma garagem durante cinco meses, para só depois ocupar uma loja. Hoje, o cardápio traz seis opções de hambúrguer, servidas no pão de batata ou no australiano. O tradicional (R$ 20,00) lidera os pedidos e é preparado com filé bovino, cebola caramelada, crispy de bacon, cream cheese, mussarela, alface-americana e molho barbecue. Receita regional, o sanduíche com carne de sol (R$ 20,00) leva queijo de coalho, melaço de cana, bacon, alface e molho barbecue. A batata frita, servida com maionese de salsa, custa R$ 5,00 (a porção pequena) ou R$ 10,00 (a porção grande). Rua Jiquiriçá, 165, Pernambués, ☎ 99133-6539 (50 lugares). 17h/21h (fecha dom.). Aberto em 2015.