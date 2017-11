Onde comer boas pizzas em Manaus

O roteiro a seguir, com dezesseis estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Manaus 2017/2018:

Loppiano: eleita melhor pizzaria pelo júri

Sempre que viaja a São Paulo, cidade repleta de ótimas pizzarias, o proprietário Rogério Cunha busca novas referências. A empreitada resulta em discos com cobertura equilibrada e borda média salpicada com gergelim, assados nos fornos a lenha da matriz e também da filial, inaugurada, em 2016, no bairro Dom Pedro. Nos dois endereços, o cardápio relaciona quase sessenta sugestões, o

que inclui pizzas clássicas, doces e de inspiração regional. Do primeiro grupo, fazem sucesso a portuguesa e a margherita (R$ 63,00 cada uma). Ingredientes amazônicos aparecem na pizza de tacacá, coberta por mussarela, jambu, camarão e azeitonas, além de tucupi servido à parte (R$ 76,00), e na caboquinha, de mussarela, queijo de coalho e fatias de tucumã (R$ 63,00). Há ainda receitas menos convencionais, caso da light de brócolis, com o vegetal mais mussarela de búfala, ricota, alho frito e quinoa sobre massa integral (R$ 66,00). Entre as bebidas, a enxuta carta de vinhos lista o chileno Quíchua Cabernet Sauvignon 2015 (R$ 85,00), que divide a atenção com o chope Brahma (R$ 8,00, 300 mililitros). De terça a quinta (exceto feriados), as duas unidades promovem um rodízio a R$ 39,90 por pessoa. Rua Major Gabriel, 1080, centro, ☎ 3642-1234 (300 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. até 0h). Avenida Jacira Reis, 18, Dom Pedro, ☎ 3307-8871 (180 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 1994. $$

2º lugar: Pizza Bistrô

Assadas no forno a lenha, as pizzas com borda vulcão, cujas dobras transbordam recheio, são a especialidade da casa. A portuguesa e a margherita (R$ 89,00 cada uma, com oito fatias) ganham borda de cheddar com catupiry. Antes que os discos saiam do forno, o antepasto de berinjela com crostini (R$ 27,00, para dois) escolta a soda italiana de romã, morango ou tangerina (R$ 12,00) ou a cerveja Eisenbahn long neck (R$ 9,00). Bem doce, a pizza vulcão de Oreo com sorvete e brigadeiro sai a R$ 64,00 (seis fatias). Avenida Rio Mar, 115, Vieiralves, ☎ 3348-5758 (80 lugares). 19h/23h (fecha seg.). Aberto em 2015. $$

3º lugar: A Cozinha do Hereditário

As mesas ficam ao ar livre — quando chove, a clientela janta sob uma cobertura de lona. O casal Angelo Tolentino e Vanessa Portela monta as pizzas individuais sobre massa de fermentação natural. Depois da minipizza frita recheada com molho de tomate, mussarela e orégano (R$ 24,00 a porção com seis unidades), vai à mesa a pizza salciccia, coberta com linguiça toscana ao molho de cerveja (R$ 30,00), ou a clássica margherita (R$ 28,00). O espaguete à carbonara (R$ 34,00) é feito com o autêntico queijo pecorino, à base de leite de ovelha. Vem de Novo Airão a cerveja

Sarapó Red Ale (R$ 28,00, 600 mililitros). Rua Cametá, 5, quadra 1 (Conjunto Débora), Dom Pedro, ☎ 3346-5606 (40 lugares). 19h/23h (fecha seg.). Aberto em 2017. $

Carlluccio

Assadas em forno a lenha, as pizzas grandes, com oito fatias, saem com sessenta opções de cobertura. Clássicas como a portuguesa (R$ 58,90) e a margherita ao pesto (R$ 62,90) concorrem com a especial da casa (R$ 61,90), que leva rúcula, bacon caramelizado e tomate-cereja. O tinto português Periquita (R$ 95,00) e o chope Brahma (R$ 7,00) escoltam os discos. De segunda a sexta, o rodízio (R$ 31,90 por pessoa) dá direito a quarenta coberturas mais água e refrigerantes. Avenida São Jorge, 6089, São Jorge, ☎ 3657-0521 (280 lugares). 18h/23h. Aberto em 1997. $

Coliseu

São cinquenta coberturas à escolha. A de salmão defumado, alcaparra e azeitona (R$ 63,00, oito fatias) concorre com a de filé no creme de leite com cogumelos (R$ 62,00). Também tem fãs a coliseu (R$ 59,00), de peito de peru defumado, palmito e cebola, boa companhia para as cervejas Heineken (R$ 7,50) e Sol (R$ 9,00) em long neck. Massas como a lasanha de quatro queijos e o rondelli de bacalhau com catupiry dão para duas pessoas (R$ 40,00 cada uma). De terça a domingo, a partir das 18h, o rodízio (R$ 39,50 por pessoa) dá direito a 45 tipos de pizza, seis de sopa e dezesseis de massa. Na hora do almoço, monta-se bufê de sopas, massas, pratos quentes e sobremesas a R$ 27,00 por pessoa. Rua Pará, 438, Nossa Senhora das Graças, ☎ 3234-8888 (120 lugares). 11h/14h e 17h/23h (fecha seg.). Aberto em 2003. $

Cosa Nostra

A pizza mais pedida, a premium de aliche, pode sair à la carte (R$ 59,00, oito fatias) ou no rodízio (R$ 38,90 por pessoa) — o sistema, que vigora todos os dias, inclui doze variedades de massa e 30 tipos de pizza. Bruschettas de tomate com lascas de parmesão (R$ 28,00, quatro unidades) vão bem com o vinho tinto Casa Valduga Naturelle (R$ 89,00). Para adoçar, entra em cena a musse de chocolate cosa nostra, salpicada com pedaços de chocolate ao leite e servida com sorvete de creme (R$ 20,00). Famílias com crianças costumam lotar a casa aos domingos em razão da ludoteca. Rua Rio Branco, 181, Nossa Senhora das Graças, ☎ 3307-0853 (80 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2015. $$

Forneria di Villa

Depois de abrir o apetite com a scalinata, feita com massa de pizza e recheio de salame e bacon (R$ 15,00), o cliente escolhe uma das trinta coberturas, entre elas a margherita (R$ 34,00, oito fatias) e a portuguesa (R$ 40,00). Quem preferir pode montar a sua receita, sobre massa tradicional (R$ 45,00), integral (R$ 50,00) ou com baixo teor de glúten (R$ 34,00) — o preço da cobertura varia conforme a seleção de ingredientes. Recheado com mussarela, tomate-cereja, peito de peru e manjericão, o calzoni (R$ 28,00) é boa companhia para o tinto chileno Casillero Del Diablo Cabernet Sauvignon (R$ 48,00) ou para a cerveja Heineken (R$ 10,00, long neck). De terça a quinta, vigora o sistema de rodízio a R$ 29,90 por pessoa. Rua São Luiz, 105, Adrianópolis, ☎ 3348-3840 (50 lugares). 18h/23h (fecha seg.). Aberto em 2014. $

Latorre Massas e Pizzas

Os pastéis de camarão (R$ 36,90, dez unidades) antecedem as pizzas de massa fina, assadas em forno a lenha. A versão à moda da casa (R$ 61,90, oito fatias) leva catupiry, bacon, presunto, palmito, tomate, salsinha, cebolinha e azeitona preta, enquanto a de estrogonofe (R$ 66,90) vem enriquecida com cogumelos-de-paris, batata palha e azeitona. Todas podem ser montadas sobre massa integral, com acréscimo de R$ 12,00. O tinto chileno Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon (R$ 119,00) faz companhia aos pedidos. No cardápio de massas, sobressaem a lasanha de bacalhau (R$ 66,90) e o talharim à moda latorre (R$ 64,90), com camarão, brócolis, tomate e cebola. A pizza de chocolate, mussarela e leite condensado (R$ 58,50) encerra a refeição. De segunda a quinta, a partir das 18h, vigora rodízio de pizzas e massas a R$ 36,90 por pessoa. Avenida Humberto Calderaro, 300, Adrianópolis, ☎ 3642-2020 (230 lugares). 17h/0h; Avenida Professor Nilton Lins, s/nº, Flores, ☎ 3342-7273 (180 lugares). 17h/0h. Aberto em 2003. $$

Morada do Sol

Pertence às mesmas proprietárias do Picanha na Pedra, com quem divide o salão. O chamariz da casa é a pizza chicago (R$ 50,00, seis fatias), preparada conforme receita americana conhecida como deep dish pizza — a massa bem alta, que lembra uma torta, leva quantidade generosa de cobertura, que pode ser de calabresa ou quatro queijos. Aviso: o pedido leva trinta minutos para chegar à mesa. Os discos tradicionais assados em forno a lenha podem ser de picanha com cebola e mussarela (R$ 57,00, oito fatias) ou portuguesa (R$ 46,00). O vinho tinto da casa (R$ 13,00) ou a cerveja Brahma (R$ 9,00) acompanham a refeição, que se encerra com pizza de brigadeiro e doce de cupuaçu (R$ 46,00, oito fatias). Avenida Efigênio Salles, 3050, Aleixo, ☎ 3648-6666 (200 lugares). 16h30/23h30. Aberto em 1993. $$

Mr. Pizzo

De segunda a sábado, quando vigora o rodízio (R$ 29,90 por pessoa), saem do forno a lenha cerca de cinquenta variedades de cobertura, com direito a água e refrigerante à vontade. À la carte, as pizzas de frango com catupiry e de tucumã com banana frita (R$ 48,00 cada uma com oito fatias) têm a companhia das cervejas Skol e Brahma em garrafas long neck (R$ 7,00 cada uma). Na hora do doce, a escolha recai sobre o petit gâteau com sorvete de creme (R$ 15,00). Avenida Pedro Teixeira, 931, Dom Pedro, ☎ 3238-1015 (150 lugares). 17h/1h (dom. até 0h). Aberto em 2006. $

Na Lenha

Com o chamuscado típico do forno a lenha, as pizzas circulam pelo salão em sistema de rodízio (R$ 25,00 por pessoa de segunda a quinta, R$ 28,00 de sexta a domingo). Entre as oitenta variedades de cobertura, a de tucumã e queijo de coalho disputa a preferência com a de estrogonofe de carne. À la carte, qualquer uma sai por R$ 39,00 (oito fatias). Em garrafas long neck, as cervejas Brahma Extra La ger e Budweiser (R$ 6,00 cada uma) são as preferidas para acabar com a sede. Na seção de massas, a lasanha à bolonhesa alimenta duas (R$ 20,00) ou quatro pessoas (R$ 40,00). Avenida Professor Nilton Lins, 1 (praça de alimentação), Parque das Laranjeiras, ☎ 3342-2544 (600 lugares). 18h/23h20. Aberto em 2014. $

Na Oca

Ingredientes regionais enriquecem as pizzas assadas em forno a lenha, servidas a partir das 18h. Fazem sucesso a camarão na oca (R$ 62,90, oito fatias), de jambu no tucupi e camarão, e a caboquinha (R$ 59,90), com queijo de coalho e tucumã. O chope Brahma (R$ 8,90) e a cerveja Original (R$ 12,90) são requisitados na hora da sede. O rodízio de pizzas, massas e sopas, com direito a água e refrigerante, sai a R$ 29,90 por pessoa, de segunda a quinta, e R$ 38,90 de sexta a domingo. À la carte, o morango naoca (R$ 21,90, para dois) mescla a fruta com sorvete de creme, calda de brigadeiro e biscoito Negresco. No almoço, o bolinho de tambaqui (R$ 8,00, quatro unidades) antecede o tambaqui na brasa com baião de dois, farofa de banana e vinagrete (R$ 77,90, para três). Rua Rio Juruá, 660, Vieiralves, ☎ 3131-3000 (240 lugares). 11h/15h e 18h/23h. Aberto em 2014. $

Pizza à Bessa

Entre os discos que saem do forno a lenha, todos com oito fatias, sobressaem as coberturas criativas. A vaca atolada (R$ 49,00) leva carne de sol, purê de abóbora, mandioca, cebola, parmesão, catupiry e oré gano, enquanto a dijon (R$ 48,00) mescla creme de leite, purê de batata, mussarela, cebola, linguiça e mostarda. O chope Brahma (R$ 6,20) concorre com as long necks de Brahma, Skol, Heineken e Bohemia (R$ 7,80 cada uma). Servida com sorvete de creme, a pizza doce bananita (R$ 58,00) tem cobertura de mussarela, caramelo, banana, canela e calda de chocolate. Do rodízio (R$ 29,90 de terça a sexta, R$ 31,90 aos sábados e domingos), fazem parte setenta coberturas. Rua Teresina, 123, Nossa Senhora das Graças, ☎ 3342-5700 (280 lugares). 18h/23h (fecha seg.). Aberto em 2010. $

Pizza Hut

A massa alta, marca registrada da rede, recebe coberturas clássicas, como peperone ou calabresa, e inventivas, caso da supreme, que mistura peperone, cebola, pimentão e mix de carnes bovina e suína. Todas saem a R$ 52,90 (doze fatias). Long necks de Brahma ou Stella Artois (R$ 7,90 cada uma) chegam para acompanhar. Da cozinha também sai o penne gratinado com calabresa, azeitona e molho branco (R$ 22,90). Na sobremesa, a escolha recai sobre o slider (R$ 4,00), minidisco de massa com brigadeiro ou Ovomaltine. Shopping Ponta Negra, ☎ 4009-0500 (150 lugares). 10h/22h (dom. a partir das 12h); Avenida Djalma Batista, 1854-A, Chapada, ☎ 4009-0500 (20 lugares). 17h/23h. Aberto em 2013. $

Splash Pizza

No salão repleto de turistas e estudantes, ao embalo de música ao vivo (de quinta a sábado), circulam sem parar as pizzas à moda da casa (R$ 58,00, oito fatias), de calabresa com ovo e azeitona, e de tucumã com mussarela de búfala (R$ 60,00). O chope manauara Rio Negro (R$ 7,00) concorre com as cervejas Brahma (R$ 10,00) e Original (R$ 12,00). Para dois, a lasanha à bolonhesa (R$ 41,00) antecede o brownie de castanha-da-amazônia com sorvete de creme (R$ 12,00). Às terças, quintas e sextas, o rodízio (R$ 29,90 por pessoa) contempla todas as coberturas da casa, lasanhas, refrigerante e água. Rua José Clemente, 500, centro, ☎ 3633-1111 (150 lugares). 16h/1h. Mais cinco endereços. Aberto em 1983. $

Távola Redonda

Antes das pizzas preparadas na pedra, em forno a gás, os clientes pedem a fosca, massa de pizza assada com azeite e orégano (R$ 5,00, dez unidades). Os discos, que podem ser de farinha branca ou integral, levam coberturas como a távola, de tomate seco, mussarela de búfala e rúcula (R$ 32,00, seis fatias, ou R$ 54,00, dez fatias). A de shiitake com mussarela sai por R$ 30,00 e R$ 60,00, respectivamente. Em taça, o vinho chileno Santa Helena Cabernet Sauvignon sai por R$ 25,00. De terça a quinta, tem rodízio a R$ 25,00, enquanto aos sábados, das 17h às 23h, monta-se bufê com dezesseis variedades de massa (R$ 25,00 por pessoa). Avenida Andre Araújo, s/nº, Aleixo, ☎ 3611-4433 (160 lugares). 17h/23h (fecha seg.). Aberto em 2005. $