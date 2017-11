Onde comer bons hambúrgueres em Fortaleza

O roteiro a seguir, com dezesseis endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2017/2018:

Porpino Burger: eleito melhor hambúrguer pelo júri

Quem passa diante desta lanchonete pela primeira vez pode achar que se trata de um restaurante requintado, daqueles em que a conta facilmente ultrapassa os três dígitos. Com pé-direito altíssimo, fachada de vidro que vai do chão ao teto e um belo jardim vertical, o enorme salão realmente é pra lá de elegante. No cardápio, contudo, a principal atração são os hambúrgueres, premiados nesta edição de VEJA COMER & BEBER Fortaleza. A cozinha do lugar, filial de uma rede fundada dois anos atrás em Belém (PA) pelos irmãos Vitor e Igor Porpino, prepara apenas cinco versões do sanduíche, todas com um mix de cortes bovinos não revelado e pão de gergelim. Hit da lista, o the american bacon burger leva um disco de 220 gramas de carne, alface-americana, tomate, cebola, picles, queijo prato e bacon (R$ 26,90). Já o blue cheese burger combina 220 gramas de carne, cebola caramelada, gorgonzola e creme feito com esse queijo (R$ 21,90). Ambos vêm guarnecidos de molho barbecue e, com mais R$ 5,90, chegam também com batata frita. O cardápio lista ainda três hot dogs, como o cheese dog (salsicha, salada de repolho, creme de parmesão e crispy onion; R$ 17,90), e um sanduíche vegetariano recheado com queijo empanado, alface-americana, tomate e creme de parmesão (R$ 24,90). De entrada, não há quem resista aos sticks crocantes de mussarela escoltados por creme de gorgonzola e barbecue (R$ 24,90). Entre uma mordida e outra, a maioria da clientela investe em canecas de chope Heineken (R$ 9,90, 500 mililitros) ou em não alcoólicos como a limonada com frutas vermelhas (R$ 8,90). Essa última é servida num daqueles potes de geleia, o mesmo recipiente do tentador milk- shake de cappuccino com doce de leite (R$ 17,90). Avenida Senador Virgílio Távora, 597, Meireles. Não tem telefone (180 lugares). 17h/0h (sex. a dom. até 2h). Aberto em 2016.

2º lugar: Burger Street 1130

A paixão por gastronomia e viagens inspirou os proprietários, os primos André Nasser e Paulo Santos. Como entrada, o menu lista cubos de tapioca e queijo de coalho, servidos com geleia de pimenta (R$ 18,90). Montado no pão preto, o mr. jack burger reúne carne, cheddar com uísque Jack Daniel’s, bacon, cebola e salada (R$ 28,90). Ainda entre os carros-chefes, o blue burger leva gorgonzola, tomate confit e rúcula (R$ 25,90), enquanto no mushroom burger a carne é acompanhada de queijo prato e cogumelos (R$ 29,90). Rua Frei Mansueto, 1130, Varjota, ☎ 3037-0137 (100 lugares). 18h/23h (sex. e sáb até 23h30; fecha seg.). Aberto em 2013. Aqui tem iFood.

3º lugar: El Chancho

Após trabalhar com o chef Alex Atala, em São Paulo, Hugo Rigui montou um trailer e percorreu o Nordeste. Em 2016, resolveu parar e abrir a hamburgueria em Fortaleza. Para iniciar a refeição, ele sugere o porco à passarinho, porção de copa lombo suína frita na manteiga da terra, alho crocante, cebolinha e maionese de cominho (R$ 18,00). A lista de sanduíches contempla o montado na ciabatta com pernil suíno, presunto, mussarela, picles e maionese de alho e limão (R$ 19,00) e o brioche preenchido com 180 gramas de fraldinha, creme de cheddar, picles e tutano de boi (R$ 26,00). Entre as bebidas há refrigerante artesanal de gengibre e limão (R$ 7,00). Rua Leonardo Mota, 1477, Aldeota, ☎ 3062-9702 e 99794-8310 (160 lugares). 12h/23h30 (seg. e ter. a partir de 18h). Aberto em 2014.

Barney’s Burger

Antes de abrir a casa, Marcelo Pimentel testou receitas misturando diferentes temperos e cortes de carne. Para iniciar a refeição, ele sugere a porção de cheese balls, bolinhas de queijo com molho chipotle e bacon (R$ 22,90). Em seguida, podem vir o sanduíche peperone melted, com um disco de 165 gramas de carne, cheddar e peperone (R$ 29,90), e o sweet barbecue, com molho barbecue e onion rings (R$ 27,90). Rua Maria Tomásia, 740, Aldeota, ☎ 3099-3003 (120 lugares). 17h/23h (qui. a sáb. até 0h); Rua Lourival Correia Pinho, 147, Manibura, ☎ 3036-2023 (150 lugares). 17h/23h (qui. a sáb. até 0h); Rua Monsenhor Otávio de Castro, 901, Fátima, ☎ 3093-7774 (60 lugares). 17h/23h (qui. a sáb. até 0h). Aberto em 2011. Aqui tem iFood.

Cora Alimentação Sustentável

O endereço tem pegada saudável e boas opções vegetarianas. Uma delas, o sande do mato, combina pão bola integral, hambúrguer de berinjela, tomate-cereja confitado, cogumelos ao shoyu, molho romesco e couve-manteiga frita (R$ 24,00). Quem não dispensa carne pode solicitar o chilli burguer, montado no pão de batata-doce com disco de carne bovina, mussarela, sour cream, pesto de pimenta, peperone e maionese de cheiro-verde (R$ 25,00). Por fim, cai bem o brownie sem leite, glúten nem açúcar refinado (R$ 12,00). Rua Padre Luís Figueira, 252, Aldeota, ☎ 3119-0252 (30 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Cordel Burger

Assim como o nome da casa, a decoração e o cardápio remetem à cultura regional. Com dois hambúrgueres, o sanduíche esgalamido leva ainda mussarela, Doritos, alface, tomate e molho levemente picante (R$ 23,90). O lampião reúne carne de sol, alface, tomate, queijo de coalho, cebola caramelada e molho da casa, à base de queijo (R$ 19,90). Para acompanhar, a batata frita cordel é finalizada com bacon e cheddar (R$ 11,90). Avenida Viena Weyne, 390, Cambeba, ☎ 3051-1963 (80 lugares). 17h30/23h (fecha ter.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Donadel Burger Shop

Para petiscar, a porção killer fritas consiste em tiras de carne acebolada, batata frita e molho à base de queijo (R$ 20,00). Entre os hambúrgueres, os mais pedidos são o junkie, disco de bife ancho e linguiça toscana coberto por geleia de bacon, queijo prato e molho barbecue caseiro (R$ 25,00), e o fatality, o mesmo tipo de hambúrguer escoltado por mussarela empanada, ketchup caseiro e rúcula (R$ 26,00). A long neck de cerveja Heineken ou Budweiser sai a R$ 7,00. Avenida Rui Barbosa, 1386, Aldeota, ☎ 3110-4232 (160 lugares). 18h/23h30 (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Flank Steak Burger

Uma grelha a gás deixa os discos de carne de 180 gramas com sabor de churrasco. Entre os destaques do menu, o flank gorgonzola envolve hambúrguer, creme do queijo e crispy de macaxeira em pão australiano, enquanto o flank da terra traz carne de sol, queijo de coalho, crispy de cebola-roxa e melado de cana no pão de macaxeira. Mais convencional, o flank clássico intercala hambúrguer, cheddar, molho ranch e alface-americana. Eles custam R$ 24,00 cada um. Rua Professor Dias da Rocha, 823, Meireles, ☎ 3879-1461 (80 lugares). 18h/23h (fecha seg.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Forrados Burger

O endereço fixo nasceu depois do sucesso de uma barraca na praça. Bastante solicitado, o sanduíche mei mei traz maminha, bacon, mussarela, molho pesto, acelga e tomate (R$ 22,90), enquanto o bicho bom reúne carne de sol, queijo de coalho, nata e banana (R$ 23,90). A batata frita, feita sem óleo, sai por R$ 8,90. Rua Alameda dos Bogaris, 34, Cidade 2000, ☎ 98687-6727 (30 lugares). 18h30/22h30 (fecha seg. a qua.). Aberto em 2010.

Hey Joe

A casa, que funcionava como food truck, inaugurou o endereço próprio em 2017. Bandas e DJs embalam o jantar, que pode começar com as chilli fries, batata canoa frita com molho chili, de carne moída, cheddar, sour cream e vinagrete picante (R$ 28,00). Os hambúrgueres crazy pig, com filé suíno ao vinho, vinagrete picante e mussarela no pão de azeite (R$ 24,90), e o saint peter, que leva tempurá de tilápia, mussarela, maionese, alface e tomate no pão integral de cenoura (R$ 24,90), são os mais pedidos. Para beber, o drinque cevilha mistura Campari, licor de pêssego, abacaxi e laranja (R$ 19,90). Rua Norvinda Pires, 32, Aldeota, ☎ 3121-3815 (120 lugares). 18h/0h. Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Meatpacking Burgers

A marca abriu uma nova unidade na Aldeota, com cardápio que destaca os espetinhos. Entre eles estão o de alcatra com queijo de coalho e pimenta (R$ 18,90). Nos dois endereços o menu de hambúrgueres é o mesmo e lista, por exemplo, o crab burguer, feito no pão de brioche com hambúrguer de caranguejo empanado, cream cheese e maionese caseira (R$ 29,90). O tradicional hambúrguer bovino aparece no bbq crispy burger, com cheddar, molho barbecue, cebola crispy, alface e tomate (R$ 29,90). Rua Coronel Jucá, 700, Meireles, ☎ 3025-4422 (120 lugares). 18h/23h; Avenida Santos Dumont, 2035, loja 1, Aldeota, ☎ 3181-4475 (60 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 1h30). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

NBS Burger

No estilo fast-food, a clientela faz o pedido diretamente no caixa. Um dos hambúrgueres mais solicitados, o nbs caramelizado é montado no pão bola com cheddar, cebola caramelada e maionese de alho. Versão suína, o nbs porco reúne carne, queijo de coalho, cebolas crispy e caramelada, molho de barbecue e maionese de alho, no brioche. O preço é o mesmo para os dois: cada um custa R$ 21,99. A batata rústica com cream cheese e bacon (R$ 14,00) pode abrir a refeição. Avenida Virgílio Távora, 303, Meireles, ☎ 3044-0097 (80 lugares). 16h/23h (sex. a dom. até 0h); Avenida Viena Weyne, Cambeba, 780, ☎ 3044-0098 (60 lugares). 16h/23h (sex. a dom. até 0h). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Ordones Sandwish Shop

A rede de restaurantes Carneiro do Ordones ganhou mais um endereço, desta vez focado em lanches. Entre os hambúrgueres, o pepper burger leva gorgonzola, molho sour cream, cebola tostada e pimenta dedo-de-moça (R$ 23,00). Já o ordones burguer tem como protagonista a carne de cordeiro, guarnecida de maionese de cominho, queijo prato e cebola-roxa (R$ 26,00). Para esperar ou acompanhar os sanduíches, as ordones fries consistem em batata frita com sour cream, pastrami e cheddar (R$ 19,00). Avenida Jovita Feitosa, 279, Parquelândia, ☎ 3085-6770 (140 lugares). 17h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2016.

Pacheco’s Burguer

O cardápio faz referência a humoristas cearenses, e lista, por exemplo, o tiririca, hambúrguer mais geleia de pimenta, nachos, cheddar e alface (R$ 14,50), e o rossicléa, com disco de carne mais alface, bacon, cebola caramelada, cheddar e tomate (R$ 15,00). Os hambúrgueres chegam acompanhados de quatro tipos de molho: barbecue, bacon, maionese temperada e ervas. Para beber, tem vitamina de morango em copos de 600 mililitros (R$ 10,00). Rua Reriutaba, 1648, Jardim Guanabara, ☎ 99761-1628 (80 lugares). 18h/ 23h (dom. até 22h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2016.

T-Bones Steak & Burger

Boa pedida para iniciar o jantar, a porção popcorn shrimp consiste em camarão empanado com molho chilli (R$ 27,00). Os sanduíches mais pedidos da casa são o pepper cheddar, com dois discos de carne de 100 gramas mais cheddar empanado, alface, queijo e molho de bacon apimentado (R$ 33,00), e o phillysteak, com 200 gramas de filé grelhado e trinchado, cebola caramelada, mussarela e maionese (R$ 29,00). O endereço também é famoso pela sobremesa ice mix, bolo de chocolate com ganache, leite condensado e morango, finalizado por um picolé de chocolate (R$ 32,00). Rua Maria Tomásia, 700, Aldeota, ☎ 3099-3624 (120 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. até 0h); Rua Frederico Borges, 27, ☎ 3099-3624 (250 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2013. Aqui tem iFood.

The Burgers on the Table

Inaugurada em um quiosque dentro de um lava jato, a hamburgueria tem hoje quatro endereços na cidade. Os discos de carne de fabricação própria levam, em média, 130 gramas. A versão suína compõe o wow pork chipotle, com queijo prato, bacon, molho chipotle, alface e tomate (R$ 21,00). Já o duplo tbott burger traz dois hambúrgueres bovinos, mussarela, bacon, molho barbecue, tomate e alface (R$ 31,00). Com um disco de carne, o wow crispy onion reúne queijo prato, onion rings, molho barbecue, tomate e alface (R$ 23,00). Para acompanhar, a batata canoa frita (R$ 14,00) é a mais pedida. Shopping Pátio Água Fria. Não tem telefone (120 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. até 0h). Mais três endereços. Aberto em 2010. Aqui tem iFood.