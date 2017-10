Onde comer boas refeições da culinária italiana em Curitiba

O roteiro a seguir, com 27 estabelecimentos, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER CURITIBA 2017/2018:

Barolo Trattoria: eleito melhor restaurante italiano pelo júri

Quando um prato é servido 2 000 vezes por mês, alguma coisa ele tem de especial. Pois essa é a média de vendas da conchiglia com recheio de camarão e molho san marino, feita com mix de queijos e camarão (R$ 129,80). Como todas as sugestões da casa, serve duas pessoas ou mais (a meia-porção custa 65% do preço). O cardápio lista ao todo 29 massas, que podem ser combinadas a 33 opções de molho. Duas escolhas sem erro: espaguete à carbonara (R$ 102,80) e penne ao molho genovese (R$ 105,80). Da cozinha saem ainda receitas como o robalo em crosta de castanha-de-caju, guarnecido de pappardelle salpicado de ervas e limão-siciliano (R$ 118,90). Antes, é possível compartilhar saladas como a bellaggio, composta de folhas, presunto de Parma, figo com gorgonzola gratinado e molho agridoce (R$ 50,90). Com quase 300 rótulos, a carta de vinhos lista o tinto italiano Luccarelli Primitivo Puglia por R$ 125,90. Na hora da sobremesa, a maioria dos clientes fica entre o tenro tiramisu (R$ 20,90) e o petit gâteau de doce de leite com calda de frutas vermelhas (R$ 22,90). Avenida Silva Jardim, 2487, Água Verde, (41) 3243-3430 (160 lugares). 12h/14h30 e 19h/0h (sex. jantar até 0h30; sáb. 12h/15h30 e 19h/0h30; dom. 12h/16h); ParkShopping Barigui, (41) 34021017 (160 lugares). 12h/15h30 e 18h30/23h (sex. jantar até 0h; sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h). Aberto em 1999. $$$

2º lugar: Terra Madre Ristorante

Terra Madre Ristorante Lasanha à bolonhesa (R$ 47,00), fettuccine alfredo e ravióli de cordeiro ao funghi (R$ 64,00) estão entre as pedidas italianas neste restaurante. O baccalá mantecato é uma entrada que tem o pescado desfiado e puxado no azeite e acompanha polenta e cogumelode-paris (R$ 37,00). Todo sábado no almoço o menu giro d’Italia apresenta uma sequência de pratos clássicos a R$ 65,00 por pessoa, com couvert, entrada e principais. O cardápio muda semanalmente e pode contemplar stroz zapreti de frutos do mar e arrosto de leitão. Rua Desembargador Otávio do Amaral, 515, Bigorrilho, (41) 3335-6070 (54 lugares). 19h30/0h (sáb. 12h/15h30 e 20h/0h; dom. só almoço 12h/15h30; fecha seg.). Aberto em 2005. $$$

3º lugar: Ernesto Ristorante

Ao escolher uma entrada, boa parte dos clientes aponta o tentáculo de polvo com purê de ervilhas frescas e azeite (R$ 45,00). Entre os principais, a lasanha ao ragu de bolonhesa mais pancetta é gratinada com queijos de cabra e grana padano (R$ 41,00). A panacota com calda de frutas vermelhas acrescenta R$ 23,00 à conta. Duas vezes ao ano, o chef Dudu Sperandio vai buscar trufas frescas na Itália e prepara receitas especiais para a temporada do ingrediente. Rua Myltho Anselmo da Silva, 1483, Mercês, (41) 4141-5477 (62 lugares). 19h30/23h30 (sex. e sáb. até 0h30; fecha dom. e seg.). Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $$$

Abbraccio

Precedido por perfumados mexilhões, cozidos no vapor de vinho branco, manjericão, alho e cebola e servidos ao molho de manteiga e limão-siciliano (R$ 45,50), o filémignon grelhado com redução de vinho marsala, presunto cru e cogumelos custa R$ 66,50. O valor inclui um acompanhamento, a exemplo de fettuccine alfredo. A água e o pão italiano com azeite e ervas finas são uma cortesia da casa. Shopping Curitiba, (41) 3223-4714 (221 lugares). 11h30/23h30 (sex. até 0h; sáb. 12h/0h; dom. e feriados 12h/22h30). Aberto em 2017. $$

Caliceti di Bologna (Ristorante Famiglia Caliceti)

Uma família de ascendência bolonhesa cuida deste tradicional restaurante abastecido em pastifício próprio, há 45 anos. Stinco de vitela (R$ 71,00 quilo), doze tipos de caprichadas massas (R$ 71,00 o quilo de cada uma) e outras especialidades passam pela balança do empório anexo para quem quiser comer na hora ou levar para casa. No salão principal, porções fartas satisfazem duas pessoas, a exemplo de nhoque recheado de gruyère com bracciola de vitelo (R$ 92,00) e fagotti de mussarela de búfala ao molho de tomate (R$ 87,00). Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1365, Batel, (41) 3223-7102 (180 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (dom. 11h/15h; fecha ter.). Empório Gourmet (24 lugares). 9h30/19h30 (dom. 9h/15h; fecha ter.). Aberto em 1972. Aqui tem iFood. $$

Campania Ristorante

O espaguete com frutos do mar, que mescla polvo, mexilhão, lula, berbigão e camarão em alho e óleo, vinho branco, pimenta dedo-de-moça e salsinha (R$ 56,00), e o filé-mignon selado, flambado no vinho e servido ao molho de mostarda junto de nhoque (R$ 56,00) expressam a identidade italiana que o chef Rafael Strujak atribui ao restaurante. Para encerrar, o semifreddo de amêndoa e nata custa R$ 18,00. A casa não cobra taxa de rolha. Alameda Prudente de Moraes, 1265, centro, (41) 3013-2009 (65 lugares). 12h/15h e 19h/23h30 (dom. só almoço até 15h30; fecha ter.). Aberto em 2006. $$

Cantina do Délio

A cantina comandada por Délio Canabrava ocupa uma construção do começo do século XIX. O trio de bruschettas com caponata de legumes, tomate e mussarela de búfala (R$ 26,00) é abre-alas para o tagliatelle com cubos de salmão, creme de leite, tomate e manjericão (R$ 59,00), considerado carro-chefe da casa. Finaliza a chamada torta de gelato — camadas de bolo entremeadas por sorvete de tiramisu, queijo com goiabada ou red velvet (R$ 14,90). Rua Itupava, 1094, Alto da Rua XV, (41) 30780010 (190 lugares). 11h30/16h e 18h/0h (dom. só almoço). Aberto em 2006. Aqui tem iFood. $$

Famiglia Fadanelli

Bebericando dry martini ou kir royal (R$ 14,00 cada um), a clientela visita o bufê de antepastos, que contabiliza R$ 11,90 a cada 100 gramas, e ajuda a ganhar tempo até a chegada do baccalá. Nele, uma posta alta de bacalhau confitado em azeite recebe uma cobertura cremosa de amêndoas antes de ir ao forno para gratinar (R$ 129,00, para duas pessoas). Na guarnição, batata ao murro, arroz, cebola, tomate-cereja e azeitona. Pedida individual, sem glúten e sem lactose, o medalhão de filé-mignon com penne, legumes salteados na manteiga e ervas sai a R$ 55,00. Avenida Manoel Ribas, 5667, Santa Felicidade, (41) 33721616 (200 lugares). 12h/15h30 e 19h30/23h (ter. a sex. só jantar; dom. só almoço). Aberto em 1992. $$$

Gianfranco Massas

As massas de fabricação própria são apresentadas em quantidades que alimentam duas pessoas. O chamado gargatti alla daliane é semelhante ao penne, aqui preparado com nata, parmesão, bacon e alho fritos e espinafre (R$ 50,00). No risoto de funghi porcini com filé-mignon à gianfranco, a carne recebe molho do próprio cogumelo, puxado no vinho, e acompanha fatias de palmito (R$ 98,00). A cerveja da casa é uma pilsen artesanal em garrafa de 1 litro (R$ 16,00). Rua Senador Batista de Oliveira, 155, Jardim das Américas, (41) 3266-2605 (130 lugares). 11h30/14h e 19h/22h30 (sáb. e dom. almoço até 15h; fecha seg.). Aberto em 1999. Aqui tem iFood. $

La Pasta Gialla

A rede de Sergio Arno tem duas unidades em Curitiba, a mais nova inaugurada em 2017, no Shopping Pátio Batel. A bruschetta de tomate e mussarela sobre pão italiano (R$ 35,00, oito unidades) funciona como entrada para o polpettone de mussarela mais tagliolini na manteiga e sálvia (R$ 63,00). Encerra os pedidos a panqueca de maçã ladeada por sorvete de canela (R$ 22,00). ParkShopping Barigui, Mossunguê, (41) 3317-6910 (72 lugares). 12h/23h (sáb. até 0h; dom. até 22h); Shopping Pátio Batel, (41) 3020-3656 (86 lugares). 12h/23h (seg.a qui.) 12h/0h (sex. e sáb.). 12h/22h (dom.). Aberto em 2008. $$

Lellis Trattoria

Fartas porções de receitas italianas, ao som de música típica executada ao vivo, são servidas de segunda a sábado. É nesse clima que a casa recebe os clientes para jantar. O bufê de trinta tipos de antepasto sai a R$ 85,00 o quilo. Em seguida, o campeão de pedidos é o raviolone à moda da casa, uma massa recheada de mussarela de búfala e banhada em molho de tomate, cubos de filé-mignon e manjericão (R$ 121,80, para duas pessoas). Rua Gonçalves Dias, 51, Batel, (41) 3242-9320 e 3244-7943 (180 lugares). 11h30/15h30 e 19h/1h (sáb. e dom. almoço até 17h; dom. jantar até 0h). Aberto em 1999. $$$

Mamma Carmella

Massas e molhos artesanais dão o tom nesta cantina com quase quatro décadas de história — e receitas que alimentam duas pessoas. Na entrada, o provolone ao forno é gratinado com tomate e orégano (R$ 30,00). O fusilli feito na casa, com molho ao sugo e pedaços empanados de filé-mignon, também vai ao forno para gratinar (R$ 98,00). Avenida Anita Garibaldi, 1754, Cabral, (41) 3254-2484 (50 lugares). 18h/23h (sáb. 11h30/15h30 e 18h30/23h; dom. 11h30/15h30). Aberto em 1979. $$

Mangiare Felice

Um grupo de quatro pessoas pode dividir a salada de folhas verdes, erva-doce, tomate, palmito, berinjela, pimentão e torradas de alho (R$ 57,00), antes de o garçom entregar pedidas como a mezzaluna recheada de mussarela de búfala e catupiry. Ela chega junto de escalope de filémignon à milanesa. Regado ao sugo e quatro queijos (parmesão, gorgonzola, catupiry e provolone), o prato é gratinado (R$ 131,50, para dois). À parmigiana e escoltado por talharim, o filé-mignon também é finalizado ao forno, só que com mussarela. Satisfaz três paladares (R$ 141,50). A unidade na Augusto Severo tem perfil de pizzaria. Rua Rocha Pombo, 397, Juvevê, (41) 3252-8866 (100 lugares). 11h30/15h e 19h/0h (sáb. e dom. almoço até 17h; fecha seg.). Mais dois endereços. Aberto em 1995. $$

Osteria Donna Lena

À la carte, o polvo de pedra cozido no vapor e servido com batata, tomate-cereja, molho de vinho e bruschetta cumpre a função de entrada para compartilhar (R$ 38,80). Na sequência, o garçom vai buscar o medalhão de filé-mignon com gorgonzola e pera caramelizada em redução de vinho (R$ 78,00). A chamada tazza da nonna é uma porção de brigadeiro com pedaços de chocolate Bis, sorvete de creme, calda de Nutella e crocante de amendoim (R$ 15,90). Durante a semana, no almoço, os menus executivos saem por R$ 36,90. Rua Recife, 220, Cabral, (41) 3022 5392 (42 lugares). 11h45/15h e 19h/23h (ter. a sáb.); 19h/0h (sex. e sáb.); 11h45/15h30 (dom.). Aberto em 2016. $$

Ponte Vecchio

Na seção das massas, entre recheadas e lisas, há doze versões. O ravióli de pecorino romano salteado na manteiga com sálvia e finalizado com uvas-passas custa R$ 48,00. Já a paleta de cordeiro, inteira e guarnecida de fettuccine, brócolis e alho dourados, custa R$ 140,00. O pudim de leite encerra a refeição por R$ 11,00 a fatia. Rua Benjamin Constant, 331, centro, (41) 3264-7193 (50 lugares). 11h30/14h30 (sáb. e dom. até 15h). Aberto em 1992. $$

Porcini

Nos três andares, a luz baixa dá um clima intimista ao ambiente. Muita gente chega em busca de uma especialidade: a paleta de cabrito com tagliatelle salteado na manteiga com folhas de sálvia. Em porção generosa, o prato custa R$ 167,00 e alimenta até três pessoas. O petit gatêau de doce de leite e calda de frutas vermelhas vai à mesa por R$ 22,00. Rua Buenos Aires, 277, Batel, (41) 3022-5115 (140 lugares). 12h/15h e 19h/0h (seg. só jantar). Aberto em 2009. $$

Porta Romana Trattoria

Em meio a uma seleção de trinta produtos, queijos importados, frutos do mar e caponata aparecem na mesa de antepastos (R$ 100,00 o quilo), que entretém o paladar até a chegada do cabrito porta romana — a paleta é levada ao forno depois de ser marinada em ervas aromáticas e vinho. Brócolis em alho e óleo, batata corada e fettuccine na manteiga completam as pedidas e alimentam até três comensais (R$ 130,00). De terça a sexta, um festival a R$ 39,00 por pessoa inclui entrada, sete tipos de massa e banana flambada na hora com sorvete da sobremesa. Avenida Manoel Ribas, 4330, Santa Felicidade, (41) 3335-4344 (120 lugares). 12h/14h30 e 19h/23h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 1980. Aqui tem iFood. $

Restaurante Anarco

Quem aponta no menu o risoto de funghi com pinhão trufado e filé-mignon recebe o prato com molho e lascas de trufa (R$ 99,90). Para dividir por dois, a paleta de cordeiro vem com batata, legumes grelhados, molho de pimenta-verde e arroz ou massa à escolha. O petit gâteau com calda de Nutella sai por R$ 19,90. Avenida Sete de Setembro, 1865, boxe 339, Mercado Municipal, centro, (41) 3264-1764 e 3029-6154 (120 lugares). 11h30/15h50 (sáb. até 16h; dom. até 15h; fecha seg.). Aberto em 1991. Aqui tem iFood. $$

Ristorante Mangiatto Bene

Em uma ampla área verde a poucos metros da Ópera de Arame, este restaurante de administração familiar tem menu amparado em massas e carnes. Os cubos de maminha cozidos por até quatro horas em molho ferrugem acompanham bem talharim ou nhoque na manteiga (R$ 93,00, para duas pessoas). Sobremesa caseira, o doce de abóbora em pedaços soma R$ 16,00 aos pedidos. Rua João Gava, 545, São Lourenço, (41) 3252-9287 (150 lugares). 12h/14h e 18h/23h (dom. e feriados 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2000. $$

Scavollo

Instalado em um convidativo casarão de esquina no Batel, há mais de trinta anos prepara porções de carnes, massas, risotos e pizzas, para dois. Depois de uma porção de bruschetta di gorgonzola — pão italiano ao azeite e alho levado ao forno para incorporar o queijo e com um toque de alecrim (R$ 28,00) —, o filetto al mascarpone consiste em 520 gramas de filé-mignon grelhado e guarnecido de conchiglione recheado de requeijão, provolone, parmesão e mascarpone (R$ 135,00). Rua Emiliano Perneta, 924, Batel, (41) 3225-2244 (150 lugares). 19h/23h (sex. e sáb. até 23h30). Aberto em 1984. Aqui tem iFood. $$

Spaghetto Ristorante

Em uma mesa com vista para a rua ou no subsolo revestido de pedra, o programa pode começar na salada caprese. Custa R$ 32,00, é montada com tomate-cereja, mussarela de búfala e pesto de manjericão e dá para dividir. O tagliatelle com escalope de filé-mignon ao molho provençal com cogumelo-de-paris também serve duas pessoas (R$ 56,00). Rua Visconde do Rio Branco, 1302, centro, (41) 3013-1294 (120 lugares). 11h30/14h e 19h/23h (fecha seg.). Aberto em 1988. $

Tartuferia San Paolo

A trufa trazida da Úmbria, na Itália, surge processada ou in natura em praticamente todas as receitas. Funciona como entrada para até três pessoas o brie empanado que tem na escolta mel trufado e torradas (R$ 47,00). Na sequência, o polvo grelhado mais alho negro e azeite de trufa negra acompanha purê rústico de batata (R$ 88,00). No linguine ao tartufaio, os fios de massa são envoltos em ovos batidos com parmesão, manteiga e molho trufado (R$ 68,00). Produtos à base de trufa podem ser adquiridos no empório, a partir das 10h. Rua Saldanha Marinho, 1582, Batel, (41) 3014-9796 (80 lugares). 11h30/23h (dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$

Trattoria Marcolini

Divide espaço com a confeitaria Fabiano Marcolini Alimentari, onde o cardápio de refeições começa a valer a partir das 11h30. Os pratos individuais são montados com massas frescas e de grano duro — por R$ 39,90, escolhem-se formato e molho, a exemplo de carbonara e berinjela, tomate e ervas. Uma das especialidades da casa é o nhoque feito a mão com molho de minialmôndegas (R$ 49,90). A massa crocante dos cannoli pode vir recheada de ricota, doce de leite, pistache ou zabaione (R$ 12,00 a unidade). O vinho é servido em taças (R$ 18,00). Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1181, Batel, (41) 3322-9362 (42 lugares). 11h30/21h. Aberto em 1996. Aqui tem iFood. $

RODÍZIOS

Dom Antonio

Desfilam no rodízio (R$ 48,00 por pessoa) porções de polenta crocante, fígado de galinha com alho dourado, maionese de batata, salada de radicchio e até dezessete pratos — e muita gente pede para repetir a lasanha de salame italiano. Frango à passarinho ou prensado e maminha gratinada saem da seção de carnes. Vendida à parte, a sobremesa avalanche intercala camadas de frutas frescas, zabaione, chocolate e chantili (R$ 17,00). Avenida Manoel Ribas, 6121, Santa Felicidade, (41) 3273-3131 (2 000 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (dom. 11h/15h; fecha seg.). Aberto em 1986. $$

Madalosso

A casa mais tradicional de Santa Felicidade exibe números impressionantes. Por mês, são atendidas 55 000 pessoas e, só de frango, a cozinha manipula 40 000 quilos. Entre frigideiras e panelas, a matriarca Flora Madalosso sempre pode ser avistada na supervisão dos preparos, desde a polenta frita até o risoto de frango, passando por nhoque e espaguete ao sugo, canelone, lasanha e outras massas e molhos. Preço do rodízio: R$ 45,00. Avenida Manoel Ribas, 5875, Santa Felicidade, (41) 3372-2121 (4 645 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (dom. 11h30/15h30). Aberto em 1963. $$

Velho Madalosso

Foi aqui que Ademar Bertolli e Flora Madalosso fincaram as raízes de seus endereços de mesas fartas e refeições sem pressa. Para comer à vontade saladas, massas e carnes, do frango à passarinho à linguiça com bacon, cada cliente paga R$ 53,00. Em dias quentes, o deque é uma opção mais arejada. A adega guarda 300 rótulos de vinho, entre eles o argentino Ikella Malbec 2014 (R$ 94,60). Avenida Manoel Ribas, 5852, Santa Felicidade, (41) 3273-1014 (470 lugares). 11h30/15h45 e 19h/23h (sáb. e dom. 11h/23h30). Aberto em 1963. $$

Veneza

As porções de polenta, frango e fígado fritos mais salada de escarola com nacos de bacon antecedem outros onze itens no rodízio italiano típico de Santa Felicidade (R$ 56,00 por pessoa). Risoto de frango, lasanha ao molho sugo e nhoque na manteiga podem escoltar o filé de frango grelhado. Na bancada, sete tipos de massa são finalizados na hora, com molhos e complementos apontados pelo cliente. Por R$ 11,00, os morangos frescos com chantili encerram a refeição. Avenida Manoel Ribas, 6860, Santa Felicidade, (41) 33722626 (520 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (sáb. 11h/15h30 e 19h/23h30; fecha seg.). Aberto em 1965. $$