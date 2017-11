Onde comer boas pizzas em Fortaleza

O roteiro a seguir, com onze endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2017/2018:

Forneria Coriolano: eleita a melhor pizzaria pelo júri

Ao definir a decoração do restaurante, o chef Rodrigo Viriato se inspirou na cozinha de seu avô materno, da qual não se esquece pelas paredes revestidas com cerâmica branca, os móveis de madeira e a profusão de objetos antigos, como relógios e livros. No estilo industrial, a forneria se divide em dois andares e uma disputada varanda. A berinjela gratinada com peito de peru, provolone e tomate (R$ 36,00) é uma boa pedida para abrir o apetite. Para a sequência, de cinco fornos a gás saem quase setenta sugestões de pizza, preparadas em tamanhos que rendem quatro ou oito pedaços. A cearense leva molho de tomate, mussarela, queijo de coalho, cebola-roxa, carne de sol e manteiga de garrafa (R$ 65,00 a grande). Outra receita é assada apenas com molho de tomate e mussarela e recebe, pouco antes de ir à mesa, cobertura de mussarela de búfala, rúcula, parmesão e presunto de Parma (R$ 85,00 a grande). Os discos podem ganhar bordas recheadas de catupiry ou provolone, entre outras opções (é cobrado um acréscimo de R$ 10,00 ou R$ 15,00, dependendo do número de fatias). O cardápio lista ainda focaccias, a exemplo da que reúne peperone, mussarela e cebola (R$ 45,00), sanduíches, saladas, carnes e massas. Entre essas últimas, a mais requisitada é o espaguete à carbonara (R$ 45,00). Para beber, a clientela costuma preferir cervejas especiais como a Ekaut Apa 1817 (R$ 16,50, 500 mililitros) e a Erdinger Weissbier (R$ 45,00, 500 mililitros). Rua Osvaldo Cruz, 2786, Dionísio Torres, ☎ 3035-5504 (300 lugares). 17h/1h. Aberto em 2015. Aqui tem iFood. $$

2º lugar: Vignoli

Abre o apetite a porção de casquinha de calabresa com parmesão (R$ 16,90) ao lado do suco frozen de tangerina (R$ 5,90). Em seguida, a refeição contempla pizzas como peperone com molho pesto e mussarela de búfala (R$ 64,90), rúcula com tomate seco (R$ 56,90) e vignoli, coberta por molho de tomate, mussarela, parmesão, alho crocante, manjericão, gergelim e orégano (R$ 49,90). A brotinho doce de bombom Serenata de Amor sai por R$ 33,40. Rua Silva Jatahy, 529, Meireles, ☎ 3267-9450 (250 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2004. Mais três endereços. Aqui tem iFood. $

3º lugar: Maria Tomate

Na varanda ao ar livre, um dos ambientes da casa, são servidas pizzas de massa fina e crocante. As de maior sucesso são a caprese, com mussarela de búfala, pasta de azeitonas pretas, tomate e manjericão (R$ 55,00), a de camarão à moda da casa, coberta pelo crustáceo e molho roquefort (R$ 63,00), e a de lombinho com chutney de manga (R$ 48,00). Entre as versões doces há brotinhos de chocolate (R$ 26,50). Shopping Pátio Cocó, ☎ 3025-2500 (120 lugares). 18h/0h. Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $

Balcone

A seleção de entradas reúne pedidas como a burrata acompanhada de focaccia (R$ 26,90) e o carpaccio escoltado por salada de rúcula, azeite, parmesão e torradas (R$ 28,90). Na seção de pizzas, sabores regionais aparecem nas versões de camarão com catupiry (R$ 53,90) e de carne de sol (R$ 49,90). O espaguete com camarão flambado em conhaque é finalizado com molho pesto (R$ 38,80) e funciona como alternativa às pizzas. Para acompanhar o jantar, o vinho branco português Cartuxa EA 2013 deixa a adega por R$ 90,35. Rua Torres Câmara, 160, Aldeota, ☎ 3055-4004 (120 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2015. Aqui tem iFood. $

Della Mamma

Aos domingos, são produzidas até 350 pizzas nas duas unidades da marca. As populares portuguesa, calabresa e margherita, no tamanho grande, custam R$ 25,00. Com massa de espessura fina, as pedidas são assadas em forno a lenha em versões como a americana, que reúne molho de tomate, mussarela, presunto, bacon, ovo, tomate, cebola e requeijão (R$ 32,00). Entre os sabores doces, é imbatível a de chocolate (R$ 25,00). Avenida Desembargador Gonzaga, 715, Cidade dos Funcionários, ☎ 3081-2155 (130 lugares). 18h/0h; Avenida Pontes Vieira, 751, São João do Tauape, ☎ 3879-8886 (30 lugares). 18h/0h. Aberto em 2009. Aqui tem iFood. $

Happy Like Pizza & Cucina

O molho de tomate e a farinha tipo 00, considerada a mais fna e pura, usados nas pizzas são importados da Itália. Os ingredientes entram no preparo de 53 versões, como a matriciana, coberta por bacon em cubos, cebola caramelizada e parmesão (R$ 54,00), e a pérola negra, com mussarela, brie, amêndoas laminadas e geleia de alho negro (R$ 71,00). O chope Amstel (R$ 9,95) pode acompanhar a refeição. Para encerrar, a sobremesa felicità de banana consiste em sorvete e doce da fruta com chantili e suspiro (R$ 18,00). Rua Tibúrcio Cavalcante, 963, Meireles, ☎ 3093-7001 (180 lugares). 18h/23h30 (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $$

Itália da Gabriele

Do forno a lenha saem pizzas de sabores clássicos, como margherita (R$ 29,00) e calabresa (R$ 31,00). Também tem boa aceitação a de frango com catupiry (R$ 36,00), sempre no tamanho convencional, com oito fatias. A garrafa de Heineken (R$ 9,50) costuma escoltar os pedidos. O tiramisu (R$ 12,00), sobremesa italiana à base de café, biscoito e queijo mascarpone, finaliza o jantar. Avenida Historiador Raimundo Girão, 36, Praia de Iracema, ☎ 3219-4993 (60 lugares). 18h30/0h30. Aberto em 1995. $

Primo Piato

Cerca de sessenta sabores compõem o cardápio, entre eles calabresa (R$ 39,00), frango com catupiry (R$ 59,00) e peperone (R$ 59,00). Há outras massas, caso da lasanha de presunto com molho branco (R$ 49,50), suficiente para duas pessoas. De sobremesa, o petit gâteau de chocolate ou de doce de leite sai por R$ 12,50 cada um. Rua Silva Paulet, 1082, Aldeota, ☎ 3249-5555 (240 lugares). 18h/0h. Aberto em 2002. Aqui tem iFood. $

Shopping Pizza

Assados em forno elétrico, os discos de espessura um pouco mais grossa recebem 46 variedades de cobertura. Entre as sugestões mais pedidas estão as tradicionais portuguesa (R$ 60,00) e calabresa (R$ 50,00). A nordestina vem recheada com carne de sol, bacon e catupiry (R$ 64,00) e a itapipoca, batizada em homenagem à terra natal do proprietário, leva mussarela, presunto, ervilha, azeitona e palmito (R$ 55,00). Ideal para o arremate, a pizza com Nutella e castanha (R$ 60,00) é a mais solicitada entre as versões doces. Avenida Washington Soares, 300, Patriolino Ribeiro. ☎ 3241-3313 (150 lugares). 10h/0h30 (sex. e sáb. até 1h30). Aberto em 1989. Aqui tem iFood. $$

Vila Mosquito

A casa de muros baixos e decoração rústica é ideal para uma refeição a dois. Do forno saem pizzas como a enfeitada demais, que leva lombinho canadense, mussarela, catupiry, provolone e gorgonzola; a cheio de frescura, combinação de mussarela, peito de peru, tomate e queijo frescal de búfala; e a peperone. Todas saem por R$ 60,00, com oito fatias. Fabricado pela vinícola gaúcha Pizzato, o vinho Vila Mosquito aparece nas versões merlot e cabernet sauvignon (R$ 65,00 cada um). De arremate, a rosalinda consiste em goiabada flambada com gergelim, creme de catupiry e sorvete de baunilha (R$ 20,00). Rua Antônio Augusto, 786, Meireles, ☎ 3226-7422 (110 lugares). 17h/0h (fecha seg.). Aberto em 2006. $

Villa Rios Pizza & Restô

A decoração é pontuada por quadros e geladeiras antigas, que ficam espalhados pelo salão. No menu, sobressaem a tradicional margherita (R$ 35,90), a frango com catupiry (R$ 47,50) e a pizza rios, preparada com peito de peru, mussarela, cogumelo-de-paris, alcaparras e catupiry (R$ 55,60). Por fm, o brownie servido ao lado de sorvete de creme (R$ 14,50) adoça a refeição. Avenida Edilson Brasil Soares, 1450, Edson Queiroz, ☎ 3267-4545 (140 lugares). 18h/0h (sáb. e dom. a partir das 12h). Aberto em 2009. $