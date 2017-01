‘O orgasmo é um presente de Deus, não é?’, diz atriz de ‘50 Tons’

A atriz Dakota Johnson teve um papo honesto sobre sexo e sadomasoquismo durante uma entrevista para a revista americana Vogue para divulgar o filme Cinquenta Tons Mais Escuros, que estreia em fevereiro. “Em primeiro lugar, há modalidades muito chiques de BDSM (bondage, disciplina, submissão e sadomasoquismo)”, disse. “Pode ser muito bonito e de bom gosto, e os materiais usados podem ser luxuosos.”

Ela ainda deu uma declaração polêmica sobre o tema sexualidade, que é bastante tratado na franquia Cinquenta Tons de Cinza. “Admiro a coragem e a honestidade das pessoas que são adeptas dessas práticas, que não têm medo de dizer que elas precisam de um algo a mais para obter prazer. Os Estados Unidos ainda são muito reprimidos sexualmente. Afinal, o orgasmo não é um presente de Deus aos humanos?”

Na série de filmes, Dakota interpreta Anastasia, uma jovem que se encanta pelo charmoso Christian Grey (Jamie Dornan), adepto do sadomasoquismo. A atriz afirmou que se interessou pela temática dos longas, por isso aceitou fazer o projeto. “O interessante sobre Cinquenta Tons é que ele é um filme comercial e popular, mas o assunto que ele aborda não é”, disse. “De certa maneira, eu consigo fazer algo para as massas, mas ainda me manter fiel aos meus interesses estranhos.”

Sobre aparecer nua nas cenas quentes que protagoniza, Dakota pareceu tranquila. “Se vou parar de fazer cenas de nudez quando meus peitos começarem a cair? Não sei”, afirmou. “Talvez eu tenha uma mente mais europeia sobre essas questões. Eu não quero ver uma pessoa usando um sutiã e uma calcinha durante uma cena de sexo. Vamos ser honestos. As pessoas ficam peladas quando elas transam.”

Cinquenta Tons Mais Escuros estreia em 9 de fevereiro no Brasil e no dia seguinte nos Estados Unidos.