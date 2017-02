Novo livro de Salman Rushdie vai retratar os EUA de Obama e Trump

O escritor britânico de origem indiana Salman Rushdie publicará um romance de suspense ambientado no panorama político e cultural dos Estados Unidos desde a eleição de Barack Obama até a ascensão do atual presidente, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira a editora Penguin Random House.

O livro intitulado The Golden House, que será publicado em setembro, conta a vida de um jovem cineasta em vários dos eventos políticos durante os últimos oito anos no país – entre eles, o progresso do movimento político “Tea Party”. O destaque da obra é a ascensão de “um vilão dos meios de comunicação impiedosamente ambicioso, narcisista e que usa maquiagem e cabelo pintado”, em clara referência ao atual presidente americano.

O livro será colocado à venda de forma simultânea nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Alemanha, segundo a editora. Rushdie, de 69 anos, recebeu vários prêmios literários importantes e é conhecido principalmente por seu livro Os Versos Satânicos (Companhia das Letras), que foi acusado de blasfemar o profeta Maomé e teve venda proibida em vários países muçulmanos. Por causa da obra, o escritor foi jurado de morte no Irã.

(Com EFE)