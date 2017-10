Novo trailer de ‘Pantera Negra’ mostra outro lado de Wakanda

Wakanda provou ser muito mais que um fictício país subdesenvolvido da África no novo trailer de Pantera Negra, divulgado nesta segunda-feira pela Marvel. Além de esconder a lendária cidade de Eldorado, lar de tesouros inestimáveis, a nação convive com tecnologia de ponta, como naves de transporte.

O filme, previsto para fevereiro de 2018, acompanhará o ascensão de T’Challa (Chadwick Boseman) ao trono, depois da morte de seu pai em Capitão América: Guerra Civil. O trailer também exalta as cenas de ação do longa, protagonizadas pelo Pantera Negra, identidade secreta do príncipe para proteger seu país, e pelo serviço secreto de Wakanda, o Dora Milaje, composto pelas personagens de Danai Gurira, Lupita Nyong’o e Florence Kasumba.

O vídeo estreou no primeiro lugar do ranking “Em Alta” do YouTube, e já conta com mais de 110 000 visualizações. Ryan Coogler, de Creed – Nascido Para Lutar, dirigirá o filme, que terá no elenco também Michael B. Jordan, como o vilão Erik Killmonger, e Angela Basset, como a mãe de T’Challa e rainha de Wakanda.