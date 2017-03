Novo ‘MasterChef’ já tem sua queridinha: a tailandesa Yukon

Mais um MasterChef? Quem aguenta? As dúvidas podem ser rebatidas por ao menos uma parte do público cativo do programa, que não apenas acompanhou o episódio de estreia da temporada 2017, na noite desta terça-feira, mas já elegeu aquela que tem tudo para ser a nova Jiang Pu do reality show da Band: a tailandesa Yukon. Além dos olhinhos puxados, Yukon é divertida e carismática. Sua participação no programa desta noite, em que preparou um prato com ovo cozido frito e molho de tamarindo, rendeu a ela um avental para a próxima etapa da competição e uma chuva de comentários nas redes sociais (abaixo).

Youtuber e professora de inglês e tailandês, Yukon tem 31 anos e, embora fale até bem o português, carrega um sotaque próprio na língua, além de um jeito de rir que faz rir. Pela risada, aliás, ela também foi comparada ao “labrador humano” Guga.

Confira o vídeo em que ela se apresenta e quase faz a chef Paola Carosella cair na gargalhada:

A seguir, alguns dos memes que provam que o público do MasterChef caiu de amores pela tailandesa:

Já temos a certeza de que a Yukon trará muitos memes para as nossas noites de terça! Haha 💙 #MasterChefBR — O Unicórnio 🌈 (@JoySp11) March 8, 2017

A Yukon não tirou o sorriso do rosto desde a hora que começou a montar o prato. Versão Guga do #MasterChefBR pic.twitter.com/oV6PZrLPej — guizu (@guilhrsme) March 8, 2017

MEU DEUS EU AMO ESSA PESSOA EU NUM SEI NEM FALAR O NOME DELA EU TO RINDO DEMAIS #MasterChefBR — BUDWEISER, Jessica (@Jess_Burmeister) March 8, 2017

O que vc veio fazer ? Vim rir kkkkkkkk #MasterChefBR pic.twitter.com/qvkMKpkHm7 — Louca D + (@soares_dorothy) March 8, 2017