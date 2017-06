Novo multiverso da DC terá sete versões – malvadas – do Batman

Depois de Capitão América ser transformado em nazista na última série lançada pela Marvel, mais um herói dos quadrinhos vai mostrar uma faceta malvada: o Batman, da DC Comics. A gigante das HQs vai apresentar um novo multiverso em que o homem-morcego terá nada menos do que sete versões malignas que vão atacar Gotham City. A DC divulgou as capas das revistas da nova série, Dark Nights: Metal, que será lançada em agosto.

As imagens mostram a silhueta distorcida do Batman, com cada uma delas relacionando-se a outros personagens da DC – na frente do personagem aparecem, por exemplo, os símbolos do Lanterna Verde e do Flash. Nesse novo multiverso, chamado de Dark Multiverse, serão apresentadas novas versões da realidade que os fãs da DC Comics já conhecem. A história vai começar justamente com os membros da Liga da Justiça descobrindo esse novo lado malvado.

“Fiquei fascinado pela ideia de que o nosso universo mesmo é composto em grande parte por matéria escura e energia escura”, disse o criador do novo multiverso, Scott Snyder, roteirista que já escreveu para revistas do Homem de Ferro, Batman e Super-Homem, em entrevista ao site IGN. “São coisas que não conseguimos ver e só as descobrimos recentemente. Então, é como se o nosso universo fosse a espuma de um oceano de coisas que não podemos ver, ou conhecer, ou perceber, e mesmo assim nós sentimos como essas coisas nos afetam.”

