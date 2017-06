O país das novelas corre para produzir séries

O Brasil, país das novelas, está se rendendo às séries de TV. No público mais jovem, é difícil achar alguém que não tenha passado três ou quatro horas seguidas grudado na televisão ou no computador, assistindo a um episódio atrás do outro de um drama ou comédia. Os maiores sucessos vêm, quase todos, dos Estados Unidos, mas a produção brasileira começa a dar sinais de vida. VEJA desta semana mostra como a Rede Globo, maior produtora local de entretenimento em vídeo, está se movimentando para ganhar terreno neste mercado que só avança. O duelo é com gigantes do ramo, como Netflix, HBO e Fox, que preparam enxurradas de conteúdo original voltado para o público brasileiro e o espectador dos novos tempos – influente e cada vez mais numeroso.

