Novo ‘Twin Peaks’ estreia na Netflix na próxima segunda-feira

A série Twin Peaks, de volta após 20 anos, será exibida semanalmente no Brasil pela Netflix a partir da próxima segunda-feira, 22. O serviço de streaming anunciou a novidade na noite desta sexta-feira, via Twitter. Até o momento, nenhuma informação havia sido divulgada quanto à transmissão do seriado no país, cuja estreia nos Estados Unidos será no domingo, 21.

Está acontecendo novamente. Twin Peaks: The Return começa dia 22, com uma nova parte toda semana. pic.twitter.com/UMQ9Nu9VLu — Netflix (@NetflixBrasil) May 19, 2017

A nova temporada de Twin Peaks foi escrita e produzido por David Lynch e Mark Frost, criadores da série exibida originalmente entre 1990 e 1991. Os novos episódios são dirigidos inteiramente por Lynch.

O seriado acompanha a vida de uma cidade no norte dos Estados Unidos após a morte da estudante Laura Palmer. Com a chegada do agente da FBI Dale Cooper à cidade, para investigar o assassinato, muitos segredos dos aparentemente pacíficos habitantes de Twin Peaks começam a ser revelados.

Histórico – Twin Peaks estreou em 8 de abril de 1990 nos Estados Unidos, na ABC, emissora que arriscou ao apostar no drama criminal com tinturas de telenovela criado por David Lynch e Mark Frost. A aposta foi certeira. O duplo episódio piloto, que apresentou o misterioso caso do assassinato da adolescente Laura Palmer em uma cidadezinha pacata do Estado de Washington, atraiu 33% dos espectadores da época.

Vinte dias depois, o jornal The New York Times questionava o futuro do série. Somente quatro episódios haviam sido exibidos e em Hollywood se dizia que o programa era exigente demais com o espectador, pois era muito simples perder o fio da meada caso um episódio deixasse de ser visto. A audiência caiu, mas as críticas especializadas continuavam a exaltar a qualidade do roteiro.

Na primeira temporada, o caso da misteriosa morte de Palmer, interpretada pela atriz Sheryl Lee, acaba nas mãos do FBI, sob a responsabilidade do agente especial Dale Cooper (Kyle MacLachlan). É ele o responsável por destrinchar o suspense, envolto em um cenário grotesco, gótico e sobrenatural.

Twin Peaks foi renovada para uma segunda temporada na qual, contra a vontade de Lynch e de Frost, a identidade do assassino foi revelada no sétimo episódio, o que não ajudou em nada a manter o interesse do público. Faltando seis episódios para o final, a ABC optou por cancelar a série. A pressão dos fãs, instigados por um pedido de ajuda de Lynch, fez a emissora voltar atrás, produzindo no total 22 capitulos e, em seguida, cancelando definitivamente o programa.

A série recebeu 18 indicações ao Emmy em suas duas temporadas, e foi eleita melhor drama no Globo de Ouro em 1991. No ano seguinte, Lynch e Frost reviveram a trama no cinema com o filme Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer.