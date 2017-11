‘O Outro Lado do Paraíso’: autor fala de pedofilia em novela

O Outro Lado do Paraíso pode tratar de pedofilia, mas não terá cenas explícitas. A informação foi dada nesta terça-feira pelo autor da novela, Walcyr Carrasco, no Twitter. Segundo o escritor, envolver a atriz Luísa Bastos, de 11 anos, em sequências sexuais feriria o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na primeira fase de O Outro Lado do Paraíso, Luísa interpreta Laura, uma menina que detesta o padrasto, Vinicius (Flavio Tolezani), um delegado corrupto que aceita suborno para engavetar investigações. Embora tenha sido criada por ele, depois que o pai abandonou a mãe, Lorena (Sandra Corveloni), ainda grávida, Laura se recusa a chamá-lo de pai, e sequer suporta a ideia de dividir o sofá com ele na hora de ver TV. Por hora, o mal-estar tem um tom de mistério, que deve ser desvendado na próxima fase do folhetim, quando a trama saltará dez anos.

“Não posso revelar (a trama), mas não vou envolver uma menor numa cena dessas, tenham certeza. Respeito a criança, a atriz que é menor de idade”, tuitou Carrasco. O dramaturgo, que se recusa a antecipar tramas, não detalhou como o mal-estar entre Laura e Vinicius será abordado na segunda fase de O Outro Lado do Paraíso, mas disse que as questões sexuais serão discutidas apenas “entre adultos”.

“Pedofilia seria envolver uma menor num ato de sedução, sexo. Isso é inclusive proibido pelo Estatuto do Menor, pois a própria atriz poderia ficar traumatizada. Já questões sexuais entre adultos podem ser discutidas. Ok? Respondi sem responder, ok?”, tuitou para uma seguidora.

Outro mistério, acrescentado na última sexta-feira, diz respeito à aversão que a menina sente por tartarugas. Em cena exibida na sexta, a garota teve uma reação exagerada ao ganhar da mãe uma bolsa com estampas do bicho. “Detesto tartarugas”, gritou, antes de sair chorando e se fechar no quarto, onde foi consolada pela mãe. “Ela tem um motivo para ter medo de tartaruga”, também tuitou Walcyr Carrasco.

O autor ainda desmentiu rumores de que cortaria a personagem Estela, vivida pela atriz Juliana Caldas, da novela. Ela é uma forma de Carrasco abordar as dificuldades enfrentadas por quem é anão.