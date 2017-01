O que você eliminaria do BBB? Vote

Entra ano e sai ano e o Big Brother Brasil continua firme e forte na programação da Globo. Mesmo com a queda na audiência, o reality show, que entra em sua 17ª edição em 2017, continua a ser uma das maiores apostas do canal para o começo do ano, quando parte de suas atrações tira férias.

Ao longo dos anos, o formato do programa e o perfil dos “brothers” sofreram algumas alterações, mas nenhuma que transformasse o reality em algo completamente diferente do que era antes. Se você tivesse o poder de modificar algum elemento do BBB, o que seria? Vote abaixo: