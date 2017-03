Nova novela bíblica da Record segura média de ‘A Terra Prometida’

A nova novela bíblica da Record, O Rico e o Lázaro, pegou carona no fim de A Terra Prometida e conquistou uma boa audiência em seu primeiro episódio. O folhetim, que começou nesta segunda-feira, ficou em segundo lugar isolado do Ibope da Grande São Paulo, com média de 15 pontos e pico de 17. O melhor resultado foi visto no Rio de Janeiro e em Goiânia, onde ela teve pico de 20 pontos.

A produção foi exibida logo após o último capítulo de A Terra Prometida, que também consolidou o segundo lugar isolado em São Paulo, com 16 pontos de média e pico de 17, e no Rio de Janeiro, com média de 18 pontos.