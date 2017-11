O melhor hambúrguer de Manaus é o da 80’s Burguer & Beer

Instalada em uma agradável galeria erguida com contêineres, a hamburgueria comandada por Jean Fabrízio e Fábio Saboia leva o seu segundo troféu na categoria. O diminuto salão, decorado com vinis clássicos dos anos 80, muitas vezes não dá conta do movimento, levando a clientela a se acomodar nas mesas externas. No andar superior, a cozinha foi equipada recentemente com uma grelha que assa os hambúrgueres sem óleo. Apesar da nova técnica, a receita segue a mesma, com discos bem passados de alcatra. O nome dos sandubas também remete à década que inspira a temática da casa. Entre os sucessos estão o eighty’s the cure, com 160 gramas de carne, cream cheese, flocos de bacon e alface-americana no pão de parmesão (R$ 25,00), e o eighty’s cry before dawn, hambúrguer recheado de mussarela mais presunto de peru, cheddar cremoso e bacon no pão bola com gergelim (R$ 30,00). Para anteceder ou acompanhar os pedidos, há porção de batata frita (R$ 8,00) e cerveja Stella Artois (R$ 9,00 a long neck). A enxuta seção de sobremesas lista musse de chocolate, creme de cupuaçu e torta sonho de valsa (R$ 7,00 cada uma). Rua Doutor Thomas, s/nº, Container Mall, Nossa Senhora das Graças, ☎ 98445-4332 (60 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2009.

2º lugar: WTF Burger Chef

A clientela, que se acomoda nas mesas montadas ao redor do trailer, come sanduíches como o que leva o nome da casa – dois hambúrgueres, cheddar, pimentão e shiitake salteados, cebola caramelizada no shoyu, bacon e molho de mostarda montados no pão com gergelim (R$ 25,00). Com nome parecido, o wth burger é composto de dois hambúrgueres, provolone, alface-americana, tomate, cebola caramelizada no shoyu, molhos barbecue e de pimenta chipotle. Em garrafas long neck, as cervejas Stella Artois, Heineken e Budweiser custam R$ 6,00 cada uma. Rua Rio Itannana, s/nº, Vieiralves, ☎ 99353-3238 (32 lugares). 18h/22h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2015.

3º lugar: Muy Gringo

Os pratos são inspirados na cozinha do sul dos Estados Unidos. A costela suína com molho barbecue, guarnecida de fritas (R$ 36,00) ou batata assada (R$ 33,00), vai bem com o chope Sarapó, de Novo Airão (R$ 15,00, 300 mililitros). Sai por R$ 20,00 o hambúrguer red hot cheddar pepper, que sobrepõe cheddar, bacon, cebola caramelizada, alface e tomate. Na sobremesa, faz sucesso o milk-shake de chocolate com baunilha, biscoito Oreo, café, calda de chocolate e chantili (R$ 17,00). Avenida Coronel Teixeira, 9555, Ponta Negra, ☎ 3342-1278 (150 lugares). 18h/0h. Aberto em 2017.