Onde comer boas pizzas em Curitiba

O roteiro a seguir, com xx estabelecimentos, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER CURITIBA 2017/2018:

Abaré Pizzaria

Ainda que o cardápio desta casa apresente 100 tipos de cobertura dispostas sobre discos pequenos (quatro fatias) ou grandes (oito fatias), muita gente elege a trivial marguerita, aqui feita de mussarela, tomate picado, parmesão e manjericão fresco (R$ 27,00 a pequena e R$ 41,00 a grande). Das sugestões menos comuns, a pizza de alcachofra com presunto de Parma e mussarela de búfala sai a R$ 37,00 e R$ 53,00. A crostata e a batida de coco são cortesias. Avenida Vereador Toaldo Tulio, 1506, Santa Felicidade, ☎ 3272-0660 (160 lugares).

18h/23h30. Mais dois endereços. Aberto em 2005. Aqui tem iFood. $

Armazém Dom Carmino No subsolo de um antigo casarão, o ambiente tem luz baixa e paredes de tijolinho à vista. Em meio aos 62 sabores de pizza, fazem sucesso as de coração de alcachofra com presunto cru (R$ 58,90, seis fatias) e a que é chamada de la vera pizza italiana, coberta por molho de tomate marinado, lascas de alho, mussarela de búfala e manjericão (R$ 62,90, oito fatias). O calzone de linguiça toscana é vendido a R$ 57,50 (para duas pessoas). Rua Jacarezinho, 21, Mercês, ☎ 3015-9993 (170 lugares). 18h30/23h30. Aberto em 2008. Aqui tem iFood. $

Baggio Pizzeria & Focacceria Pedacinhos de massa assados com orégano e parmesão ou lemon pepper estão contidos no couvert grátis, que distrai o paladar antes da chegada das pizzas de oito (grande) ou doze pedaços (família). Figuram entre as mais pedidas da casa as coberturas de escarola com bacon e de mussarela mais requeijão cremoso, cebola e azeitona preta, chamada de primadona. Cada uma custa R$ 60,00 no tamanho grande e R$ 77,00 no família. Fabricado pela cervejaria HoP’n Roll, o rótulo da pizzaria está disponível nos estilos pale ale, pilsen e weiss (R$ 16,90 a garrafa). Rua Salustiano Cordeiro, 14, Água Verde, ☎ 3244-7218 (100 lugares). 18h/23h30. Mais três endereços. Aberto em 1999. $$

Baviera A casa que abriga a pizzaria foi construída em 1920 e tem na decoração antigas lanternas que já iluminaram a Catedral de Curitiba e hoje integram a coleção pessoal de seu proprietário, Giovanni Muffone. Precedidas pelo bloco de provolone com azeite de oliva e aliche, para comer com torradinhas (R$ 28,00), são sempre eleitas do cardápio de 23 sabores as pizzas marguerita (R$ 74,00, oito pedaços) e quatro queijos, com cobertura de mussarela, parmesão, provolone e catupiry (R$ 75,00, oito pedaços). Alameda Augusto Stellfeld, 18, centro, ☎ 3232-1995 (120 lugares). 19h/0h30 (sex. e sáb. até 1h; dom. até 0h). Aberto em 1972. $$

Carolla Pizza DOC Sob os cuidados de Leonardo Lorenzetti, a casa prepara pizzas ao estilo napolitano e que têm como base massa de fermentação natural, tomates italianos e azeite extravirgem. Entre as preferidas, a carlotta é montada com mussarela, copa, alcachofra, cogumelo seco e ovo. Outra sugestão é a boscaiola, que leva linguiça artesanal moída e shiitake. Cada uma custa R$ 44,00 (quatro pedaços) ou R$ 50,00 (oito pedaços). Alameda Dom Pedro II, 24, Batel, ☎ 3225-4346 (140 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 1h). Mais três endereços. Aberto em 2000. $$

Di Terni Pizzaria Do forno a lenha saem criações próprias, a exemplo da cobertura de mussarela, calabresa moída, milho, palmito, cogumelos-de-paris, ovos, catupiry e orégano, que ocupa a massa de uma pizza gigante cortada em doze pedaços (R$ 79,00). Famosa pelo recheio generoso, a fogazza leva mussarela, tomate seco e manjericão ao azeite de oliva e alecrim (R$ 55,00). Na versão doce, a sensação é forrada de chocolate, morango e leite condensado (R$ 38,00, oito fatias). Rua Augusto Stresser, 755, Juvevê, ☎ 3264-1244 (84 lugares). 18h/1h (fecha seg.); Avenida Presidente Arthur Bernardes, 1907/1915, Portão, ☎ 3345-4422 (40 lugares). 18h/1h. Aberto em 2001. $

Funiculi Comandado por Dudu Sperandio, do Ernesto Ristorante, o local tem acentuado perfil de pizzaria e forneria — ainda que, por R$ 37,00, seja possível pedir uma lasanha à bolonhesa com queijo de cabra. É chamada de occhio di bue a cobertura de molho de tomate, mussarela, pasta de trufa negra e ovo, que pode ser servida no tamanho grande (R$ 65,00, oito pedaços) ou individual (R$ 45,00). Rua Myltho Anselmo da Silva, 1439, Mercês, ☎ 30795477 (32 lugares). 18h30/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$

Mercearia Anos 30 Em um ambiente que remete às mercearias do início do século XX, propõe setenta sabores em esquema de rodízio, a R$ 38,95 por pessoa (R$ 41,50 às sextas e sábados), com direito a churros de doce de leite e sonho de nata na sobremesa. Muitos esperam ansiosos por um pedaço de pizza de pernil aromatizada com uísque Jack

Daniel’s, que também aparece no serviço à la carte (R$ 62,00, oito fatias). A garrafa de cerveja Bier Hoff Weizen custa R$ 17,90. Avenida Iguaçu, 3645, Seminário, ☎ 3342-8666 (190 lugares). 18h30/23h30. Aberto em 1998. $$

Piola Predomina na decoração o uso de madeira de compensado naval. Levemente picante, a bruschetta de salaminho com gorgonzola e cebola caramelizada (R$ 32,00, seis unidades) abre caminho para a pizza de tomate assado a lenha, presunto cru, queijo brie e cogumelo shiitak e finalizado com azeite de alecrim (R$ 89,00, oito fatias). Pagam-se R$ 82,00 pela de queijo de cabra e geleia de pimenta artesanal (R$ 82,00). Alameda Dom Pedro II, 105, Batel, ☎ 3225-7725 (80 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2001. $$

Pizza As massas são fininhas e as pizzas são vendidas em pedaços retangulares e avulsos. Na de linguiça boscaiola e cogumelode-paris, a massa recebe ainda molho de tomate pelado e mussarela (R$ 7,00). O mesmo tipo de molho, além de mussarela, manjericão e azeite, cobre a margherita, campeã de pedidos (R$ 5,00). Para fechar a refeição, há pizza de creme de avelã com cacau e açúcar de confeiteiro, que é gostosa enquanto ainda está quente (R$ 7,00). O chope pilsen da Gauden custa R$ 8,00. Avenida Vicente Machado, 787, Batel,

☎ 3117-5121 (39 lugares). 11h30/1h (seg. 18h/1h; sex. e sáb. 11h30/2h; dom. 16h/0h). Mais dois endereços. Aberto em 2013. Aqui tem iFood. $

Pizzicato Pizzaria, Massas e Filés Prestes a completar cinquenta anos, a casa continua a produzir o molho de tomate que forra suas massas a partir de uma mesma receita trazida de Nápoles, na Itália, pelos fundadores, Aurélio e Carolina Nicolella. A pizza de presunto cru, tomate e queijo parmesão sai a R$ 61,00. A de calabresa e parmesão, R$ 48,00 (ambas com oito fatias). O calzone de mussarela, ricota e presunto dá para dois (R$ 57,00). Avenida Silva Jardim, 1121, Rebouças, ☎ 3233-9981 (109 lugares). 18h30/23h (dom. 12h/15h e 18h30/23h; fecha seg.). Aberto em 1968. $

