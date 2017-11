O Officina Restô Bar está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Officina Restô Bar, entre os dias 18 de novembro e 17 de dezembro, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 65,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

Entrada: crostini de cogumelos com ovo de codorna

Prato principal: barriga de porco crocante assada com funcho, purê de mandioquinha defumado e molho de laranja

Sobremesa: semifreddo de amêndoas com algodão doce e caramelo salgado

Cliente Santander: você ganha 10% de desconto no valor do menu ao pagar com cartão Santander na maquininha GETNET (promoção válida somente para o titular do cartão).

OFFICINA RESTÔ BAR. Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1154, centro, ☎ 3402-0986 (89 lugares). 18h/23h30 (seg. até 22h30; sex. e sáb. até 0h30; fecha dom.). Aberto em 2014.