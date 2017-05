Olivia Newton-John revela que câncer de mama voltou

A cantora Olivia Newton-John, 68, revelou que o câncer de mama, doença de que sofreu em 1992, voltou. Desta vez, o câncer se espalhou para o sacro, osso localizado na base da coluna vertebral. A cantora, conhecida também por seu trabalho como atriz em filmes como Grease: Nos Tempos da Brilhantina (1978), fez a revelação aos fãs em sua página no Facebook.

“A dor nas costas que fez com que ela inicialmente adiasse a primeira metade de sua turnê acabou se revelando câncer de mama que entrou em metástase no sacro”, diz o comunicado. “Em adição a terapias naturais, Olivia vai passar por um curto período de radioterapia e está confiante de que vai voltar ainda neste ano, melhor do que nunca, para fazer seus shows.”

Por causa do diagnóstico, Olivia decidiu adiar os shows que faria nos Estados Unidos e no Canadá. O comunicado afirma que novas datas para as apresentações serão divulgadas nas próximas semanas no site da cantora e pede que os fãs que já haviam comprado ingressos devem entrar em contato com as casas de shows para obter reembolso.

Olivia já havia sofrido de câncer de mama em 1992. Sua irmã, Rona, que também era atriz, morreu em 2013 de câncer no cérebro.