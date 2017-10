O restaurante francês L’Épicerie é campeão em Curitiba

As paredes revestidas de tecido e adornadas com boiseries, aquelas formas geométricas em alto-relevo, conferem ao restaurante o clima charmoso típico dos bistrôs de Paris. O mérito da ambientação e da boa recepção aos clientes é da francesa Fanie Delatte — diplomada em hotelaria no renomado Institut Vatel, de Lyon, ela cuida do salão enquanto o marido, o chef carioca Gustavo Alves, responde pelo impecável menu. Para aguçar o paladar, vale a pena aceitar o couvert, composto de cesta de pães, geleia de tomate, tapenade de azeitonas pretas, manteiga de roquefort e pistou, um delicioso molho de manjericão, alho e azeite (R$ 16,00 por pessoa). Na sequência, recomenda-se a terrine de foie gras com torradas e compota de figo (R$ 82,00), boa pedida para partilhar. Entre os pratos principais, fazem sucesso o peito de pato com maçã sautée ao molho demi-glace (R$ 98,00), que chega à mesa ao lado de batata gratinada, julienne de legumes ou mix de folhas, e clássicos como boeuf bourguignon (R$ 74,00) e cassoulet (R$ 89,00). Lançado há pouco, o menu soleil (R$ 92,00) começa com uma salada de vinagrete, grão-de-bico, pimentão vermelho, berinjela, pepino, minirrúcula e hortelã e segue com um elogiado pernil de cordeiro cozido com especiarias, que é servido com ameixa, amêndoas e cuscuz marroquino. Na etapa final, vem o creme brûlé. A carta de vinhos privilegia os rótulos franceses, a exemplo do Delas Frères Côtes-du-Rhône Saint-Esprit (R$ 165,00). Rua Fernando Simas, 340, Bigorrilho, (41) 30791889 (40 lugares). 19h/23h (sex. e sáb. também 12h/15h; dom. só almoço, 12h/15h; fecha seg.). Aberto em 2007. $$$

2º lugar: Île de France

Em atividade há 64 anos, o restaurante francês mais antigo da cidade propõe uma série de pedidas clássicas. Para dividir, a dúzia de escargots (R$ 184,00) ajuda a passar o tempo à espera do turnedô à l’angevine. A receita combina filé-mignon e alcachofras ao molho de estragão (R$ 246,00). Nas sugestões açucaradas, disputam a colher o creme brûlé (R$ 62,00) e o crepe suzette flambado no licor Grand Marnier (R$ 74,00). Rua Riachuelo, 538, Praça Dezenove de Dezembro, centro, (41) 3223-9962 (65 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom.). Aberto em 1953. $$$$

3º lugar: Bistrot do David e da Giovana

Nenhuma receita tira da salada chèvre chaud o primeiro lugar na preferência de entrada. Montada com mix de folhas, queijo de cabra quente, nozes, bacon e mel, ela custa R$ 27,50. Recém-incorporadas ao cardápio, as vieiras ao molho béarnaise são vendidas a R$ 92,00 e fazem par com a porção de batatas fritas de formato alongado. O confit de coxa e sobrecoxa de pato com chutney de pimenta-verde sai a R$ 84,50 e pode ser guarnecido de risoto de rúcula, tomate seco e açafrão. Para fechar, o creme brûlé custa R$ 21,90. A casa não cobra taxa de rolha. Rua Fagundes Varela, 812, Jardim Social, (41) 3363-2391 (120 lugares). 19h/23h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2007. $$$

L’Entrecôte de Paris

Aqui há apenas uma sugestão: entrecôte de 180 gramas banhado em molho secreto e escoltado por batata frita e salada de folhas verdes mais tomate-cereja e molho de iogurte e mostarda de Dijon. Tudo por R$ 52,90. De segunda a sexta, no almoço, o filé de 150 gramas custa R$ 42,90. Crianças de até 6 anos pedem o bifinho de 120 gramas (R$ 39,00). Quem aceita sobremesa vê chegar uma esfera de chocolate belga recheada de sorvete e banhada em calda quente de chocolate (R$ 24,00). Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1101, centro, (41) 3045-6055 (65 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sáb. e dom. almoço até 16h; sex. e sáb. jantar até 0h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$$

Sel et Sucre

No salão e nas mesinhas da calçada predomina a escolha pela fórmula entrada, prato principal e sobremesa a R$ 85,00. Uma das sequências tem início com uma cesta crocante de queijo brie, pera caramelada e molho de queijo suíço. Depois, vem o atum selado ao molho de manga com arroz multigrãos. Para terminar, cheesecake de queijo da Serra da Canastra, goiabada cascão mole e farofa de doce de castanha. À parte, custa R$ 99,00 o polvo grelhado ao azeite de ervas, sauté de tomate, alho-poró, batatas coradas e alecrim. A porção é individual. Rua Alameda Presidente Taunay, 396, Batel, (41) 3077-6647 (42 lugares). 12h/15h (sáb. até 16h; fecha dom e seg.). Aberto em 2008. $$$