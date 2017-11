O restaurante La Parrilla faz a melhor carne de Manaus

Ao se adentrar o salão com pé-direito alto, chamam atenção o vaivém de garçons e a amplitude do espaço. Em geral, as mesas são ocupadas por famílias numerosas e homens de negócios em busca de suculentos cortes servidos à la carte. Os trunfos da casa, eleita a melhor da especialidade pelo júri de VEJA COMER & BEBER, são levados à típica parrilla argentina a carvão no momento do pedido. As carnes bovinas das raças hereford, angus e nelore, assim como as de cordeiro, chegam da Argentina e do Uruguai. A linguiça, sucesso no rol de entradas, é produzida em Manaus — para abrir a refeição, as versões picante e com queijo (R$ 32,00, 250 gramas) costumam ganhar a companhia de pão de alho (R$ 7,00). Na etapa principal saem bastante a picanha premium, malpassada e com alho opcional (R$ 53,00, 400 gramas), e o carré de cordeiro (R$ 89,00). Também é possível pedir porções individuais de alguns cortes, que são cobrados por peso. Entre eles estão a costela no rolete, o cupim e a maminha (R$ 9,90 cada 100 gramas). As guarnições são requisitadas à parte. Uma das sugestões reúne, por exemplo, arroz branco ou com brócolis, farofa, maionese de batata e vinagrete (R$ 29,00, para três pessoas). Na enxuta carta de vinhos, figuram rótulos como o cabernet sauvignon chileno Gran Tarapacá 2015 (R$ 129,00), e, para encerrar a refeição, tem brownie de Nutella (R$ 17,00). Avenida Desembargador João Machado, 63, Alvorada, ☎ 3654-2777 (400 lugares). 11h/15h e 19h/23h (sex. até 23h30; sáb. almoço até 16h e jantar até 23h30; dom. só almoço até 16h). Aberto em 2009. $$$

2º lugar: Churrascaria Búfalo

No amplo salão, os garçons circulam distribuindo cerca de 24 cortes em sistema de rodízio (R$ 79,90 por pessoa). Da churrasqueira, além da picanha, saem pernil, paleta e carré de cordeiro. O preço dá direito ao bufê de saladas, pratos quentes e acompanhamentos, como arroz, farofa, feijão- tropeiro, macaxeira frita e minipastéis de queijo. O chope Brahma (R$ 9,90) acompanha a refeição, que se encerra com banana caramelizada, inclusa no rodízio. Rua Pará, 490, Vieiralves, ☎ 3131-9000 (150 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (sáb. almoço até 15h30 e jantar até 23h30; dom. almoço até 15h30). Aberto em 1981. $$

3º lugar: Gaúcho’s Churrascaria

Pelo amplo salão reservado ao sistema de rodízio (R$ 89,90 de segunda a sábado e R$ 94,90 aos domingos e feriados), circulam cerca de trinta cortes, a exemplo do chorizo argentino, da picanha e da costela assada. Saladas, carpaccio e pratos quentes de peixes e frutos do mar são enfileirados no bufê. A cerveja paulista Baden Baden Cristal (R$ 24,90) concorre com um dos vinhos da bem fornida adega. O tinto argentino Luigi Bosca Finca La Linda Cabernet Sauvignon sai por R$ 99,00. No salão exclusivo para o bufê a peso (R$ 54,90 o quilo), há um prato especial em cada dia da semana. Segunda há caldeirada de tambaqui e, às sextas, aparece a feijoada. Rua Terezina, 568, Adrianópolis, ☎ 3026-3234 e 3233-2908 (360 lugares). 11h30/15h e 18h30/23h (sex. e sáb. jantar

até 23h30; dom. só almoço até 16h30). Aberto em 1996. $$$