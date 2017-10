‘O Outro Lado do Paraíso’: melhor estreia desde ‘Avenida Brasil’

O primeiro capítulo de O Outro Lado do Paraíso, novela de Walcyr Carrasco que substituiu a bem-sucedida A Força do Querer, de Gloria Perez, pode não ter empolgado quem estava no sofá. Mas, em termos de audiência, se mostrou promissor. Com 35 pontos de média na Grande São Paulo, a estreia do folhetim foi o maior ibope de um primeiro capítulo das 9 desde Avenida Brasil, segundo a Globo. A trama de João Emanuel Carneiro alcançou 37 pontos de média na estreia, em 2012.

A Força do Querer, que terminou com 50 pontos no último episódio e média geral de 36 pontos em São Paulo, marcou dois a menos que O Outro Lado do Paraíso na estreia, no dia 3 de abril: 33.

A nova novela das 9 da Globo, assinada por Walcyr Carrasco, começou nesta segunda-feira com belíssimas sequências gravadas no Tocantins – a fotografia foi um dos pontos altos do capítulo – e apresentou seu núcleo principal. Mas, protagonizada por Bianca Bin, a história só engrenou mesmo quando entrou em cena Marieta Severo, a vilã da trama.